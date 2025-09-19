HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Champions League: Barcelona, Man City không vào nổi Top 8

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Cùng giành chiến thắng trong loạt trận mở màn vòng phân hạng Champions League, Barcelona và Man City lại không chen chân vào nổi 8 vị trí dẫn đầu.

Man City thắng dễ Napoli

Napoli mất người từ phút 21 sau khi đội trưởng Giovanni Di Lorenzo bị truất quyền thi đấu, dẫn đến việc "cố nhân" Kevin de Bruyne của Man City phải rời sân để HLV Antonio Conte củng cố hàng thủ.

Champions League: Barcelona, Man City không vào nổi Top 8- Ảnh 1.

Hai đồng đội cũ Bernardo Silva và Kevin de Bruyne giờ trên hai chiến tuyến

Napoli sở hữu thủ thành Vanja Milinkovic-Savic quá tài năng nhưng ngôi sao người Serbia cũng không thể ngăn các chân sút Man City ghi bàn. Erling Haaland mở tỉ số ở phút 56, xác định một kỷ lục về ghi bàn trong lịch sử Champions League và 9 phút sau, Jeremy Doku nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Champions League: Barcelona, Man City không vào nổi Top 8- Ảnh 2.

Erling Haaland tỏa sáng bằng kỷ lục ghi bàn mới

Chiến thắng 2-0 là mở màn không thể thuận lợi hơn cho dù Man City chỉ có thể tạm đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên.

Barcelona đánh bại Newcastle

Marcus Rashford ghi những bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barcelona, nơi anh đang thi đấu theo dạng cho mượn từ Man United. Tuyển thủ người Anh lập cú đúp chỉ trong vòng 9 phút, mang về chiến thắng quan trọng cho đội bóng xứ Catalunya trước Newcastle ngay tại sân St James' Park. Rashford trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn cho Barcelona tại Champions League, 36 năm sau chiến tích của Gary Lineker.

Champions League: Barcelona, Man City không vào nổi Top 8- Ảnh 4.

Marcus Rashford kiên trì chờ thời cơ tỏa sáng ở Barcelona

Chân sút 27 tuổi người Anh có lần thứ 7 ghi bàn vào lưới Newcastle sau 16 trận đấu và Rashford giờ đã có các bàn thắng thứ 13 và 14 ở Champions League, sau gần 4 năm. Barcelona giành 3 điểm trong ngày ra quân ở cúp châu Âu và tạm xếp ở vị trí 12.

Ai chiếm ngôi đầu?

Cái tên ít ai nghĩ tới là Eintracht Frankfurt đã giành chiến thắng với cách biệt lớn nhất và tỉ số 5-1 trước Galatasaray đã đưa đại diện Bundesliga vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng sau lượt đấu mở màn vòng phân hạng Champions League.

Champions League: Barcelona, Man City không vào nổi Top 8- Ảnh 5.

Eintracht Frankfurt giành chiến thắng 5-1 trước Galatasaray

Trong số 14 đội bóng giành chiến thắng đầu tay, có khá nhiều gương mặt lạ lẫm với bóng đá đỉnh cao như Club Brugge hay Union Saint-Gilloise - trùng hợp đều là các đội bóng đến từ Bỉ - có tên trong tám đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng.

Champions League: Barcelona, Man City không vào nổi Top 8- Ảnh 6.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận đầu tiên

Tất nhiên, đây mới chỉ là thứ hạng sau một vòng đấu. Tất cả 36 đội bóng còn cả một hành trình dài phía trước để định đoạt số phận chính mình.

Chưa ai quên những đội vào sâu tại Champions League mùa trước hầu hết đều phải trải qua hai trận play-off do không vào nổi 8 vị trí dẫn đầu chung cuộc.

Chỉ tám đội bóng dẫn đầu sau khi kết thúc tám lượt trận (4 sân nhà, 4 sân khách) vòng phân hạng mới có vé trực tiếp đi tiếp vào giai đoạn 1/8 Champions League. 

Mười sáu đội bóng xếp từ hạng 9 đến 24 được bốc thăm chia cặp, gặp nhau ở vòng play-off hai lượt để chọn thêm tám đội vào giai đoạn hai. 

Riêng các đội xếp xếp từ vị trí 25 sẽ bị loại ngay, không được tham dự Europa League như trước đây.

Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli của De Bruyne

Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli của De Bruyne

Trung vệ thành người hùng, Liverpool thắng nghẹt thở ở phút 90+2

(NLĐO) - Dẫn trước hai bàn chỉ sau 6 phút thế nhưng Liverpool phải thi đấu chật vật đến tận phút bù giờ mới giành được chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid.

Rashford lập đại công, Barcelona giành thắng lợi trên sân Newcastle

(NLĐO) – Marcus Rashford ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle, giúp Barcelona có màn khởi đầu suôn sẻ tại chiến dịch Champions League mùa 2025-2026.

Trung vệ thành người hùng, Liverpool thắng nghẹt thở ở phút 90+2

(NLĐO) - Dẫn trước hai bàn chỉ sau 6 phút thế nhưng Liverpool phải thi đấu chật vật đến tận phút bù giờ mới giành được chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid.

