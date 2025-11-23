HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Tiếng hát Hà Nội" vang lên trên đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô"

Yến Anh

(NLĐO)- Các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội năm 2025" hòa giọng cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân trên đoàn tàu du lịch văn hóa "Hà Nội 5 cửa ô"

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Đài Hà Nội) vừa dành cho các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội năm 2025" một trải nghiệm đáng nhớ trên đoàn tàu du lịch văn hóa "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train".

"Tiếng hát Hà Nội" vang lên trên đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" - Ảnh 1.

Thí sinh cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội năm 2025" hòa giọng cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân

Trên hành trình Hà Nội - Bắc Ninh, các thí sinh được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm... khai thác trọn vẹn qua bốn lớp giá trị văn hóa - kiến trúc - âm nhạc - ẩm thực trong không gian tàu hỏa.

Hoạt động này nhằm lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, giàu truyền thống và giàu cảm hứng sáng tạo, từ đó nêu cao vai trò của các thí sinh - trên hành trình trở thành người của công chúng, với trách nhiệm xã hội trong việc giữ gìn và bảo tồn di sản.

"Tiếng hát Hà Nội" vang lên trên đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" - Ảnh 2.

Các em được thưởng thức các làn điệu dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" là hành trình du lịch độc đáo kết nối thủ đô Hà Nội với miền di sản quan họ Bắc Ninh do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ thương mại BHL tổ chức. Các thí sinh của Tiếng hát Hà Nội 2025 khởi hành từ ga Hà Nội, qua các ga Long Biên, Gia Lâm và Yên Viên và dừng tại ga Từ Sơn (Bắc Ninh). Từ đây, đoàn tiếp tục di chuyển đến đền Đô - quần thể di tích lịch sử quan trọng của vùng Kinh Bắc, nơi thờ vua Lý Thái Tổ cùng 8 vị vua triều Lý, khởi nguồn cho bước chân dời đô lập nên Thăng Long nghìn năm văn hiến.

"Tiếng hát Hà Nội" vang lên trên đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" - Ảnh 3.

Trải nghiệm di sản văn hóa trên chuyến tàu đặc biệt là kỷ niệm đáng nhớ của các thí sinh

Tại đây, các thí sinh được tìm hiểu bức cuốn thư bằng gốm "Chiếu dời đô" về Thăng Long của vua Lý Thái Tổ, trải nghiệm nghề tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê và thưởng thức các làn điệu quan họ… Trên hành trình, các thí sinh còn được hát, giao lưu văn hóa thú vị, sôi nổi với các nghệ sĩ, nghệ nhân âm nhạc truyền thống.

Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội năm 2025" có gần 700 thí sinh đăng ký. Trải qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 61 thí sinh lọt vào bán kết.

Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi, thí sinh quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam được tham dự, thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ của thủ đô. Nhiều thí sinh quốc tế đến từ các nước như: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Mông Cổ đã đăng ký tham dự và lọt vào vòng thi bán kết.

"Tiếng hát Hà Nội" vang lên trên đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" - Ảnh 4.

Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội năm 2025" có sự tham dự của nhiều thí sinh quốc tế đang sinh sống, học tập tại Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban giám khảo đã xác định được 27 thí sinh lọt vào vòng chung kết và kết quả 6 thí sinh còn lại được khán giả bình chọn sẽ công bố vào ngày 23-11. Thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự sinh năm 2009 và thí sinh lớn tuổi nhất sinh năm 1989, mang quốc tịch Nga.

Điểm đổi mới quan trọng của cuộc thi năm nay là việc mở rộng vòng chung kết thành bốn đêm thi, thay vì chỉ một đêm như trước. Ba đêm thi theo từng phong cách âm nhạc được truyền hình trực tiếp nhằm tuyển chọn thí sinh vào đêm chung kết xếp hạng. Trong đêm chung kết xếp hạng, thí sinh sẽ trình bày 2 ca khúc, 1 theo phong cách âm nhạc tự chọn và 1 ca khúc về Hà Nội để hướng tới giải thưởng.

"Tiếng hát Hà Nội" vang lên trên đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" - Ảnh 5.

Thí sinh giao lưu với các liền chị tại đền Đô, Bắc Ninh

Đêm thi phong cách thính phòng diễn ra ngày 30-11, phong cách dân gian diễn ra ngày 1-12 và phong cách nhạc nhẹ vào ngày 2-12.

Đêm chung kết xếp hạng "Tiếng hát Hà Nội năm 2025" được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 9-12.

Thí sinh giành giải đặc biệt sẽ có tổng phần thưởng lên tới 600 triệu đồng gồm tiền mặt và 1 xe ô tô điện. Ngoài ra, còn có 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và các giải thưởng khác.

