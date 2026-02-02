Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- "Chuyến tàu Hạnh phúc" sáng 2-2 chính thức lăn bánh từ Ga Hà Nội, lan tỏa yêu thương và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đón chào Xuân Bính Ngọ.

Sáng 2-2, tại Ga Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt "Chuyến tàu Hạnh phúc" - chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khởi đầu cho một năm mới với thông điệp gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và niềm tự hào dân tộc.

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tặng quà hành khách trên "Chuyến tàu Hạnh phúc".

Lần đầu tiên, một đoàn tàu mang trên mình hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu trưng của Báo Nhân Dân cùng diện mạo rực rỡ, ấm áp sắc xuân chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Không chỉ là phương tiện vận tải, "Chuyến tàu Hạnh phúc" trở thành không gian văn hóa di động, nơi mỗi toa tàu là một câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam tới đông đảo hành khách trong nước và bạn bè quốc tế.

"Ý tưởng xây dựng "Chuyến tàu Hạnh phúc", với đoàn tàu được sơn phủ bằng những sắc màu của sự yêu thương cùng với logo Báo Nhân Dân bắt nguồn từ sự trăn trở trước yêu cầu đổi mới và sáng tạo, để mỗi chuyến đi không chỉ thuận tiện mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, vui tươi cho hành khách"- ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Quốc Minh khẳng định: "Chuyến tàu Hạnh phúc là mong muốn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và một không khí vui tươi trong xã hội, để mỗi người dân đều cảm nhận được rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị".

Theo ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn hoạt động vận tải với các giá trị văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 2.

Lần đầu tiên, một đoàn tàu mang trên mình hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu trưng của Báo Nhân Dân cùng diện mạo rực rỡ, ấm áp sắc xuân chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Đại diện Coteccons, bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng giám đốc, chia sẻ: "Chúng tôi mang theo tinh thần của người xây dựng - không chỉ xây công trình, mà xây nên những kết nối bền vững giữa con người, hạ tầng và tương lai". Bà cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ công nhân đường sắt và các đơn vị đồng hành trong việc tạo nên diện mạo mới, ấm áp của đoàn tàu.

Chương trình còn có sự đóng góp từ các đối tác như Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Winfast - đơn vị tài trợ vật liệu sơn gốc nước. Giám đốc công ty Hoàng Thị Lan chia sẻ niềm tự hào khi góp phần khoác lên "Chuyến tàu Hạnh phúc" diện mạo tươi sáng, đậm bản sắc văn hóa Việt.

Tại sự kiện, 100 phần quà đã được trao tặng cho các hành khách đầu tiên của "Chuyến tàu Hạnh phúc". Đặc biệt, vào đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, chuyến tàu sẽ tiếp tục hành trình, trở thành không gian sum vầy thiêng liêng, nơi những lời chúc năm mới và món quà lì xì được trao gửi, nhân lên niềm vui ngày đầu năm.

Video giới thiệu "Chuyến tàu Hạnh phúc" - chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khởi đầu cho một năm mới với thông điệp gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và niềm tự hào dân tộc. Nguồn: Báo Nhân dân

Từ Ga Hà Nội, "Chuyến tàu Hạnh phúc" chính thức khởi hành. Chị Nguyễn Thu Hà (quê Nghệ An) cho biết dù đã nhiều lần di chuyển bằng tàu, nhưng đây là lần đầu tiên chị trải nghiệm một chuyến tàu được trang trí ấm áp, gần gũi. Không khí trên tàu khiến hành trình về quê ăn Tết trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn, đồng thời giúp những người trẻ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sum họp.

"Thật sự hạnh phúc, một chuyến tàu hết sức đặc biệt. Tôi đã cảm nhận được sự yêu thương trên hành trình về quê ăn Tết ngay từ phút giây bước chân lên tàu. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn tới Báo Nhân Dân và ngành đường sắt Việt Nam"- chị Hà bày tỏ.

Ông John Miller, du khách đến từ Úc, chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng và ngạc nhiên với không khí trên chuyến tàu này. Mọi người rất thân thiện, vui vẻ, thậm chí tôi còn được nhận quà rất ý nghĩa. Đây là một trải nghiệm đặc biệt, tôi chắc chắn sẽ kể với gia đình khi trở về nước".

Một số hình ảnh ghi nhận tại sự kiện:

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 3.

Lễ ra mắt "Chuyến tàu Hạnh phúc" do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức sáng 2-2, tại Ga Hà Nội

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 4.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 6.

Nghi thức ra mắt "Chuyến tàu Hạnh phúc"

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 7.

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 8.

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 9.

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 10.

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 12.

Ông Tống Văn Nga , nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, trao quà cho hành khách trên “Chuyến tàu Hạnh phúc”, góp phần lan tỏa không khí ấm áp, sẻ chia trong những ngày đầu xuân

Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam - Ảnh 13.

Đoàn tàu hạnh phúc rời ga

 

Tin liên quan

Báo Nhân Dân ra mắt loạt ấn phẩm về 100 năm báo chí cách mạng

Báo Nhân Dân ra mắt loạt ấn phẩm về 100 năm báo chí cách mạng

(NLĐO)- Báo Nhân Dân tổ chức ra mắt sách "Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân", các ấn phẩm đặc biệt và triển lãm.

Trao Báo Xuân Nhân Dân 2026 tới cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảo

(NLĐO)- Báo Nhân Dân trao tặng báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các khu vực biên giới và hải đảo trên phạm vi cả nước.

Trao tặng báo Xuân Nhân Dân tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa

(NLĐO)- Ngày 17-1, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa.

Báo Nhân Dân ông Lê Quốc Minh Chuyến tàu Hạnh phúc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo