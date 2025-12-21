Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông

Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Các đoàn thể chính trị - xã hội phường Nhiêu Lộc đã tổ chức Hội thi trang trí cây thông Noel năm 2025 với chủ đề “Trao gửi yêu thương” vào sáng 21-12.

Phát biểu khai mạc hội thi, bà Phạm Thị Bích Phượng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động văn hóa – nghệ thuật chào đón Giáng sinh, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, đồng bào Công giáo và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 1.

“Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các khu phố, các dòng tu và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, chúng ta cùng nhau chia sẻ yêu thương, vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình và cộng đồng, thực hiện phương châm sống ‘Tốt đời – Đẹp đạo’”, bà Phượng chia sẻ.

Hội thi năm nay thu hút đông đảo các đội thi đến từ các khu phố, các dòng tu và đơn vị trên địa bàn phường. Trong thời gian 60 phút, bằng những nguyên liệu như đèn led, ruy băng, phụ kiện trang trí… các đội đã khéo léo tạo nên những cây thông Noel rực rỡ.

Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 2.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 3.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 4.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 5.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 6.

Trong thời gian 60 phút, bằng những nguyên liệu như đèn led, ruy băng, phụ kiện trang trí… các đội đã khéo léo tạo nên những cây thông Noel rực rỡ.

Tiêu chí chấm điểm của Ban Giám khảo không chỉ tập trung vào hình thức đẹp, sự sáng tạo mà còn đề cao ý nghĩa của thông điệp mà mỗi đội gửi gắm qua tác phẩm. 

Những cây thông sau khi hoàn thiện sẽ là những món quà ý nghĩa được Ban Tổ chức dành tặng cho các đại biểu và các gia đình Công giáo tiêu biểu trên địa bàn.

Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 7.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 8.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 9.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 10.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 11.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 12.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 13.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 14.
Phường Nhiêu Lộc "lên đèn" đón Giáng sinh bằng hội thi trang trí cây thông - Ảnh 15.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất (trị giá 1.000.000 đồng), 2 giải nhì (mỗi giải 800.000 đồng), 2 giải ba (mỗi giải 600.000 đồng) và 15 giải khuyến khích (mỗi giải 300.000 đồng) cho các đội có tác phẩm xuất sắc.

Đây là hoạt động thiết thực của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nhiêu Lộc trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào Công giáo.

Tin liên quan

VIDEO: Báo Người Lao Động trao tặng 1000 lá cờ đến phường Nhiêu Lộc

(NLĐO) – Sáng 21-8, phường Nhiêu Lộc, TP HCM chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và ra mắt các công trình thi đua

Phường Nhiêu Lộc ra mắt nhiều công trình chào mừng Đại hội

(NLĐO) - Các công trình hướng đến cải tạo cảnh quan đô thị và đời sống an sinh của người dân trên địa bàn phường Nhiêu Lộc.

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo

(NLĐO) - Tại phường Xuân Hòa, hoạt động đua ghe ngo tạo không khí đoàn kết; lan tỏa tinh thần thể thao cũng như hình ảnh năng động, thân thiện của địa phương

TPHCM Giáng sinh Noel trang trí Nhiêu Lộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo