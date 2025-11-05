Champions League: Đại thắng Slavia Prague 3-0, Arsenal áp sát ngôi đầu

Arsenal bước vào trận đấu ở Prague với tâm thế của đội khách biết rất rõ về sức mạnh của mình. Đội hình mạnh với sự cơ động của Declan Rice và sự sáng tạo của Christian Norgaard đã kiểm soát khu vực giữa sân ngay từ đầu. Dù vậy, đội chủ nhà Slavia Prague vẫn cho thấy quyết tâm cao. Phút thứ 5, thủ thành David Raya đã phải trổ tài cứu thua sau pha dứt điểm nguy hiểm của tiền đạo Chory.



Slavia Prague áp đảo đầu trận bằng dàn cầu thủ to cao

Thế cân bằng của trận đấu được phá vỡ ở phút 32. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định thổi phạt đền cho Arsenal vì lỗi chạm tay trong vòng cấm của một hậu vệ Slavia Prague. Đội trưởng Bukayo Saka bước lên và thực hiện thành công cú sút phạt 11 mét lạnh lùng, mở tỉ số 1-0 cho đội khách.





Bukayo Saka mở tỉ số từ chấm phạt đền cho Arsenal

Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Arsenal đã dập tắt mọi hy vọng gỡ hòa của Slavia Prague bằng bàn thắng thứ hai. Phút 46, từ một pha tấn công chớp nhoáng bên cánh phải, bóng được căng ngang vào. Tiền vệ Mikel Merino đã có mặt đúng lúc, tung ra cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Jakub Markovic, nhân đôi cách biệt, nâng tỉ số lên 2-0.

Mikel Merino nhân đôi cách biệt ngay sau kh hiệp 2 trở lại

Chỉ 19 phút sau, Mikel Merino hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng cho Arsenal. Phút 68, anh có pha di chuyển thông minh đón đường chuyền tinh tế, dứt điểm kỹ thuật vào góc xa khung thành, 3-0 cho "Pháo thủ".

Mikel Merino sớm định đoạt số phận trận đấu

Cuối trận, một tình huống đáng chú ý xảy ra ở phút 86 khi trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền cho Slavia Prague sau pha va chạm của Ben White. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại VAR, quyết định đã được hủy bỏ, giúp Arsenal tiếp tục bảo toàn mành lưới.

Arsenal có chiến thắng thứ 10 liên tiếp với 8 trận giữ sạch lưới

Chiến thắng 3-0 này giúp Arsenal giành trọn vẹn 12 điểm sau 4 trận, bám sát ngôi đầu của Bayern Munich và nối dài kỷ lục giữ sạch lưới lên con số 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.





Ngoài ra, việc thần đồng 15 tuổi Max Dowman được tung vào sân thay người ở những phút cuối cũng là một cột mốc lịch sử, đưa cậu bé trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất từng ra sân tại Champions League.