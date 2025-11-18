Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty CP Bến xe Miền Tây lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025-2030) đã diễn ra sáng 19-11. Nhiệm kỳ VI (2022-2025), song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, Công đoàn Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây còn thường xuyên tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên cho đoàn viên, người lao động.

Bỏ phiếu bầu Ban hấp hành nhiệm kỳ 2025-2030

Thực hiện vai trò đại diện, Công đoàn công ty phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo xây dựng quy chế phối hợp, tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn luật cho CNV-LĐ.

Tặng quà tri ân các ủy viên tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác chăm lo được triển khai toàn diện với các chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm, nâng bậc, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ khó khăn, khám sức khỏe định kỳ và tham quan nghỉ mát hàng năm. Phong trào thi đua sáng kiến cũng được Công đoàn công ty duy trì hiệu quả, mỗi năm có từ 5-8 giải pháp mang tính ứng dụng cao được công nhận.

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty SAMCO chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030

Chương trình "Nghĩa tình Bến xe Miền Tây" tiếp tục lan tỏa, mỗi CNV-LĐ đóng góp tối thiểu 100.000 đồng/tháng để thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cộng đồng. Công đoàn cũng vận động hỗ trợ 4 trường hợp khó khăn với số tiền hơn 86 triệu đồng. Phong trào nữ CNV-LĐ đạt nhiều kết quả, song song đó là hoạt động chăm lo thiếu nhi. Công ty hiện có 153 lao động; tỉ lệ gia nhập Công đoàn đạt 100%. Thu nhập bình quân người lao động đạt 24 triệu đồng/tháng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn công ty đặt mục tiêu tiếp tục phối hợp cùng Tổng Giám đốc bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách, nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua, chương trình phúc lợi và các hoạt động xã hội.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên; ông Nguyễn Minh Tiến tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.



