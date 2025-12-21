Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông

Phát biểu khai mạc hội thi, bà Phạm Thị Bích Phượng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động văn hóa – nghệ thuật chào đón Giáng sinh, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, đồng bào Công giáo và các tổ chức chính trị - xã hội.

“Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các khu phố, các dòng tu và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, chúng ta cùng nhau chia sẻ yêu thương, vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình và cộng đồng, thực hiện phương châm sống ‘Tốt đời – Đẹp đạo’”, bà Phượng chia sẻ.

Hội thi năm nay thu hút đông đảo các đội thi đến từ các khu phố, các dòng tu và đơn vị trên địa bàn phường. Trong thời gian 60 phút, bằng những nguyên liệu như đèn led, ruy băng, phụ kiện trang trí… các đội đã khéo léo tạo nên những cây thông Noel rực rỡ.

Tiêu chí chấm điểm của Ban Giám khảo không chỉ tập trung vào hình thức đẹp, sự sáng tạo mà còn đề cao ý nghĩa của thông điệp mà mỗi đội gửi gắm qua tác phẩm.

Những cây thông sau khi hoàn thiện sẽ là những món quà ý nghĩa được Ban Tổ chức dành tặng cho các đại biểu và các gia đình Công giáo tiêu biểu trên địa bàn.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất (trị giá 1.000.000 đồng), 2 giải nhì (mỗi giải 800.000 đồng), 2 giải ba (mỗi giải 600.000 đồng) và 15 giải khuyến khích (mỗi giải 300.000 đồng) cho các đội có tác phẩm xuất sắc.

Đây là hoạt động thiết thực của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nhiêu Lộc trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào Công giáo.