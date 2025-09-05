Thái Lan đang bỏ phiếu bầu thủ tướng mới

Quốc hội Thái Lan ngày 5-9 tiến hành bầu thủ tướng mới sau nhiều ngày bất ổn chính trị.

Đảng Pheu Thai đang nỗ lực ngăn chặn thách thức từ Đảng Bhumjaithai, từng là đối tác trong liên minh cầm quyền do Đảng Pheu Thai đứng đầu.

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai. Ảnh: Facebook

Đảng Bhumjaithai hiện nhận được sự hậu thuẫn từ Đảng Nhân dân, lực lượng lớn nhất trong Quốc hội Thái Lan, đã cam kết sẽ kêu gọi bầu cử mới trong vòng 4 tháng.

Liên minh của ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, hiện có 146 nghị sĩ. Với việc Đảng Nhân dân quyết định ở lại phe đối lập nhưng cam kết dành cho ông Anutin 143 phiếu, ứng viên này nhiều khả năng dễ dàng vượt ngưỡng 247 phiếu cần thiết trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để trở thành thủ tướng Thái Lan mới.

Sau nỗ lực bất thành nhằm giải tán Hạ viện để cản bước ông Anutin, Đảng Pheu Thai hôm 4-9 thông báo đề cử cựu Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem Nitisiri làm ứng viên thủ tướng Thái Lan, với cam kết sẽ ngay lập tức kêu gọi bầu cử sớm nếu đắc cử.

*Tiếp tục cập nhật