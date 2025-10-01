Liverpool thua sốc Galatasaray, Chelsea thắng đội bóng của thầy cũ Mourinho

Có vẻ thất bại 1-2 trước Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua đã để lại vết hằn trong tâm trí thầy trò HLV Arne Slot, những người Liverpool không còn giữ được hình ảnh chính mình trong chuyến làm khách tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Những điều chỉnh chiến thuật lạ lẫm của HLV, lối chơi thiếu lửa của các cầu thủ ngôi sao khiến Liverpool phải trả giá dù đại diện nước Anh được đánh giá rất cao.

Hugo Ekitike trong pha bóng tấn công của Liverpool

Bộ đôi Mohamed Salah và Alexander Isak bất ngờ bị HLV Arne Slot cất trên băng ghế dự bị, thay vào đó, hàng công "The Kop" được đại diện bởi bộ ba Cody Gakpo, Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Dù vậy, khi hàng công 200 triệu bảng chưa kịp phát huy hiệu quả, Liverpool đã nhận "gáo nước lạnh" từ rất sớm.

Victor Osimhen ghi bàn cho Galarasaray từ chấm 11 m

Phút 16, Dominic Szoboszlai phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà và trọng tài lập tức cho Galatasaray được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Victor Osimhen dễ dàng ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Bi kịch của Liverpool bắt đầu từ đây và kéo dài đến tận phút cuối cùng.

Đôi bên sau bước ngoặt này đã chơi đôi công cực kì hấp dẫn với hàng loạt tình huống nguy hiểm. Dù vậy, sự xuất sắc của thủ môn Ugurcan Cakir và Alisson Becker khiến nỗ lực của chân sút hai đội đều uổng phí.

Các ngôi sao Liverpool bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa

Bước sang hiệp 2, tình cảnh càng trở nên khó khăn hơn với Liverpool khi thủ môn Alisson rời sân từ phút 56 vì chấn thương. HLV Arne Slot lần lượt tung Salah, Isak vào sân để tăng cường sức tấn công nhưng mọi việc vẫn cứ nằm ngoài tầm kiểm soát của đại diện nước Anh.

Niềm vui chiến thắng của Galatasaray

Liverpool ngỡ đã có cơ hội giành lại 1 điểm khi được hưởng quả phạt đền phút 89. Tuy vậy, người hâm mộ Liverpool chỉ thêm thất vọng sau khi trọng tài tham khảo VAR và thay đổi quyết định. Trung vệ Konate ngã trong vòng cấm Galatasaray khi tranh chấp bóng nhưng đối thủ có vẻ đã nhanh chân chạm bóng thay vì phạm lỗi với anh. Chung cuộc, nhà vô địch Ngoại hạng Anh nhận thất bại 0-1 trước Galatasaray, kết quả khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng.

Tấm thẻ đỏ cuối trận của Joao Pedro (hai thẻ vàng) không xóa nhòa chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Benfica, đội bóng được dẫn dắt bởi ông thầy cũ Jose Mourinho, tại sân nhà Stamford Bridge. Garnacho góp công vào bàn thắng duy nhất của trận đấu Ngày trở về mái nhà xưa của "Người đặc biệt" với nhiệm vụ giúp đội bóng mới Benfica giành 3 điểm đã không thành công. Chelsea thiếu vắng hàng loạt nhân sự vì chấn thương và thi đấu có phần lép vế đầu trận nhưng lại có bàn vượt lên ở phút 18. Richard Rios của Benfica đá phản lưới nhà sau pha căng ngang của tân binh Alejandro Garnacho phía chủ nhà. Jose Mourinho không có được niềm vui lần quay về sân Stamford Bridge Các chân sút Chelsea thiếu đi độ sắc sảo thường thấy còn Benfica dù thi đấu rất khó chịu, đúng với phong cách của HLV Mourinho, cũng không có được chân sút đẳng cấp nào để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.