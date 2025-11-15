Cử chỉ bất thường hé lộ âm mưu lừa đảo 140 triệu đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình

Ngày 15-11, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa can thiệp kịp thời, ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao, giúp khách hàng giữ lại 140 triệu đồng trong tài khoản.

Khoảng 17 giờ ngày 14-11, một khách hàng đến quầy giao dịch đề nghị chuyển 140 triệu đồng cho một tài khoản lạ. Trong quá trình tiếp nhận, giao dịch viên nhận thấy người này có biểu hiện vội vã, lo lắng bất thường nên nghi ngờ dấu hiệu bị lừa đảo.

Sau khi khai thác thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ ngân hàng xác định khách hàng đang bị một đối tượng không quen biết dẫn dụ chuyển tiền. Đơn vị lập tức báo cáo lãnh đạo và bộ phận chuyên môn để can thiệp. Khi được giải thích rõ ràng, khách hàng đã bình tĩnh trở lại và dừng giao dịch.

Theo Agribank Tuyên Hóa Bắc Quảng Bình, sự nhanh nhạy của nhân viên giao dịch đã giúp ngăn chặn kịp thời một vụ chiếm đoạt tài sản, cho thấy vai trò quan trọng của ngân hàng trong phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Ngân hàng khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho các tài khoản hoặc cá nhân không rõ danh tính; đồng thời liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng khi gặp yêu cầu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo.