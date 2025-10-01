Barcelona đối đầu PSG: Sẽ nảy lửa ở khu trung tuyến

Điểm nhấn được chờ đợi khi Barcelona chạm trán PSG ở vòng bảng Champions League thể thức mới (hay còn gọi là vòng phân hạng) lúc 2 giờ ngày 2-10 là màn so tài giữa Pedri và Vitinha ở khu trung tuyến.

Nếu Vitinha kịp ra sân, cuộc chiến tuyến giữa hứa hẹn hấp dẫn, nhất là khi Barca đang vận hành khá tốt với bộ ba Pedri - De Jong - Dani Olmo. Ở bên kia chiến tuyến, việc Joao Neves và Fabian Ruiz bỏ ngỏ khả năng thi đấu từ đầu sẽ là bài toán khó cho HLV Luis Enrique bởi các nhân tố dự bị như Zaire-Emery, Lee Kang-in hay Senny Mayulu khó lòng lấp đầy khoảng trống để lại.

PSG âu lo

Truyền thông Pháp liên tục đưa tin 3 tiền vệ quan trọng gồm Fabian Ruiz, Joao Neves và Vitinha nhiều khả năng sẽ kịp bình phục, sẵn sàng được đăng ký thi đấu tại Tây Ban Nha. Sự trở lại của bộ ba này giúp tuyến giữa PSG lấy lại sự cân bằng cả trong phòng ngự lẫn tấn công, đặc biệt khi đội bóng thủ đô Paris cần kiểm soát bóng trước lối chơi pressing tầm cao của đối thủ.

Dẫu vậy, PSG cũng gặp không ít khó khăn khi thiếu vắng 3 trụ cột là Marquinhos, Ousmane Dembele và tài năng trẻ Desire Doue. Marquinhos là chốt chặn hàng thủ, Dembele gánh vác trọng trách bên hành lang phải, còn Doue là phương án chiến lược nơi hàng công.

Barca quyết đánh bại PSG - hiện thiếu nhiều nhân tố chủ chốt. Ảnh: BARCELONA FC

Do thiếu vắng các nhân tố chủ lực nên ông Enrique sẽ phải đau đầu tính toán lực lượng cho ngày tái ngộ đội bóng cũ Barcelona. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cứng cỏi tuyên bố với phong thái thường thấy: "Thật tuyệt vời khi được đối đầu Barca - đội bóng có bản sắc và ý chí chiến đấu khá tương đồng với PSG hiện tại".

Rashford đang có phong độ tốt

Barca cũng không hẳn đã thật sự an tâm về lực lượng cho trận đại chiến lần này. HLV Hansi Flick chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Gavi, Raphinha, Fermin Lopez và thủ môn dự bị Joan Garcia, đều với lý do chấn thương.

Tuy nhiên, đoàn quân xứ Catalunya vẫn có quyền vui mừng chào đón những cuộc tái hợp. Hậu vệ Alex Balde chắc chắn bình phục, sẵn sàng trở lại hành lang trái trong khi tài năng trẻ Lamine Yamal hoàn toàn sung sức sau khi đã kịp tái xuất ở trận thắng Sociedad 2-1 vừa qua tại La Liga. Đó là trận đấu mà chàng trai 18 tuổi để lại dấu ấn với pha kiến tạo thành bàn chỉ 1 phút sau khi vào sân.

Raphinha vắng mặt là một thiệt thòi lớn nhưng cánh trái của "La Blaugrana" đang được Marcus Rashford tiếp quản rất tốt. Tuyển thủ người Anh đang đạt phong độ rất cao trong màu áo Barcelona với 3 đường kiến tạo tại La Liga và cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle ở lượt trận đầu vòng phân hạng cách đây 2 tuần.

Barca được đánh giá cao hơn bởi lợi thế sân nhà và sự sung sức của nhiều trụ cột. Cuộc thư hùng ở sân Olimpic Lluís Companys có thể không còn là "đại tiệc" như kỳ vọng song vẫn là phép thử quan trọng cho cả hai đội ở cúp châu Âu mùa này. Hai trận đáng chú ý khác diễn ra cùng giờ: Monaco - Man City và Arsenal - Olympiakos.



