Chân dung người Việt dưới 30 tuổi duy nhất lọt vào Forbes 30 Under 30 Asia 2026

Forbes vừa công bố danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026, tôn vinh 300 cá nhân dưới 30 tuổi có thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, trong danh sách này có anh Bùi Đức Anh (29 tuổi), Giám đốc đầu tư Tập đoàn Kasikorn Business-Technology KTBG). Anh được vinh danh ở hạng mục Finance & Venture Capital (Tài chính và Đầu tư mạo hiểm).

Anh là người Việt Nam duy nhất góp mặt trong hạng mục này năm nay.

Từ đầu năm 2025, Đức Anh làm việc tại TPHCM với vai trò giám đốc đầu tư tại KBTG – nhánh công nghệ của Kasikornbank, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Anh phụ trách danh mục đầu tư quy mô 100 triệu USD tập trung vào các công ty giai đoạn Hạt giống và Series A trong lĩnh vực AI và an ninh mạng tại Đông Nam Á và Mỹ.

Anh đã trực tiếp tham gia quản lý và hỗ trợ nhiều công ty công nghệ, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt bốn khoản đầu tư chiến lược của KBTG.

Anh Bùi Đức Anh vừa góp mặt vào danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Nguồn: Forbes

Các khoản đầu tư nổi bật bao gồm: Jericho Security - nền tảng ứng dụng AI để mô phỏng các cuộc tấn công mạng và đào tạo nhận diện lừa đảo trực tuyến, đã huy động thành công hơn 20 triệu USD; Reality Defender - công ty tiên phong trong lĩnh vực phát hiện nội dung giả mạo do AI tạo ra (deepfake) dưới dạng hình ảnh, âm thanh và video, đã gọi vốn thành công hơn 50 triệu USD.

Trước đó, anh làm việc tại Venturra Capital và trực tiếp tham gia quản lý danh mục gồm 12 startup công nghệ.

Đức Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương. Ngay từ thời sinh viên, anh đã thể hiện sự quan tâm đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, với danh hiệu quán quân cuộc thi Ứng viên Tài năng 2017 và đoạt giải nhì cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai.

Định hướng theo đuổi đầu tư mạo hiểm của anh trở nên rõ nét từ năm 2021, khi dòng vốn quốc tế đổ mạnh vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Nhận thấy tiềm năng của các startup công nghệ trong nước, anh lựa chọn theo đuổi con đường đầu tư nhằm đồng hành cùng những doanh nghiệp có khả năng tạo tác động xã hội.

Bên cạnh các hoạt động đầu tư, anh đang phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (HIDS) trong một số sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi số cho tiểu thương và hỗ trợ đưa nông sản lên các nền tảng thương mại điện tử, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các hộ kinh doanh và người sản xuất.

"Tôi tin Việt Nam hoàn toàn có khả năng sản sinh ra những doanh nghiệp công nghệ mang tầm toàn cầu nếu được tiếp cận đúng nguồn vốn, mạng lưới và tri thức" - anh Bùi Đức Anh chia sẻ.

Trong thời gian tới, anh mong muốn sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các nhà sáng lập trong nước với nguồn vốn, kiến thức, mạng lưới chuyên gia và các cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường khu vực và toàn cầu.