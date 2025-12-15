HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Chân dung nữ giám đốc đầu tiên của ĐHQG TPHCM

Huế Xuân - Huy Lân; Ảnh: ĐHQG TPHCM

(NLĐO) - Lần đầu tiên, ĐHQG TPHCM – hệ thống ĐH có quy mô hàng đầu Việt Nam- có nữ giám đốc.

Ngày 15-12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2729/QĐ-TTg bổ nhiệm NGƯT - GS - TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc ĐHQG TPHCM.

Chân dung nữ giám đốc đầu tiên của ĐHQG TPHCM - Ảnh 1.

NGƯT - GS -TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nữ giám đốc đầu tiên của hệ thống giáo dục ĐH có quy mô hàng đầu Việt Nam

NGƯT - GS - TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp cử nhân hóa học tại Trường ĐH Tổng hợp TPHCM (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM) năm 1996. Sau đó, bà công tác tại Khoa Hóa học, tiếp tục học và nhận bằng thạc sĩ hóa học chuyên ngành hóa phân tích vào năm 2001 tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Năm 2002, bà sang Nhật Bản theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Y Dược Toyama và nhận bằng tiến sĩ dược học vào năm 2005. Sau khi hoàn thành học vị, bà trở về nước và tiếp tục công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Từ năm 2007, bà lần lượt đảm nhận vị trí Trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa, Trưởng Khoa Hóa học. Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và từ năm 2022 kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu. 

Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư từ năm 2014, Giáo sư năm 2020; đồng thời được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 2024.

Ngày 12-6-2024, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, phụ trách các lĩnh vực như hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp – địa phương và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Chân dung nữ giám đốc đầu tiên của ĐHQG TPHCM - Ảnh 2.

Chân dung nữ giám đốc đầu tiên của ĐHQG TPHCM - Ảnh 3.

Chân dung nữ giám đốc đầu tiên của ĐHQG TPHCM - Ảnh 4.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam

GS - TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước – một hướng đi có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng cao.

Trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm từ ong tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu của GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã nhận Giải thưởng Quả cầu vàng (2017) và Giải thưởng Sáng tạo TPHCM (2019).

Năm 2021, bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia – giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Tháng 10-2025, tại hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) ở Rio de Janeiro (Brazil), bà được công nhận là Viện sĩ TWAS – trở thành một trong những nữ khoa học Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này.


