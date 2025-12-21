"Chậm một nhịp" đón giáng sinh ấm áp tại Viện dưỡng lão Tâm An

Chiều 21-12, tại Viện dưỡng lão Tâm An, Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện "Chậm một nhịp" đã tổ chức chương trình sinh hoạt mang tên "Hòa nhịp Giáng sinh", mang đến không khí ấm áp, gần gũi cho các cụ ông, cụ bà đang sinh sống tại đây.

Trong suốt buổi sinh hoạt, các hoạt động diễn ra liên tục, từ phần khởi động làm nóng không khí, giao lưu, văn nghệ đến trao tặng quà, giúp không gian ngày càng thêm gắn kết giữa các thế hệ.

Đó là những cây thông được làm bởi các em nhỏ đang chiến đấu với ung thư, là những bức tranh sắc màu tự tay các tình nguyện viên vẽ nên... Tất cả những điều đó được Câu lạc bộ thiện nguyện "Chậm một nhịp" hội tụ lại để làm nên một buổi sinh hoạt vui vẻ và ấm áp cho những cụ ông, cụ bà.

Lan tỏa yêu thương trong mùa Giáng sinh

"Noel là dịp ai cũng mong được sum vầy, vui vẻ bên người thân. Ở viện dưỡng lão, sự cô đơn đôi khi vẫn hiện hữu nên chúng tôi muốn những người trẻ có thể đến thăm, mang đến chút ấm áp thông qua lời ca, tiếng hát và những giá trị tinh thần" – chị Hạnh Võ, đại diện CLB "Chậm một nhịp", chia sẻ.

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ nhẹ nhàng, gần gũi. Bên cạnh các tiết mục “cây nhà lá vườn” do chính tình nguyện viên thể hiện, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Mer với những sáng tác như Ru, Tâm.

Những phần quà được trao tặng tuy nhỏ bé nhưng mang giá trị tinh thần đặc biệt.

Không sân khấu hoành tráng, không ánh đèn lộng lẫy hay hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, nhưng từng lời ca, tiếng hát đã trở thành sợi dây kết nối, giúp xóa nhòa khoảng cách giữa người trẻ và các cụ ông, cụ bà.

Những tràng pháo tay, ánh mắt rạng rỡ và nụ cười hiền hậu của các cụ chính là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của chương trình.

Mỗi món quà là một câu chuyện nhân văn

Những phần quà được trao tặng tuy nhỏ bé nhưng mang giá trị tinh thần đặc biệt. Đó là những cây thông Noel mini do chính tay các em nhỏ đang điều trị bệnh ung thư tỉ mỉ thực hiện.

Bên cạnh đó, từng tấm thiệp vẽ tay xinh xắn do các thành viên CLB thực hiện, kèm theo những đôi tất nhiều màu sắc, đã được trao tận tay các cụ. Đặc biệt, CLB còn kết nối để gửi tặng Viện dưỡng lão một bức tranh do một nữ họa sĩ khuyết tật vẽ bằng chính đôi chân của mình.

Mỗi món quà được trao đi là một câu chuyện, một tấm lòng của những người trẻ sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn. Với các cụ ông, cụ bà, đây là liều thuốc xua tan cảm giác cô đơn, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng.

Với những người thực hiện chương trình, đó là cơ hội để được cho đi, để thấy mình có ích và nhận lại niềm vui, sự bình an trong tâm hồn.

Giáng sinh năm nay, tại Viện dưỡng lão Tâm An, đã trở thành một kỷ niệm đẹp – nơi tình người được lan tỏa, sự tử tế được sẻ chia và yêu thương được nhân lên trong cộng đồng.