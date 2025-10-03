HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Champions League - cuộc chơi khắc nghiệt

Đông Linh

Trong 5 đại diện xứ sương mù, duy nhất Arsenal giữ được mạch toàn thắng sau 2 vòng đấu mở màn vòng phân hạng Champions League để trụ vững trong 6 đội dẫn đầu.


Trong 5 đại diện xứ sương mù, duy nhất Arsenal giữ được mạch toàn thắng sau 2 vòng đấu mở màn vòng phân hạng Champions League để trụ vững trong nhóm 6 đội dẫn đầu. Tuy không có được những chiến thắng tưng bừng kiểu như Bayern Munich, Real Madrid hay PSG, ít nhất "Pháo thủ" cũng cho thấy phong độ ổn định được họ duy trì từ Giải Ngoại hạng Anh ra đấu trường châu lục.

Man City: Báo động bàn thua phút bù giờ

Đoàn quân của Pep Guardiola hành quân đến sân Stade Louis II ở công quốc Monaco với tâm thế đội "cửa trên". Erling Haaland sớm tỏa sáng bằng cú đúp, tưởng chừng sẽ giúp Man City dễ dàng bỏ túi 3 điểm nhưng rồi sự chủ quan trong khâu phòng ngự đã khiến họ phải trả giá. Monaco tận dụng tốt từng cơ hội để gỡ hòa 2-2, giật lại 1 điểm quý giá dù quả phạt đền phút 90 gây tranh cãi trên các phương tiện truyền thông.

Với thầy trò HLV Pep Guardiola, kết quả hòa ở Monaco chẳng khác gì một thất bại. Kết cục đắng chát với "The Citizens" phơi bày vấn đề quen thuộc: Không thể giải quyết trọn vẹn trận đấu bởi tuyến giữa đánh mất quyền kiểm soát và hàng thủ thiếu chắc chắn.

Man City đã để lọt lưới 8 lần từ đầu mùa và phân nửa số đó đến ở những phút cuối mỗi hiệp hoặc phút bù giờ. Trước khi hòa chủ nhà Monaco rạng sáng 2-10, họ thua Tottenham 0-2 với bàn thua ở phút 45+3; thua chủ nhà Brighton 1-2 khi lọt lưới ở phút 89; hòa Arsenal 1-1 với bàn thua ở phút 90+3!

Champions League - cuộc chơi khắc nghiệt - Ảnh 1.

Sau 2 vòng đấu Liverpool (trái) chưa thể chen chân vào top 8 vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp. Ảnh: UEFA

Liverpool: Gục ngã tại "chảo lửa"

Nếu Man City "cầm vàng lại để vàng rơi" thì Liverpool thực sự gây sốc với cú vấp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng của HLV Arne Slot được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua Galatasaray nhưng lại "sập bẫy" tại sân Türk Telekom. Trong bầu không khí ngột ngạt từ 4 dãy khán đài chật kín hàng chục ngàn cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ, Liverpool tấn công nhiều mà không ghi bàn, rồi nhận trái đắng với thất bại 0-1.

Thất bại này tái hiện nỗi ám ảnh quen thuộc: Sự yếu kém về bản lĩnh khi đá sân khách ở những môi trường khắc nghiệt. Dù sở hữu lực lượng mạnh, Liverpool vẫn loay hoay trong việc xuyên phá hàng thủ số đông, trong khi những sai lầm cá nhân lại trở thành tử huyệt.

Hai kết quả gây sốc của các đội bóng nước Anh là lời cảnh báo: Champions League luôn là đấu trường khắc nghiệt. Man City và Liverpool trên lý thuyết vẫn là các ứng viên hàng đầu bởi một lần vấp ngã chưa phải đã là thảm họa. Tuy nhiên, khi đấu trường châu Âu ngày càng chật chội bởi số lượng đông đảo các đội bóng cùng sự ngặt nghèo về các quy định cuộc chơi, việc mất điểm sớm đồng nghĩa họ sẽ phải bước vào phần còn lại của vòng bảng với áp lực nặng nề hơn.

Monaco hay Galatasaray là những cái tên không quá nổi trội nhưng đã tự chứng minh một cách hùng hồn: Không có đội bóng nào yếu ở sân chơi danh giá Champions League. Với quyết tâm, kỷ luật chiến thuật và sự lạnh lùng, họ hoàn toàn có thể tạo nên địa chấn trước các "ông lớn". 

Không có được niềm vui như đội bóng London, hai "ông lớn" nước Anh gây thất vọng não nề khi Man City bị Monaco ngược dòng cầm hòa 2-2 còn Liverpool thất thủ trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trước Galatasaray.


