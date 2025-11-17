HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn TPHCM "tăng tốc" cho Đại hội

Thanh Yên

(NLĐO) - Việc tổ chức thông tin, tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cấp Công đoàn

Ngày 17-11, LĐLĐ TPHCM đã ban hành kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua đó, nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp đông đảo công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển.

Đấu tranh kịp thời các thông tin sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn - Ảnh 1.

LĐLĐ TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động cho dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền tập trung truyền tải về tinh thần và quá trình chuẩn bị Đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp, nhất là Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; vai trò cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động Thành phố đóng góp tích cực, thiết thực, hiệu quả cùng Thành phố, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội.

Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tâm trạng và những đánh giá của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với Đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp, Đại hội I Công đoàn Thành phố và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Phát động các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, sản phẩm… chào mừng đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp; biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về hình thức tổ chức thông tin, tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cấp Công đoàn.

Trong đó, đối với hoạt động cấp Thành phố gồm: Lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, người lao động cho dự thảo văn kiện Đại hội I Công đoàn Thành phố và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; Phát động đợt thi đua "Chung sức xây dựng tổ chức Công đoàn TPHCM vững mạnh về tổ chức, sát cánh cùng cơ sở, là người bạn đồng hành và là người bạn tin cậy của người lao động"; tổ chức tuần lễ cao điểm thông tin tuyên truyền; triển lãm; hội thi văn nghệ chào mừng…

Các Tổ công tác quản lý địa bàn tại các khu vực tổ chức các hoạt động chăm lo, kết nạp đoàn viên, ngày hội văn hóa thể dục thể thao, hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội I Công đoàn Thành phố.

Đối với Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, Công đoàn phường, xã, đặc khu tùy theo tình hình và đặc thù của đơn vị, triển khai các hoạt động tuyên truyền và tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công trình chào mừng đại hội với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp. Trong đó, tập trung chăm lo cuối năm, kết hợp tổ chức hoạt động hội thao sau đại hội đảm bảo thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, thụ hưởng.

LĐLĐ TP cũng lưu ý hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm chất lượng, thiết thực, tránh lãng phí; đấu tranh kịp thời, hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đại hội Công đoàn phường, xã, đặc khu tại TP HCM hoàn thành trước ngày 31-10

Đại hội Công đoàn phường, xã, đặc khu tại TP HCM hoàn thành trước ngày 31-10

(NLĐO)- Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn TP HCM tiến hành ngay sau Đại hội MTTQ TP HCM và hoàn thành trước ngày 31-12

Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Hơn 1.700 Công đoàn cơ sở tại Đà Nẵng được tập huấn các công tác tổ chức đại hội, hướng đến Đại hội Công đoàn thành phố lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn

(NLĐO)- Các cấp Công đoàn Khánh Hoà sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tập trung vào công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - người lao động

