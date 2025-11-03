Haaland bùng nổ, Man City lên ngôi nhì Ngoại hạng

Sau thất bại đáng thất vọng trên sân Aston Villa tuần trước, Pep Guardiola đã yêu cầu các học trò phải chấn chỉnh mạnh mẽ về lối chơi trước khi Man City tiếp đón Bournemouth. Đội khách tưởng chừng đã gây sốc cho chủ nhà Man City khi Eli Kroupi xé lưới thủ thành Donnarumma chỉ sau 45 giây, nhưng niềm vui bất thành vì bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị.

Eli Kroupi là mối đe dọa thường xuyên với khung thành Donnarumma

Man City coi đó như lời cảnh báo và nhanh chóng tăng tốc với hiệu quả chết người: Phút 17, Erling Haaland băng xuống đón đường chuyền của Rayan Cherki, vượt qua hàng thủ Bournemouth rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Djordje Petrovic.

Các hậu vệ Bournemouth bất lực nhìn Haaland ghi bàn mở tỉ số

Đoàn quân của HLV Andoni Iraola không dễ dàng buông xuôi. Chỉ 8 phút sau, Bournemouth gỡ hòa khi Tyler Adams tận dụng pha xử lý lỗi của Gianluigi Donnarumma trong tình huống phạt góc do Alex Scott thực hiện, sút tung lưới từ quả bóng bật ra.

Tyler Adam (12) gỡ hòa cho Bournemouth

Nhưng niềm vui gỡ hòa cũng chẳng kéo dài, bởi Bournemouth lại trả giá vì để sổng "sát thủ" Haaland. Chân sút người Na Uy thoát xuống, vượt qua Petrovic và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, ghi bàn thứ 13 của anh ở mùa giải này.

Haaland hoàn tất cú đúp sau 16 phút

Erling Haaland trở thành cầu thủ thứ ba ghi từ 2 bàn trở lên trong 4 trận sân nhà liên tiếp trở lên ở Premier League, sau Robbie Fowler (mùa giải 1995-1996) và Luis Suarez (năm 2013). Một hiện tượng thật sự của Ngoại hạng Anh.

Donnarumma ngăn cản một bàn thua trông thấy

Sang hiệp hai, Bournemouth tiếp tục thi đấu đầy quyết tâm và suýt nữa gỡ hòa lần nữa, nhưng Donnarumma đã xuất sắc cản phá cú sút của Kroupi sau pha phối hợp đẹp mắt giữa David Brooks và Scott. Dẫu vậy, City vẫn chứng tỏ đẳng cấp vượt trội. Trong pha phối hợp nhuần nhuyễn, Phil Foden chuyền cho Nico O'Reilly, người khống chế bóng gọn gàng rồi bình tĩnh xâm nhập vòng cấm, tung cú sút chéo góc ấn định chiến thắng, gần như khép lại hy vọng của Bournemouth.

Nico O'Reilly ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1

Bàn thắng thứ ba khiến tinh thần của "The Cherries" suy sụp hoàn toàn, họ gần như bất lực trước hàng thủ chắc chắn của City.

Dù cả hai đội đều có những sự thay đổi người trong phần còn lại của trận đấu, nhưng thầy trò Pep Guardiola vẫn kiểm soát thế trận dễ dàng, khép lại chiến thắng giúp họ vươn lên vị trí thứ hai, hơn chính Bournemouth một điểm, đẩy đối thủ xuống thứ tư.

Man City trở lại quỹ đạo thắng, lên ngôi nhì Ngoại hạng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola nhấn mạnh, Bournemouth là một trong những đội bóng khó chịu, đặc biệt từng "hủy diệt" Man City mùa trước nên ông yêu cầu cầu thủ phải thi đấu tập trung.

Về phần mình, HLV Andoni Iraola của Bournemouth không có gì phàn nàn về các cầu thủ của mình khi đối thủ quá mạnh. "Haaland rất giỏi, với phong độ cực tốt và rất khó phòng ngự. Các trung vệ của chúng tôi không đủ khả năng theo anh ấy và phải nhận lại bàn thua".