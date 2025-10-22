Haaland lập công, Man City xóa dớp sân khách ở Champions League

Man City trở thành đội đầu tiên đánh bại "Tàu ngầm vàng" trên sân La Cerámica kể từ tháng 3-2025, sau Real Madrid. Hàng thủ Villarreal tiếp tục lộ ra nhiều khoảng trống ngay đầu trận và điều này cực kỳ nguy hiểm khi họ đối mặt cùng đội bóng của "sát thủ" Erling Haaland.



Rico Lewis lặng lẽ góp công vào bàn mở tỉ số

Chỉ chưa đầy 30 giây sau tiếng còi khai cuộc, Jérémy Doku có cơ hội mở tỉ số, nhưng thủ môn Luiz Júnior xuất sắc cứu thua bằng pha đổ người một tay ngoạn mục. Tuy nhiên, sức ép của Man City sớm được cụ thể hóa.

Phút 12, sau pha phối hợp bên cánh phải, Rico Lewis căng ngang để Erling Haaland dễ dàng đệm bóng ghi bàn - trận thứ 12 liên tiếp chân sút Na Uy lập công cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Erling Haaland "nổ súng" trận thứ 12 liên tiếp

Suốt hiệp một, Villarreal gần như không có cơ hội đáng kể do bị đối thủ áp đảo. Phải đến phút 28, Pape Gueye mới tung cú sút chân trái chệch cột trong gang tấc. Đội khách sau đó nhân đôi cách biệt ở phút 40, khi Savinho tạt bóng chuẩn xác để Bernardo Silva đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Bernardo Silva đánh đầu ghi bàn thứ nhì

Sang hiệp hai, Man City chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn và không cho Villarreal nhiều cơ hội. Savinho tiếp tục là điểm sáng khi thử tài Luiz Júnior ở phút 60. Đến phút 70, đội chủ nhà mới tạo ra cơ hội rõ nét:

Gueye sút xa khiến Donnarumma phải vất vả cản phá, rồi Nicolas Pépé đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.

Man City phá dớp không biết thắng sân khách

Haaland hai lần suýt ghi thêm bàn thắng trong những phút cuối, nhưng Luiz Júnior tiếp tục cản phá xuất thần.

Dù vậy, điều đó không làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc — một chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Pep Guardiola, trận thắng sân khách thứ năm của họ trong 15 lần làm khách trước các đội bóng Tây Ban Nha ở Champions League.

Villarreal vẫn chưa có được chiến thắng nào sau ba lượt trận, tạm xếp hạng 30/36 với vỏn vẹn 1 điểm.