Lần đầu tiên "Chuyến tàu Hạnh phúc" lăn bánh từ ga Hà Nội vào Nam

Sáng 2-2, tại Ga Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt "Chuyến tàu Hạnh phúc" - chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khởi đầu cho một năm mới với thông điệp gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và niềm tự hào dân tộc.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tặng quà hành khách trên "Chuyến tàu Hạnh phúc".



Lần đầu tiên, một đoàn tàu mang trên mình hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu trưng của Báo Nhân Dân cùng diện mạo rực rỡ, ấm áp sắc xuân chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Không chỉ là phương tiện vận tải, "Chuyến tàu Hạnh phúc" trở thành không gian văn hóa di động, nơi mỗi toa tàu là một câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam tới đông đảo hành khách trong nước và bạn bè quốc tế.

"Ý tưởng xây dựng "Chuyến tàu Hạnh phúc", với đoàn tàu được sơn phủ bằng những sắc màu của sự yêu thương cùng với logo Báo Nhân Dân bắt nguồn từ sự trăn trở trước yêu cầu đổi mới và sáng tạo, để mỗi chuyến đi không chỉ thuận tiện mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, vui tươi cho hành khách"- ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Quốc Minh khẳng định: "Chuyến tàu Hạnh phúc là mong muốn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và một không khí vui tươi trong xã hội, để mỗi người dân đều cảm nhận được rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị".

Theo ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn hoạt động vận tải với các giá trị văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Đại diện Coteccons, bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng giám đốc, chia sẻ: "Chúng tôi mang theo tinh thần của người xây dựng - không chỉ xây công trình, mà xây nên những kết nối bền vững giữa con người, hạ tầng và tương lai". Bà cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ công nhân đường sắt và các đơn vị đồng hành trong việc tạo nên diện mạo mới, ấm áp của đoàn tàu.

Chương trình còn có sự đóng góp từ các đối tác như Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Winfast - đơn vị tài trợ vật liệu sơn gốc nước. Giám đốc công ty Hoàng Thị Lan chia sẻ niềm tự hào khi góp phần khoác lên "Chuyến tàu Hạnh phúc" diện mạo tươi sáng, đậm bản sắc văn hóa Việt.

Tại sự kiện, 100 phần quà đã được trao tặng cho các hành khách đầu tiên của "Chuyến tàu Hạnh phúc". Đặc biệt, vào đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, chuyến tàu sẽ tiếp tục hành trình, trở thành không gian sum vầy thiêng liêng, nơi những lời chúc năm mới và món quà lì xì được trao gửi, nhân lên niềm vui ngày đầu năm.

Video giới thiệu "Chuyến tàu Hạnh phúc" - chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khởi đầu cho một năm mới với thông điệp gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và niềm tự hào dân tộc. Nguồn: Báo Nhân dân

Từ Ga Hà Nội, "Chuyến tàu Hạnh phúc" chính thức khởi hành. Chị Nguyễn Thu Hà (quê Nghệ An) cho biết dù đã nhiều lần di chuyển bằng tàu, nhưng đây là lần đầu tiên chị trải nghiệm một chuyến tàu được trang trí ấm áp, gần gũi. Không khí trên tàu khiến hành trình về quê ăn Tết trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn, đồng thời giúp những người trẻ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sum họp.

"Thật sự hạnh phúc, một chuyến tàu hết sức đặc biệt. Tôi đã cảm nhận được sự yêu thương trên hành trình về quê ăn Tết ngay từ phút giây bước chân lên tàu. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn tới Báo Nhân Dân và ngành đường sắt Việt Nam"- chị Hà bày tỏ.

Ông John Miller, du khách đến từ Úc, chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng và ngạc nhiên với không khí trên chuyến tàu này. Mọi người rất thân thiện, vui vẻ, thậm chí tôi còn được nhận quà rất ý nghĩa. Đây là một trải nghiệm đặc biệt, tôi chắc chắn sẽ kể với gia đình khi trở về nước".

Lễ ra mắt "Chuyến tàu Hạnh phúc" do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức sáng 2-2, tại Ga Hà Nội

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

Nghi thức ra mắt "Chuyến tàu Hạnh phúc"

Ông Tống Văn Nga , nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, trao quà cho hành khách trên “Chuyến tàu Hạnh phúc”, góp phần lan tỏa không khí ấm áp, sẻ chia trong những ngày đầu xuân