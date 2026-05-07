THÁNG CÔNG NHÂN: Chú trọng tính bền vững

Triển khai Tháng Công nhân (CN) lần thứ 18 năm 2026, Công đoàn phường Bình Đông, đã ra mắt Nghiệp đoàn Giáo viên phường Bình Đông; ký kết hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp (DN) tổ chức "Gian hàng phúc lợi Công đoàn" nhằm tạo điều kiện để người lao động (NLĐ) tiếp cận được các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi. Bên cạnh đó, Công đoàn phường đã chăm lo cho 30 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thiết thực, có chiều sâu

Được nhận quà tại lễ khai mạc, chị Bùi Thị Thanh Thảo, nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Bình Đông), rất vui và cảm động. Với chị, phần quà không lớn về vật chất nhưng ý nghĩa động viên to lớn, tiếp thêm động lực để chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chị Thảo cho biết công việc của chị thu nhập khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng, còn chồng là nhân viên cây xăng lương cũng eo hẹp. Vợ chồng chị ngoài nuôi 2 con nhỏ còn phải phụng dưỡng mẹ bị tai biến nên thiếu trước hụt sau. "Ngoài giờ làm ở trường, tôi còn phải chăm mẹ nên không thể làm gì thêm để kiếm thu nhập. Vậy nên, mọi sự sẻ chia dù nhỏ đối với tôi cũng rất quý giá" - chị Thảo bộc bạch.

Tại phường Tân Sơn Hòa, Công đoàn phường cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng CN lần thứ 18. Ông Huỳnh Đông Luân, Chủ tịch Công đoàn phường, cho hay trong Tháng CN năm nay, Công đoàn phường sẽ đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động theo hướng thiết thực và có chiều sâu.

Điểm nhấn là các chương trình "Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương - Lan tỏa hạnh phúc" chăm lo cho NLĐ khó khăn, bệnh hiểm nghèo; "Bữa cơm Công đoàn", "Cảm ơn NLĐ"; chăm sóc sức khỏe NLĐ, các hoạt động văn hóa, thể thao… Bên cạnh đó, chú trọng nhiều hơn đến tính bền vững và cá nhân hóa hỗ trợ; tăng cường phúc lợi dài hạn và cải thiện điều kiện làm việc thực chất.

Khởi đầu cho chuỗi hoạt động, tại lễ hưởng ứng Tháng CN, Công đoàn phường đã phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Y tế MedCare Việt Nam tổ chức tư vấn, tuyên truyền, tầm soát bệnh lý về da cho NLĐ; phối hợp cùng các đơn vị, DN, nhà hảo tâm tổ chức "Bữa cơm Công đoàn", tăng quà (300.000 đồng/phần) cho 100 NLĐ khó khăn và tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị.

Lần đầu tiên được tham dự chương trình vừa trang trọng vừa đầm ấm như vậy, bà Đặng Phạm Quỳnh Trang, CN Công ty CP Kinh doanh Len Sài Gòn, rất vui, vì có mẹ già và chị gái bị khiếm thị cần người chăm sóc nên bà không lập gia đình. Đồng lương CN ít ỏi dùng để trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt cho 3 người, cuộc sống khá chật vật, bà Trang tranh thủ tăng ca để kiếm thêm thu nhập nên ít có điều kiện vui chơi hay thưởng thức các món ăn ngon. Vậy nên, với bà đây không chỉ là bữa cơm đơn thuần mà là sự sẻ chia thiết thực và ý nghĩa.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà cho đoàn viên khó khăn ở phường Tân Sơn Hòa. Ảnh: MAI CHI

Nâng cao phúc lợi

Còn tại Công đoàn phường Linh Xuân đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động khó khăn. Đáng chú ý là sự chăm lo ấy có sự đồng hành, chung tay của nhiều đơn vị, DN khi đóng góp 82 triệu đồng để cùng trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, hỗ trợ con đoàn viên hiếu học và tặng các "Bếp ấm Công đoàn" cho NLĐ khó khăn.

Ngay trong lễ khai mạc, Công đoàn phường đã trao 6 "Bếp ấm Công đoàn" (3 triệu đồng/bếp) cho đoàn viên. Là một trong những trường hợp đầu tiên được nhận "Bếp ấm Công đoàn", bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, đoàn viên Nghiệp đoàn Thức ăn đường phố phường Linh Xuân, không giấu được niềm vui.

Hoàn cảnh bà Trinh rất khốn khó, mẹ già, em gái bệnh tật nằm một chỗ, bà Trinh một mình nuôi cả gia đình bằng gánh xôi bán mỗi ngày. "Với phần quà này, gian bếp đơn sơ của tôi sẽ được trang bị thêm những dụng cụ hữu ích cho việc nấu nướng để mưu sinh" - bà Trinh tâm sự.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo thiết thực nêu trên, Công đoàn phường Linh Xuân còn ký kết thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với 3 đơn vị, DN gồm Công ty CP Gạo Kim Sáng, Chi nhánh CEP Thủ Đức, Công ty TNHH Phúc Cát Thanh nhằm cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tiêu dùng, thiết yếu cũng như hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho NLĐ. Đồng thời, phối hợp tổ chức các gian hàng bán với giá ưu đãi cho đoàn viên - lao động đến tham gia chương trình.

Công đoàn xã Bình Hưng cũng đã phối hợp với UBND xã và Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân TP HCM tổ chức lễ phát động Tháng CN năm nay với trọng tâm hướng đến nâng cao phúc lợi và điều kiện làm việc cho đoàn viên - lao động. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động ký kết thỏa thuận an sinh xã hội giữa Công đoàn xã với các đơn vị: Công ty CP Gạo Ông Thọ, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart và Tổ chức Tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Bình Chánh.

Thông qua sự liên kết này, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như ưu đãi tiêu dùng, tiếp cận nguồn vốn nhỏ, góp phần giảm áp lực chi tiêu và cải thiện đời sống cho NLĐ, nhất là nhóm có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 20 phần quà (trị giá 600.000 đồng/phần) cho đoàn viên - lao động tiêu biểu, khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn lao động Theo ông Ngô Hoàng Hiển, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Hưng (TP HCM), trong Tháng CN ở xã Bình Hưng còn gắn với việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo hướng thực chất hơn. Bởi, đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố bảo vệ nguồn nhân lực. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp tổ chức Công đoàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: nâng cao chất lượng tuyên truyền, huấn luyện; xây dựng môi trường làm việc "xanh - sạch - đẹp - an toàn"; gắn với phong trào "Lao động giỏi - Lao động an toàn".

Đậm nghĩa tình Ngày 6-5, LĐLĐ TP Cần Thơ cho biết hưởng ứng Tháng CN và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, LĐLĐ thành phố đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình CN bị tai nạn lao động (TNLĐ) trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Trần Văn Chính (SN 1976, ngụ phường Cái Răng), từng làm việc tại Công ty Viễn thông Cần Thơ. Năm 2007, ông Chính bị điện giật trong lúc lao động, dẫn đến liệt hoàn toàn 2 chân (tỉ lệ thương tật 91%). Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm gia đình bà Lê Thị Thảo (SN 1980, ngụ phường Hưng Phú), bị TNLĐ năm 2009 khi làm việc tại lò gạch. Sau tai nạn, bà Thảo bị cắt cụt chân phải trên gối (tỉ lệ thương tật 75%). Hiện bà bán vé số mưu sinh, chồng làm thuê, đời sống kinh tế khó khăn. Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ cùng đoàn công tác tặng quà cho bà Lê Thị Thảo. Ảnh: CA LINH Tại mỗi nơi đến, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt hằng ngày, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát về thể chất lẫn tinh thần mà các CN đang phải gánh chịu. Dịp này, đoàn đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 500.000 đồng. Theo kế hoạch, trong Tháng CN, LĐLĐ TP Cần Thơ sẽ thăm hỏi, tặng quà 20 CN bị TNLĐ. C.Linh



