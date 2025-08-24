Chân dung giang hồ “Tuấn trọc” ở Đồng Nai

Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Chuyển (biệt danh "Tuấn trọc", SN 1974, thường trú tại phường Long Khánh) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nhóm đối tượng do "Tuấn trọc" cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng

Vào chiều 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Chuyển (Tuấn trọc) cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Trước hành vi manh động của đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Tân Triều tổ chức đấu tranh, củng cố tài liệu, truy bắt.

Đến trưa 22-8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ "Tuấn trọc" khi đối tượng đang bỏ trốn.

Hiện Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng "Tuấn trọc", thi hành lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

"Tuấn trọc" bị bắt giữ

Được biết, "Tuấn trọc" là đối tượng có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, thường xuyên tụ tập các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Qua đây, Công an tỉnh kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác, hỗ trợ lực lượng công an phát hiện các đối tượng đang bỏ trốn. Đồng thời, Công an tỉnh kêu gọi các đối tượng còn lại có liên quan ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.