Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Tấm thẻ đỏ tai hại của Trevoh Chalobah khởi đầu cho cú vấp ngã của Chelsea trước Brighton trong khi Liverpool thua sốc Crystal Palace tại London.

Vòng 6 Ngoại hạng Anh chứng kiến hai cú sẩy chân gây chấn động, sau khi Man United nhận trận thua sốc 1-3 trên sân Brentford: Chelsea gục ngã 1-3 ngay tại sân nhà Stamford Bridge trước Brighton, còn Liverpool bất ngờ trắng tay trên sân Selhurst Park của Crystal Palace.

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Chelsea mong chờ tìm lại sức mạnh tại sân nhà Stamford Bridge

Tại London, Chelsea nhập cuộc đầy quyết tâm như muốn gỡ gạc nhiều điều sau trận thua Man United cách đây một tuần. Ý chí của thầy trò HLV Enzo Maresca sớm được cụ thể hóa bằng lợi thế dẫn bàn. Phút 18, Enzo Fernandez bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt chuẩn xác của Reece James, mang về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Enzo Fernandez mở tỉ số cho Chelsea nhưng

Ưu thế ấy nhanh chóng bị xóa nhòa sau giờ nghỉ trước màn phản kích khá quật cường của đội khách Brighton. Tuy vậy, bước ngoặt của trận đấu phải tính từ tấm thẻ đỏ trực tiếp phút 53 của Trevoh Chalobah khi trung vệ của Chelsea có pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm. Chơi thiếu người, hàng thủ Chelsea nhanh chóng vỡ trận.

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm

Phút 77, Danny Welbeck tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Chelsea để gỡ hòa cho Brighton bằng pha ghi bàn trong vòng cấm. Phút bù giờ 90+2, Maxim De Cuyper ghi bàn thứ nhì, đưa đội khách vượt lên.

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Dannyy Welbeck lập cú đúp trong khoảng 20 phút cuối

Bi kịch cho "The Blues" chỉ khép lại ở phút 90+10 sau khi Danny Welbeck hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Brighton. Trận thua cay đắng khiến áp lực dành cho HLV Enzo Maresca càng thêm nặng nề, trong khi Brighton tiếp tục chứng minh bản lĩnh khi đối đầu các "ông lớn".

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Ismaila Sarr (7) mở tỉ số cho Palace

Trên sân Selhurst Park, Crystal Palace tạo nên cơn địa chấn trước ứng viên vô địch Liverpool. Phút 15, Ismaïla Sarr tung cú sút quyết đoán, mở tỉ số cho đội chủ nhà, khiến "Lữ đoàn đỏ" lúng túng trong suốt hiệp một. 

Sang hiệp hai, Liverpool đẩy cao đội hình và chắt chiu cơ hội. Tới phút 87, cầu thủ vào thay người Federico Chiesa tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp, mang lại hy vọng cho thầy trò HLV Arne Slot.

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Siêu dự bị Federico Chiesa suýt giật lại 1 điểm cho Liverpool

Cao trào dù vậy lại tiếp tục xảy đến ở phút bù giờ 90+7. Eddie Nketiah – bản hợp đồng gây nhiều bất ngờ của Crystal Palace - tung cú sút chéo góc không thể cản phá, ấn định chiến thắng 2-1 trong niềm vui vỡ òa của khán giả có mặt kín khán đài sân Selhurst Park. 

TIN LIÊN QUAN

Liverpool nhận thất bại đầu tiên của mùa giải dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Crystal Palace áp sát chính vị trí dẫn đầu của Liverpool khi chỉ còn kém "The Kop" đúng 3 điểm.

Chelsea thua thảm sân nhà, Liverpool nhận thất bại đầu mùa tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

Eddie Nketiah ấn định chiến thắng 2-1 cho Lalace trước Liverpool

Hai thất bại liên tiếp của Chelsea và Liverpool khiến cuộc đua Premier League trở nên hấp dẫn và khó lường hơn bao giờ hết, khi những đội bóng tầm trung tiếp tục viết nên kịch bản đầy kịch tính.

Tin liên quan

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford

Benjamin Sesko ghi bàn, Man United vẫn trắng tay trước Brentford

(NLĐO) – Bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn ít ỏi, Man United phải trả giá bằng trận thua 1-3 trên sân của Brentford ở trận đấu sớm nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Liverpool: Khi Đại bàng bay cao

(NLĐO) - Liverpool đang toàn thắng nhưng Crystal Palace cũng có 5 trận bất bại. Với truyền thống đối đầu gai góc, họ sẽ khiến Liverpool vất vả lần nữa.

Soi tỉ số trận Chelsea – Brighton: Chờ bất ngờ ở Stamford Bridge

(NLĐO) - Brighton đang sắm vai "kẻ nổi loạn" khi thắng những độ lớn mà thua những đội nhỏ, nên hãy chờ xem họ có thể gây sốc trên sân Chelsea hay không.

Chelsea Eddie Nketiah Trevoh Chalobah Danny Welbeck vòng 6 Ngoại hạng Anh Chelsea 1-3 Brighton Crystal Palace 2-1 Liverpool :Liverpool
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo