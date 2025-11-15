HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cử chỉ bất thường hé lộ âm mưu lừa đảo 140 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nhân viên Agribank ở Quảng Trị kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, ngăn chặn vụ lừa đảo công nghệ cao khiến khách hàng suýt mất 140 triệu đồng.

Cử chỉ bất thường hé lộ âm mưu lừa đảo 140 triệu đồng - Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình

Ngày 15-11, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa can thiệp kịp thời, ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao, giúp khách hàng giữ lại 140 triệu đồng trong tài khoản.

Khoảng 17 giờ ngày 14-11, một khách hàng đến quầy giao dịch đề nghị chuyển 140 triệu đồng cho một tài khoản lạ. Trong quá trình tiếp nhận, giao dịch viên nhận thấy người này có biểu hiện vội vã, lo lắng bất thường nên nghi ngờ dấu hiệu bị lừa đảo.

Sau khi khai thác thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ ngân hàng xác định khách hàng đang bị một đối tượng không quen biết dẫn dụ chuyển tiền. Đơn vị lập tức báo cáo lãnh đạo và bộ phận chuyên môn để can thiệp. Khi được giải thích rõ ràng, khách hàng đã bình tĩnh trở lại và dừng giao dịch.

Theo Agribank Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình, sự nhanh nhạy của nhân viên giao dịch đã giúp ngăn chặn kịp thời một vụ chiếm đoạt tài sản, cho thấy vai trò quan trọng của ngân hàng trong phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Ngân hàng khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho các tài khoản hoặc cá nhân không rõ danh tính; đồng thời liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng khi gặp yêu cầu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm ở Quảng Trị

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm ở Quảng Trị

(NLĐO) - Kiểm tra các dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình

Ông Nguyễn Hoài Nam được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Ông Nguyễn Hoài Nam được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm.

"Tối hậu thư" của Sở Xây dựng Quảng Trị về cầu tạm của doanh nghiệp điện gió

(NLĐO) - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp điện gió tháo dỡ phần đường và cống tạm chắn dòng chảy trước ngày 15-11

