Liverpool lại thua sốc ở Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray bay bổng với "Super Mario"

"Kịch bản" màn so tài lượt đi vòng 1/8 giữa Galatasaray và Liverpool được tái hiện gần như y hệt cuộc chiến tại vòng bảng hồi tháng 10-2025, cũng tại "chảo lửa" Rams Park và cũng là thế trận áp đảo gần như toàn diện mà Galatasaray giăng ra trên sân nhà tại Istanbul.

Liverpool chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm giảm sức ép từ bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Rams Park.

Tuy nhiên, dù ban đầu bị dồn ép, đội chủ nhà lại là bên vượt lên dẫn trước chỉ sau 7 phút. Từ một quả phạt góc, Victor Osimhen đánh đầu trả ngược vào trong để Mario Lemina lắc đầu đưa bóng qua tầm với của thủ môn Giorgi Mamardashvili.

Mario Lemina (9) phấn khích sau bàn mở tỉ số

Không lâu sau đó, Osimhen bỏ lỡ cơ hội vàng nhân đôi cách biệt khi cú đánh đầu trống trải của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngôi sao người Nigeria chính là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Galatasaray quật ngã "gã khổng lồ" nước Anh ở trận đấu vòng bảng.

Khi trận đấu dần cân bằng, hai đội đều có những giai đoạn kiểm soát bóng khá tốt, trong đó Mohamed Salah và Hugo Ekitiké thi đấu nổi bật bên phía Liverpool. Dẫu vậy, Galatasaray mới là đội tạo ra các cơ hội rõ rệt hơn.

Thủ thành Georgi Mamardashvili phải bay người cứu thua trước cú dứt điểm của Davinson Sánchez, trong khi Osimhen tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác trong tư thế trống trải.

Hugo Ekitike không thắng nổi thủ thành Cakir trong thế đối mặt

Hàng thủ Liverpool cũng phải vất vả chống đỡ những pha tấn công của Noa Lang và Gabriel Sara trong hiệp một diễn ra sôi động. Thế trận đôi công được duy trì cho đến giờ nghỉ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Alexis MacAllister suýt gỡ hòa cho Liverpool khi đội khách tiếp tục nhập cuộc đầy tốc độ.

Dù khả năng phối hợp của "The Reds" tỏ ra trội hơn so với đại diện Süper Lig, họ vẫn thường xuyên đối mặt với các pha phản công nhanh, trong đó Abdülkerim Bardakci có tình huống khiến hàng thủ Liverpool phải cảnh giác.

Mohamed Salah mờ nhạt khi Liverpool quay lại Champions League

Ở chiều ngược lại, Salah bị rút ra nghỉ sau khoảng một giờ thi đấu vì màn trình diễn kém thuyết phục. Osimhen sau đó đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị, trong khi Ibrahima Konaté suýt phải trả giá vì một đường chuyền về thiếu lực.

Ekitiké tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đối mặt khi thủ môn Ugurcan Çakir kịp đưa chân cản phá, trước khi Liverpool có một bàn thắng bị từ chối vì bóng chạm tay Konaté.

Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng nhưng không có thêm pha lập công nào, giúp Galatasaray bảo toàn chiến thắng quan trọng.

Galatasaray liên tiếp đánh bại Liveroool ở cúp châu Âu

Kết quả này giúp Galatasaray chỉ thua 2 trong 47 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 34, hòa 11), đồng thời bất bại 11 trận sân nhà gần nhất tại vòng knock-out Cúp C1/Champions League (thắng 7, hòa 4).

Trong khi đó, Liverpool chấm dứt chuỗi ba trận thắng sân khách liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng họ vẫn có lý do để tin vào khả năng lật ngược tình thế khi trở về sân nhà Anfield ở trận lượt về tuần tới.