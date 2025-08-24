HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chân dung giang hồ “Tuấn trọc” ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)- “Tuấn trọc” cầm đầu đường dây có hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đánh người do tranh chấp đất đai tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai đã bị bắt

Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Chuyển (biệt danh "Tuấn trọc", SN 1974, thường trú tại phường Long Khánh) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Chân dung giang hồ “Tuấn trọc” ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Chân dung giang hồ “Tuấn trọc” ở Đồng Nai- Ảnh 2.

Nhóm đối tượng do "Tuấn trọc" cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng

Vào chiều 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Chuyển (Tuấn trọc) cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Trước hành vi manh động của đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Tân Triều tổ chức đấu tranh, củng cố tài liệu, truy bắt.

Đến trưa 22-8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ "Tuấn trọc" khi đối tượng đang bỏ trốn.

Hiện Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng "Tuấn trọc", thi hành lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Chân dung giang hồ “Tuấn trọc” ở Đồng Nai- Ảnh 3.

Chân dung giang hồ “Tuấn trọc” ở Đồng Nai- Ảnh 4.

"Tuấn trọc" bị bắt giữ

Được biết, "Tuấn trọc" là đối tượng có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, thường xuyên tụ tập các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Qua đây, Công an tỉnh kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác, hỗ trợ lực lượng công an phát hiện các đối tượng đang bỏ trốn. Đồng thời, Công an tỉnh kêu gọi các đối tượng còn lại có liên quan ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tin liên quan

Trùm giang hồ Vi "ngộ" đứng sau công ty bỏ ngoài sổ sách 33 tỉ đồng

Trùm giang hồ Vi "ngộ" đứng sau công ty bỏ ngoài sổ sách 33 tỉ đồng

(NLĐO)- Công an Thanh Hóa khởi tố trùm giang hồ Vi "ngộ" thêm tội danh do liên quan tới Công ty Mạnh Tùng Petro, bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách 33 tỉ đồng

Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị khởi tố thêm tội danh

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án trùm giang hồ Vi "ngộ", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm tội danh mới.

Thông tin mới về trùm giang hồ Vi "ngộ"

(NLĐO) - Nhằm gây thanh thế, quy tụ đàn em, trùm giang hồ Vi "ngộ" đã nhận "chạy án" cho 1 phạm nhân đang thụ án chung thân về tội giết bạn tù.

gây rối trật tự công cộng tỉnh đồng nai phòng cảnh sát hình sự giang hồ Tuấn trọc
