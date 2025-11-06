HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Champions League: Haaland ghi bàn trước cố nhân, Man City thắng đậmDortmund

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Phil Foden bùng nổ với một cú đúp và Erling Haaland cùng Rayan Cherki góp công trong chiến thắng hủy diệt 4-1 của Man City trước Dortmund tại Etihad.

Dortmund ở ba lượt trận đầu tiên đều ghi được 4 bàn mỗi trận và quan trọng là chưa hề thất bại. Tuy nhiên, đại diện Bundesliga đã đánh rơi tất cả trong chuyến làm khách tại đất Anh rạng sáng 6-11, nơi họ chạm trán một chủ nhà Man City đang thăng hoa với phong độ đáng sợ.

Champions League: Haaland ghi bàn trước cố nhân, Man City thắng "hủy diệt" Dortmund - Ảnh 1.

Dortmund gồng mình chống trả những đợt tấn công của Man City

Lợi thế sân nhà và sự vượt trội về lực lượng giúp Man City, đội bóng đang duy trì chuỗi 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, nhập cuộc với khí thế ngút trời. Dù Dortmund chọn lối chơi mạo hiểm, dâng cao đội hình ngay từ đầu, nhưng chính sự táo bạo đó đã tạo điều kiện cho Man City thực hiện các pha phản công sắc bén.

Champions League: Haaland ghi bàn trước cố nhân, Man City thắng "hủy diệt" Dortmund - Ảnh 2.

Phil Foden mở tỉ số bằng pha làm bàn vô cùng đẹp mắt

Sau những phút đầu giằng co, Phil Foden là người đầu tiên lên tiếng. Sau một cú sút xa bị thủ môn Gregor Kobel cản phá, Foden không nản lòng. Phút 22, nhận đường chuyền từ Tijjani Reijnders, ngôi sao trẻ người Anh tự tin tung cú sút sệt từ khoảng cách hơn 22 mét, đưa bóng nằm gọn trong góc lưới, mở tỉ số 1-0.

Champions League: Haaland ghi bàn trước cố nhân, Man City thắng "hủy diệt" Dortmund - Ảnh 3.

Erling Haaland ăn mừng pha làm bàn vào lưới đội bóng cũ

Chỉ 7 phút sau, điều được người hâm mộ Man City chờ đợi đã đến. Phút 29, dù đối đầu với đội bóng cũ, Erling Haaland vẫn lạnh lùng hoàn thành nhiệm vụ săn bàn. Jérémy Doku nỗ lực căng ngang sau đường chuyền của Savinho, tạo điều kiện cho Haaland trong tư thế không bị kèm cặp, dứt điểm như búa bổ để nhân đôi cách biệt cho Man City.

Champions League: Haaland ghi bàn trước cố nhân, Man City thắng "hủy diệt" Dortmund - Ảnh 4.

Phil Foden rực sáng với màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà

Sau giờ nghỉ, "kịch bản" không thay đổi khi sức phản kháng của Dortmund quá yếu ớt. Phút 57, lại là Phil Foden khiến cầu trường Etihad bùng nổ. Trong một tình huống gần như tương tự bàn mở tỉ số, Foden tung cú cứa lòng hiểm hóc ngoài 20 mét vào cùng một góc lưới, hoàn tất cú đúp của riêng mình và nâng tỉ số lên thành 3-0.

Champions League: Haaland ghi bàn trước cố nhân, Man City thắng "hủy diệt" Dortmund - Ảnh 5.

Waldemar Anton thu hẹp cách biệt tỉ số cho Dortmund

Dortmund chỉ có thể tìm được bàn gỡ danh dự ở những phút cuối. Phút 72, từ một pha đá phạt nhanh, Julian Ryerson chuyền bóng cho Waldemar Anton sút chìm cận thành, rút ngắn cách biệt còn 1-3. 

Khoảnh khắc đội chủ nhà có dấu hiệu chùng xuống, HLV Pep Guardiola đã tung Rayan Cherki vào sân để củng cố tuyến giữa và bảo toàn chiến thắng.

Champions League: Haaland ghi bàn trước cố nhân, Man City thắng "hủy diệt" Dortmund - Ảnh 6.

Rayan Cherki vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Man City

Đúng như dự tính, tiền vệ người Pháp đã kết thúc một đêm hoàn hảo cho Man City bằng bàn thắng thứ tư ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng thuyết phục 4-1. Với kết quả này, Man City tiếp tục củng cố vị trí trong tốp dẫn đầu, đồng thời kéo dài chuỗi 23 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà tại vòng bảng Champions League.

Man City Dortmund Phil Foden vòng bảng Champions League Erling Haland Man City 4-1 Dortmund
    Thông báo