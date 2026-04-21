Thời sự

Điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục gần cổng KCN Phước Đông tỉnh Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Mâu thuẫn giữa hai công nhân trên xe đưa rước gần KCN Phước Đông (Tây Ninh) khiến một người bị đâm gục, nghi phạm bỏ trốn.

Ngày 21-4, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an phường Gia Lộc đang điều tra vụ một người đàn ông bị đâm gục sau mâu thuẫn xảy ra gần cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông.

Điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục gần KCN Phước Đông tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Truy xét nghi phạm đâm người sau cự cãi trên xe đưa rước công nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, hai người đàn ông được cho là công nhân của một công ty xảy ra cự cãi khi đi chung xe đưa rước công nhân. Mâu thuẫn sau đó dẫn đến xô xát.

Khi xe dừng lại tại một con hẻm gần cổng chính Khu công nghiệp Phước Đông, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong lúc xô xát sau khi xuống xe, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bất ngờ bị đối phương dùng vật nhọn đâm, gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Gia Lộc cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, khoanh vùng, truy xét đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện danh tính và tình trạng của nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

    Thông báo