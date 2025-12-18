HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch UBND TPHCM thăm và chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM

GIANG NAM

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố

Nhân dịp Giáng sinh năm 2025, chiều 18-12, đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM.

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ông ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM trong việc vận động đồng bào Công giáo phát huy truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm và chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh gia cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, TP luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo, trong đó có Công giáo, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng và phát triển thành phố. Những đóng góp của đồng bào Công giáo không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn lan tỏa các giá trị nhân văn, bác ái tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Thông tin tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết năm 2025 là năm thành phố và cả nước đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM cùng đông đảo đồng bào Công giáo thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm và chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM - Ảnh 2.

Linh mục Đinh Ngọc Lễ – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM cho biết hiện tổng số Giáo dân tại TP HCM là khoảng 1,1 triệu người, chiếm khoảng 0,8% dân số của TP.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và đồng bào Công giáo; vận động giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của TPHCM trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, Linh mục Đinh Ngọc Lễ – Chủ tịch Ủy ban – trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo TPHCM nhân dịp Giáng sinh.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm và chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng cho ban lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM

Linh mục Đinh Ngọc Lễ khẳng định đồng bào Công giáo TPHCM luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giáng sinh Chủ tịch UBND TPHCM Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM.
