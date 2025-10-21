Champions League: Barcelona dễ thở, Man City đối mặt thử thách

Cả hai đội bóng lớn đều được đánh giá cao hơn, song mức độ khó khăn của họ không giống nhau tại Champions League. Thử thách lớn nhưng thành công sẽ rất đáng kể nếu Barcelona và Man City đánh bại đối thủ, kiểm chứng phong độ thực sự của hai ứng viên vô địch.

Barcelona – Olympiakos (23 giờ 45 phút, 21-10)

Trước quãng nghỉ quốc tế tháng 10, Barcelona liên tiếp đón nhận những cú sốc. Đầu tiên là trận thua sân nhà trước PSG ở vòng bảng Champions League, và ngay sau đó là thất bại choáng váng với tỉ số 1-4 trước đối thủ không quá mạnh Sevilla, cú vấp ngã nặng nề nhất kể từ khi HLV Hansi Flick nắm quyền dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya.

Barcelona vắng nhiều trụ cột ở thời điểm quan trọng này

Áp lực dành cho HLV Flick và các cầu thủ là điều dễ hiểu khi tất cả phải đảm bảo đội bóng nhanh nhất trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Tuy thế, việc vượt qua Girona ở trận derby Catalunya với tỉ số không quá cách biệt cùng lối chơi thiếu thuyết phục khiến Barcelona đã khó nay lại càng thêm khó.

Pedri, Rashford sẽ nắm vận mệnh của Barcelona tại vòng đấu thứ 3 Champions League

Quay lại Champions League ở thời điểm này được xem là thách thức lớn dành cho "gã khổng lồ" La Liga. Cơ hội giành trọn 3 điểm trước đội khách Olympiakos không phải không thể với thầy trò HLV Hansi Flick, vấn đề là họ có thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của một ứng viên hàng đầu hay không, bên cạnh việc phát huy và tận dụng mọi lợi thế khi thi đấu sân nhà.

Olympiakos dù có đà thăng tiến mạnh mẽ tại mặt trận quốc nội nhưng lại khởi đầu khá chậm chạp ở đấu trường châu Âu. Đại diện Hy Lạp chưa thắng trận nào ở vòng bảng và thường xuyên gặp khó khi thi đấu xa nhà. Dù vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kỷ luật, nhưng sự chênh lệch về tốc độ, kỹ thuật và khả năng duy trì áp lực khiến Olympiakos khó đứng vững lâu trước một Barcelona đang khát điểm.

Lamine Yamal được trông chờ sớm tìm lại phong độ

Olympiakos hòa không bàn thắng trên sân nhà trước đối thủ yếu Pafos ở trận mở màn trước khi thua 0-2 trên sân của Arsenal. Những kết quả này cho thấy sự chật vật của họ trong việc ghi bàn ở cấp độ cao nhất của bóng đá châu lục. Làm khách tới xứ Catalunya trong bối cảnh để thua 2/3 trận sân khách gần nhất sẽ là thử thách khó khăn dành cho Olympiakos.

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng vượt trội, Barcelona nhiều khả năng sẽ áp đặt thế trận ngay từ đầu và giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong bảng đấu.

Dự đoán: Barcelona thắng 3-1

Villarreal – Man City (2 giờ, 22-10)

Sau những màn trình diễn bùng nổ ở Ngoại hạng Anh, trước cũng như sau quãng nghỉ FIFA Days, Man City tích cực chuẩn bị cho một trận đấu sân khách tại Tây Ban Nha dù chuyến đi tiềm ẩn không ít rủi ro. Villarreal tuy khởi đầu chậm chạp ở Champions League, nhưng luôn chơi bùng nổ trên sân nhà La Cerámica, nơi họ từng khiến nhiều đối thủ phải toát mồ hôi.

Man City quyết phá dớp sân khách tại Champions League

Villarreal đang chơi khởi sắc trở lại sau giai đoạn đầu mùa chệch choạc. Dưới bàn tay của HLV Marcelino, đội bóng này đã lấy lại bản sắc với lối chơi phòng ngự kỷ luật, chuyển đổi trạng thái nhanh và sẵn sàng pressing khi có cơ hội. Trên sân nhà, "tàu ngầm vàng" bất bại 5 trận gần nhất tại La Liga, chưa kể việc cầm chân Juventus mới đây ở vòng bảng Champions League.

Sức ép từ khán đài La Cerámica từng khiến nhiều đội mạnh gặp khó, nên Man City chắc chắn không thể chủ quan. Đoàn quân của Pep Guardiola có vẻ như vẫn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi nỗi ám ảnh của chuỗi 5 trận sân khách gần nhất không biết thắng tại Champions League, bao gồm 4 thất bại liên tiếp trước Real Madrid, PSG, Juventus và Sporting Lisbon!

Erling Haaland đã ghi 8 bàn trong 8 trận Champions League gặp các đội Tây Ban Nha

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn có lợi thế rõ ràng nhờ phong độ ổn định và sự linh hoạt trong vận hành. City đã bất bại 8 trận gần nhất, trong đó có 6 chiến thắng, trên mọi đấu trường và giữ sạch lưới đến năm trận. Lối chơi kiểm soát trung tuyến, cộng với sự ăn ý giữa Foden, Doku và Haaland, giúp họ luôn duy trì khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nicolas Pepe từng có thời gian dài chơi bóng ở Anh

Dù Villarreal đủ sức gây khó khăn bằng những pha phản công tốc độ, nhưng xét toàn cục, Man City vẫn ở đẳng cấp khác. Nếu giữ nhịp kiểm soát và tận dụng tốt cơ hội, đội khách có thể rời Tây Ban Nha với chiến thắng nữa để củng cố ngôi đầu bảng.

Dự đoán: Man City thắng 2-1