Lao động

Chăm sóc sức khỏe, tặng quà, tạo sân chơi cho người lao động trong Tháng Công nhân

Thanh Nga

(NLĐO) - Các Công đoàn phường tại TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Sáng 9-5, Công đoàn phường Chánh Hưng, TPHCM, đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng tổ chức Ngày hội Vì sức khỏe người lao động và báo cáo chuyên đề "Những nguy cơ đột quỵ trong quá trình lao động". Ngày hội có sự tham gia của 200 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm xe công nghệ, giáo viên mầm non tư thục, người lao động trên địa bàn phường.

Chăm sóc sức khỏe, tặng quà, tạo sân chơi cho người lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Người lao động phường Chánh Hưng được khám sức khỏe miễn phí

Tại chương trình, ngời lao động đã được khám sức khỏe chuyên sâu miễn phí đồng thời nghe báo cáo chuyên đề về "Những nguy cơ đột quỵ trong quá trình lao động", cung cấp những kiến thức cơ bản về dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ, các yếu tố nguy cơ thường gặp trong môi trường làm việc, cũng như hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Những người đến khám sức khỏe còn được nhận một phần quà.

Ngoài ra, Công đoàn phường Chánh Hưng tổ chức chăm lo 25 công nhân lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn với mức 400.000 đồng/người.

Chăm sóc sức khỏe, tặng quà, tạo sân chơi cho người lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 2.

Công đoàn phường Chánh Hưng trao quà cho người lao động

Trước đó, Công đoàn phường Xóm Chiếu cũng khai mạc "Tháng Công nhân" lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Chương trình đã diễn ra với nghi thức ký kết phối hợp hoạt động giữa Công đoàn phường Xóm Chiếu với 8 đơn vị đồng hành nhằm tăng cường công tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. 

Nội dung phối hợp tập trung vào các hoạt động hỗ trợ pháp lý, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính, ưu đãi mua sắm, tuyên truyền an toàn giao thông và nhiều chính sách phúc lợi thiết thực khác dành cho đoàn viên Công đoàn.

Chăm sóc sức khỏe, tặng quà, tạo sân chơi cho người lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 3.

Người lao động phường Xóm Chiếu hứng khởi tham gia các sân chơi

Dịp này, Công đoàn phường Xóm Chiếu đã trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn xe ôm và giáo viên mầm non tư thục. Hoạt động thể hiện sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với lực lượng lao động trên địa bàn, đặc biệt là những ngành nghề có nhiều khó khăn, vất vả.

Chăm sóc sức khỏe, tặng quà, tạo sân chơi cho người lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 4.

Người lao động khó khăn được Công đoàn phường Xóm Chiếu hỗ trợ

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình Hội thao công nhân năm 2026 cũng được tổ chức với nhiều nội dung thi đấu sôi nổi như kéo co nam nữ, kéo co nữ, trò chơi đôi dép khổng lồ… 

