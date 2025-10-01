Barcelona đối đầu PSG: Sẽ nảy lửa ở khu trung tuyến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Barcelona đối đầu PSG: Sẽ nảy lửa ở khu trung tuyến

Đông Linh

Cả hai đều sở hữu lối chơi thông minh, giàu tính tổ chức, là "trái tim" trong sơ đồ chiến thuật của mỗi đội.

Điểm nhấn được chờ đợi khi Barcelona chạm trán PSG ở vòng bảng Champions League thể thức mới (hay còn gọi là vòng phân hạng) lúc 2 giờ ngày 2-10 là màn so tài giữa Pedri và Vitinha ở khu trung tuyến.

Nếu Vitinha kịp ra sân, cuộc chiến tuyến giữa hứa hẹn hấp dẫn, nhất là khi Barca đang vận hành khá tốt với bộ ba Pedri - De Jong - Dani Olmo. Ở bên kia chiến tuyến, việc Joao Neves và Fabian Ruiz bỏ ngỏ khả năng thi đấu từ đầu sẽ là bài toán khó cho HLV Luis Enrique bởi các nhân tố dự bị như Zaire-Emery, Lee Kang-in hay Senny Mayulu khó lòng lấp đầy khoảng trống để lại.

PSG âu lo

Truyền thông Pháp liên tục đưa tin 3 tiền vệ quan trọng gồm Fabian Ruiz, Joao Neves và Vitinha nhiều khả năng sẽ kịp bình phục, sẵn sàng được đăng ký thi đấu tại Tây Ban Nha. Sự trở lại của bộ ba này giúp tuyến giữa PSG lấy lại sự cân bằng cả trong phòng ngự lẫn tấn công, đặc biệt khi đội bóng thủ đô Paris cần kiểm soát bóng trước lối chơi pressing tầm cao của đối thủ.

TIN LIÊN QUAN

Dẫu vậy, PSG cũng gặp không ít khó khăn khi thiếu vắng 3 trụ cột là Marquinhos, Ousmane Dembele và tài năng trẻ Desire Doue. Marquinhos là chốt chặn hàng thủ, Dembele gánh vác trọng trách bên hành lang phải, còn Doue là phương án chiến lược nơi hàng công.

Barcelona đối đầu PSG: Sẽ nảy lửa ở khu trung tuyến - Ảnh 1.

Barca quyết đánh bại PSG - hiện thiếu nhiều nhân tố chủ chốt. Ảnh: BARCELONA FC

Do thiếu vắng các nhân tố chủ lực nên ông Enrique sẽ phải đau đầu tính toán lực lượng cho ngày tái ngộ đội bóng cũ Barcelona. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cứng cỏi tuyên bố với phong thái thường thấy: "Thật tuyệt vời khi được đối đầu Barca - đội bóng có bản sắc và ý chí chiến đấu khá tương đồng với PSG hiện tại".

Rashford đang có phong độ tốt

Barca cũng không hẳn đã thật sự an tâm về lực lượng cho trận đại chiến lần này. HLV Hansi Flick chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Gavi, Raphinha, Fermin Lopez và thủ môn dự bị Joan Garcia, đều với lý do chấn thương.

Tuy nhiên, đoàn quân xứ Catalunya vẫn có quyền vui mừng chào đón những cuộc tái hợp. Hậu vệ Alex Balde chắc chắn bình phục, sẵn sàng trở lại hành lang trái trong khi tài năng trẻ Lamine Yamal hoàn toàn sung sức sau khi đã kịp tái xuất ở trận thắng Sociedad 2-1 vừa qua tại La Liga. Đó là trận đấu mà chàng trai 18 tuổi để lại dấu ấn với pha kiến tạo thành bàn chỉ 1 phút sau khi vào sân.

Raphinha vắng mặt là một thiệt thòi lớn nhưng cánh trái của "La Blaugrana" đang được Marcus Rashford tiếp quản rất tốt. Tuyển thủ người Anh đang đạt phong độ rất cao trong màu áo Barcelona với 3 đường kiến tạo tại La Liga và cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle ở lượt trận đầu vòng phân hạng cách đây 2 tuần. 

Barca được đánh giá cao hơn bởi lợi thế sân nhà và sự sung sức của nhiều trụ cột. Cuộc thư hùng ở sân Olimpic Lluís Companys có thể không còn là "đại tiệc" như kỳ vọng song vẫn là phép thử quan trọng cho cả hai đội ở cúp châu Âu mùa này.

Hai trận đáng chú ý khác diễn ra cùng giờ: Monaco - Man City và Arsenal - Olympiakos.


Tin liên quan

Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga

Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga

(NLĐO) – Ferran Torres trong lần hiếm hoi được đá chính, lại chơi khác vị trí sở trường, đã lập đại công để giúp Barcelona áp sát ngôi đầu bảng của Real Madrid.

Ngược dòng hạ tân binh Real Oviedo, Barcelona nối dài mạch bất bại La Liga

(NLĐO) - Barcelona ngược dòng giành trọn 3 điểm ở trận đấu muộn nhất vòng 6 La Liga trong chuyến làm khách tại sân Carlos Tartiere của tân binh Real Oviedo.

Rashford và Lamal tỏa sáng vai kiến tạo, Barcelona soán đỉnh bảng La Liga

(NLĐO) – Sociedad thi đấu ngoan cường, thậm chí dẫn bàn trước khi chủ nhà Barcelona bùng nổ để giật lấy chiến thắng cùng ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid.

Barcelona HLV Luis Enrique HLV Hansi Flick Champions League PSG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo