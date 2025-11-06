Chẩn đoán bất thường thai sớm nâng chất lượng dân số

Thông tin trên được BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), cho biết tại hội thảo quốc tế về phát hiện bất thường hệ tim mạch – thần kinh trước 13 tuần tuổi thai, ngày 6-11.



BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), trao đổi với phóng viên tại hội thảo

Theo BS Hải, phát hiện và sàng lọc dị tật thai sớm đang trở thành mục tiêu trọng tâm của ngành sản khoa Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng dân số ngay từ trong bào thai.

“Việc phát hiện dị tật trước 13 tuần tuổi thai, sớm hơn khoảng 10 tuần so với trước đây mang lại ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tư vấn, can thiệp và điều trị cho thai nhi” - BS Hải nhấn mạnh.

Ở giai đoạn trước 13 tuần, thai còn rất nhỏ nhưng với thiết bị siêu âm hiện đại, bác sĩ đã có thể nhận biết một số bất thường về tim như hở van, bất thường cấu trúc tim hoặc rối loạn nhịp. Ngoài ra, hệ thần kinh trung ương của thai cũng có thể được đánh giá, phát hiện các bất thường như não úng thủy, thai vô sọ hoặc khuyết tật cột sống. Một số dị tật khác như thoát vị thành bụng, thiếu hụt chi hoặc bất thường vận động cũng có thể được nhận diện.





Nhờ đẩy mạnh tầm soát sớm, số ca dị tật nặng được phát hiện trước sinh ngày càng tăng, góp phần giảm đáng kể các trường hợp trẻ sinh ra mắc dị tật nghiêm trọng.

Từ tháng 11-2024 đến nay, tại Bệnh viện Từ Dũ, tỉ lệ phát hiện thai có bất thường tim trong 3 tháng đầu là khoảng 4%. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải là con số đáng lo ngại mà phản ánh năng lực chẩn đoán sớm đang được nâng cao. Không phải tất cả các trường hợp bất thường đều phải đình chỉ thai. Nhiều ca có thể được can thiệp và điều trị ngay trong bào thai hoặc sau khi sinh. Thực tế, bệnh viện đã can thiệp thành công nhiều trường hợp dị tật tim phức tạp như không có van động mạch chủ hoặc phổi, giúp thai nhi có cơ hội sống sót sau sinh.

BS Hải cho biết nếu trước đây một bác sĩ chỉ có thể chẩn đoán vài ca mỗi ngày thì nay với sự hỗ trợ của AI, năng suất có thể tăng gấp nhiều lần. Công nghệ này không chỉ rút ngắn thời gian chẩn đoán mà còn giúp tăng độ chính xác và khả năng sàng lọc cho hàng chục nghìn ca mỗi năm.

Trước đây, mỗi năm Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận 4.000–5.000 ca đình chỉ thai do dị tật bẩm sinh. Nhờ đẩy mạnh tầm soát sớm, số ca dị tật nặng được phát hiện trước sinh ngày càng tăng, góp phần giảm đáng kể các trường hợp trẻ sinh ra mắc dị tật nghiêm trọng.

Tuy nhiên, năng lực y tế giữa các vùng miền vẫn còn chênh lệch. Là bệnh viện đầu ngành, Bệnh viện Từ Dũ đã xây dựng hệ thống sàng lọc nhiều cấp, từ cơ sở chuyển tuyến lên, giúp phát hiện sớm hơn. “Mục tiêu của chúng tôi là phát hiện trước 13 tuần, sớm hơn 10 tuần so với trước. Khi phát hiện sớm, gia đình yên tâm, nếu phải can thiệp thì ít đau và hồi phục nhanh hơn” - BS Hải nói.