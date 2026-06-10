Chạm mặt "vật thể lạ" trong rẫy, người dân lập tức trình báo

Ngày 10-6, Công an xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã A Dơi và lực lượng dân quân địa phương khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm sau khi người dân phát hiện một vật thể nghi là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Vật thể được người dân phát hiện trong rẫy nghi là đạn pháo chưa phát nổ. Ảnh: Công an xã A Dơi

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trong quá trình đi làm rẫy, người dân phát hiện một vật thể bằng kim loại tại khu vực rẫy của một hộ dân ở thôn Hùn, xã A Dơi. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền và lực lượng chức năng địa phương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã A Dơi đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã A Dơi và lực lượng dân quân địa phương có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh thông tin.

Qua kiểm tra ban đầu, vật thể được phát hiện có hình trụ, dài khoảng 60 cm, đường kính khoảng 15 cm, nghi là đạn pháo chưa phát nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn; đồng thời, báo cáo vụ việc đến cơ quan liên quan để tổ chức kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.