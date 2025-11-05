Champions League: Bayern Munich hạ gục "vua châu Âu", thẻ đỏ gây tranh cãi

Bayern Munich đã tạo nên cú sốc lớn ngay tại sân Parc des Princes khi giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đương kim vô địch Champions League là Paris Saint-Germain. Chiến thắng quả cảm này của "Hùm xám" suýt bị lu mờ bởi thẻ đỏ trực tiếp gây tranh cãi ngay cuối hiệp một.



Luis Diaz mở tỉ số sớm cho Bayern Munich từ sai sót của hàng thủ PSG

Cuộc đối đầu tâm điểm tại thủ đô Paris diễn ra căng thẳng và đậm chất cống hiến. Bayern Munich, dù phải làm khách, đã nhập cuộc với chiến thuật pressing tầm cao và tốc độ đáng kinh ngạc. Sự chủ động này nhanh chóng mang lại hiệu quả khi hàng thủ PSG mắc lỗi nghiêm trọng ngay từ phút thứ 4.

Trung vệ Willian Pacho có đường chuyền về thiếu quan sát, bị các cầu thủ Bayern Munich chớp thời cơ. Thủ thành Lucas Chevalier của PSG cản phá được cú sút đầu tiên của Michael Olise nhưng bất lực nhìn tiền đạo Luis Diaz băng vào đá bồi, mở tỉ số 1-0 đầy bất ngờ.

Kvaratskhelia phối hợp cùng Dembele xé lưới Bayern nhưng bàn thắng bị từ chối

Bàn thua càng khiến tinh thần các cầu thủ PSG thêm bấn loạn và Ousmane Dembele dù đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Tình hình ngày càng xấu đi khi đến phút 32, "kịch bản" tương tự lặp lại với PSG. Đội trưởng Marquinhos để mất bóng ngay trước vòng cấm và Luis Diaz lạnh lùng dứt điểm chìm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho "Hùm xám" xứ Bavaria.

Marquinhos trao cơ hội cho Luis Diaz hoàn tất cú đúp

Khi hiệp một tưởng chừng đã khép lại với lợi thế lớn cho đội khách, một biến cố lớn đã xảy ra. Sau khi Josip Stanisic bị từ chối bàn thắng ở phút 45, ở thời gian bù giờ, Luis Diaz thực hiện pha vào bóng bằng cả hai chân từ phía sau đối với hậu vệ chủ nhà Achraf Hakimi. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Diaz. Hakimi phải rời sân trong đau đớn, gợi lên nỗi lo về chấn thương nặng.





Tấm thẻ đỏ oan nghiệt cho Luis Diaz

Chơi hơn người trong suốt 45 phút hiệp hai, PSG dồn lên tấn công tổng lực. Họ kiểm soát bóng áp đảo (61%) và liên tục tổ chức hãm thành.

Phút 74, nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp. Từ quả tạt bên cánh phải của Lee Kang-in, Joao Neves băng vào dứt điểm cận thành tung lưới Bayern, rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Joao Neves rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho PSG

Sân Parc des Princes như bùng nổ, tạo động lực lớn cho PSG. Các ngôi sao tấn công phía chủ nhà liên tục khuấy đảo hàng thủ Bayern. Tuy nhiên, thủ thành Manuel Neuer cùng hàng phòng ngự Bayern đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời của người Đức, chơi cực kỳ kỷ luật trong thế thiếu người, hóa giải mọi hiểm nguy.

Thủ thành Manuel Neuer cùng hàng phòng ngự Bayern giữ vững mành lưới

Chiến thắng chung cuộc 2-1 thuộc về Bayern Munich. Đây là một chiến thắng quả cảm trong thế 10 người, giúp đoàn quân của HLV Vincent Kompany củng cố vững chắc ngôi đầu bảng sau 4 trận toàn thắng. Trong khi đó, PSG phải chấp nhận thất bại đầu tiên tại mùa giải Champions League này.