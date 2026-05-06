Công đoàn xã Hưng Long lan tỏa Tháng Công nhân 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa

Ngày 6-5, Công đoàn xã Hưng Long, TPHCM phối hợp UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 tại xã Hưng Long thu hút đông đảo đoàn viên - lao động tham dự

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) đến các đoàn viên, CNVC-LĐ tiêu biểu đang làm việc tại VWS - những cá nhân luôn nỗ lực, tận tâm và có nhiều đóng góp tích cực trong công việc.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và xã Hưng Long trao quà cho đoàn viên, người lao động tiêu biểu đang làm việc tại VWS

Trong khuôn khổ buổi lễ, Công đoàn xã Hưng Long đã ký kết Bản ghi nhớ thực hiện chương trình an sinh xã hội với 5 đơn vị gồm: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam, Công ty TNHH Bizmax, Công ty CP Seedcom Fashion Group, Công ty TNHH Sunway Mario và Tổ chức Tài chính vi mô CEP. Việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp, huy động nguồn lực để chăm lo thiết thực, lâu dài cho đoàn viên - lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Công đoàn xã Hưng Long ký kết chương trình an sinh xã hội với các doanh nghiệp, tăng cường nguồn lực chăm lo đoàn viên - lao động.

Cũng tại chương trình, hàng trăm CNVC-LĐ đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí. Hoạt động không chỉ giúp người lao động kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các vấn đề bệnh lý mà còn nâng cao ý thức chăm sóc bản thân, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và hiệu quả làm việc.

Đoàn viên - lao động được thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí ngay tại chương trình

Dịp này, UBND xã Hưng Long phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số", hướng đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long nhấn mạnh an toàn, vệ sinh lao động là yếu tố then chốt trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, đồng thời góp phần nâng cao năng suất và thúc đẩy phát triển bền vững. Trong bối cảnh mới, việc ứng dụng khoa học – công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đang hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long phát biểu

Hưởng ứng Tháng hành động năm 2026, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng an toàn; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro; xây dựng môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp – an toàn. Đồng thời, phát huy vai trò phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động, gắn với phong trào "Lao động giỏi – Lao động an toàn".

Bà cũng đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật; tăng cường đầu tư trang thiết bị bảo hộ, huấn luyện an toàn; chủ động đánh giá rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc, qua đó góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định và bền vững.

Đẩy mạnh phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Công đoàn xã Hưng Long triển khai kế hoạch vận động 100% công đoàn cơ sở trên địa bàn tham gia phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát động. Công trình vườn hoa do Công đoàn cơ sở xây dựng góp phần cải thiện cảnh quan, tạo không gian làm việc xanh – sạch – đẹp, thân thiện và nâng cao chất lượng môi trường lao động Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng giới thiệu công trình vườn hoa của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam – mô hình góp phần cải thiện cảnh quan, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, thân thiện và bền vững.



