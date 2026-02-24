HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chân dung nữ tướng mới của mì Omachi

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong vai trò mới tại Masan Consumer, bà Kim Phượng được giao nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số, hướng tới con số tăng 20% doanh thu.

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH) vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng vào vị trí Phó tổng giám đốc, đồng thời phụ trách ngành hàng thực phẩm tiện lợi và đồ uống.

Trong vai trò mới, bà Kim Phượng được giao nhiệm vụ nặng nề, đó là phải thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số, hướng tới con số tăng 20% doanh thu.

Bên cạnh đó, bà phải chịu trách nhiệm chuyển đổi ngành hàng mì ăn liền thành nền tảng bữa ăn, mở rộng giá trị từ sản phẩm đơn lẻ sang hệ sinh thái bữa ăn và triển khai hiệu quả mô hình Digital 4P, tận dụng dữ liệu, công nghệ để nâng cao hiệu quả marketing.

Việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc mới diễn ra khi năm 2026 được xác định là năm đồng bộ và triển khai hiệu quả mô hình bán lẻ ứng dụng công nghệ trong bán hàng, quảng cáo, tạo đà tăng trưởng bền vững cho công ty.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Trương Kim Phượng giữ vị trí Giám đốc Marketing Cấp cao ngành Thực phẩm tiện lợi tại Masan Consumer.

Gia nhập công ty từ năm 2010, với 16 năm gắn bó và trưởng thành, bà đã trực tiếp dẫn dắt một trong những ngành hàng trụ cột của Masan Consumer.

- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng Ảnh: Masan Consumer

Bà là nhân sự chủ chốt trong hành trình mở rộng thương hiệu Omachi, tái định vị từ một thương hiệu mì ăn liền truyền thống trở thành thương hiệu thực phẩm tiện lợi cao cấp, sáng tạo, với các dòng sản phẩm tiêu biểu như cơm tự chín, lẩu tự sôi và bộ sưu tập "Quán xá châu Á".

Trong năm 2026, Masan Consumer đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai chữ số, với doanh thu dự kiến từ 33.800 - 35.000 tỉ đồng, đồng thời tiếp tục cải thiện lợi nhuận thông qua nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu cơ cấu danh mục.

