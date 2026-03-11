HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thắng hủy diệt Atalanta, Bayern Munich đặt sẵn vé tứ kết Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Chiến thắng đậm đà 6-1 trên sân của Atalanta giúp Bayern Munich gần như cầm chắc suất vé vào tứ kết Champions League ngay sau trận lượt đi.

Mọi dự đoán về màn so tài chênh lệch đẳng cấp tại Bergamo đều sát với thực tế, trừ tỉ số quá cách biệt mà các chân sút Bayern Munich thiết lập trước chủ nhà Atalanta. 

Màn trình diễn tấn công áp đảo của các học trò HLV Vincent Kompany mang lại lợi thế cực lớn trước trận lượt về, nếu không muốn nói "Hùm xám" đã ghi gần xong bảng tên chính mình tại vòng tám đội.

Lối chơi tấn công tốc độ của đội khách sớm mang lại hiệu quả khi họ mở tỉ số ở phút 12 sau một tình huống phạt góc được dàn xếp bài bản. Serge Gnabry xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi căng ngang thuận lợi để Josip Stanišić băng vào đệm bóng cận thành, đưa Bayern vượt lên dẫn trước.

Thắng hủy diệt Atalanta, Bayern Munich đặt sẵn vé tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Josip Stanišić mở tỉ số, mở màn cơn mưa bàn thắng ở Bergamo

Sau bàn mở tỉ số, Bayern tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Atalanta gần như không thể triển khai lối chơi quen thuộc khi liên tục bị pressing. Phút 22, cách biệt được nhân đôi khi Michael Olise đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc xa, khiến thủ môn Marco Carnesecchi bó tay.

Thắng hủy diệt Atalanta, Bayern Munich đặt sẵn vé tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Michael Olise gánh vác trọng trách ghi bàn mà harry Kane trao lại

Hàng thủ Atalanta bắt đầu rối loạn trước sức ép khủng khiếp từ đội khách. Chỉ 3 phút sau, Olise tiếp tục để lại dấu ấn với đường chọc khe chính xác cho Serge Gnabry băng xuống đối mặt và dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số lên 3-0. 

Thực tế, Atalanta vẫn còn quá may mắn khi chỉ phải nhận ba bàn thua trước giờ nghỉ, bởi các chân sút Bayern bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nguy hiểm khác.

Thắng hủy diệt Atalanta, Bayern Munich đặt sẵn vé tứ kết Champions League - Ảnh 3.

Serge Gnabry và pha lập công thứ 3 trong trận

Sau giờ nghỉ, "kịch bản" không thay đổi. Bayern tiếp tục tấn công mạnh mẽ và sớm có bàn thắng thứ tư từ một pha phản công nhanh. Nicolas Jackson kết thúc chính xác sau tình huống phối hợp tốc độ, gần như dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà ngay ở phút 52.

Thắng hủy diệt Atalanta, Bayern Munich đặt sẵn vé tứ kết Champions League - Ảnh 4.

Nicolas Jackson ghi bàn và lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn sau đó

Không dừng lại ở đó, Olise hoàn tất cú đúp của mình ở phút 64 bằng pha dứt điểm lạnh lùng nâng tỉ số lên 5-0. 

Sức ép liên tục của Bayern khiến hàng thủ Atalanta gần như vỡ trận. Ba phút sau, Jamal Musiala ghi tên mình lên bảng tỉ số khi đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Jackson, đưa cách biệt lên thành 6 bàn.

Thắng hủy diệt Atalanta, Bayern Munich đặt sẵn vé tứ kết Champions League - Ảnh 5.

Jamal Musiala góp công với bàn thắng thứ 6

Trong phần còn lại của trận đấu, Bayern vẫn tạo thêm nhiều cơ hội, thậm chí suýt có bàn thứ bảy khi Dayot Upamecano đánh đầu trúng cột dọc. Atalanta chỉ kịp ghi bàn danh dự ở những phút cuối nhờ công Mario Pašalić, khép lại trận thua nặng nề trên sân nhà với tỉ số 1-6.

Thắng hủy diệt Atalanta, Bayern Munich đặt sẵn vé tứ kết Champions League - Ảnh 6.

Bayern Munich phô diễn sức tấn công hủy diệt

Với kết quả này, Bayern Munich gần như đã đặt cả hai chân vào vòng tứ kết Champions League. Trong khi đó, Atalanta sẽ cần một cuộc lội ngược dòng gần như không tưởng ở trận lượt về.

Bayern Munich lượt đi vòng 1/8 Champions League Michael Olise Jamal Musiala Nicolas Jackson Atalanta 1-6 Bayern Munich
