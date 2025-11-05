Đội Công an TP HCM tin vào chân sút trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đội Công an TP HCM tin vào chân sút trẻ

TƯỜNG PHƯỚC

Quốc Cường - cầu thủ gốc Nghệ An - là tiền đạo giàu kỹ thuật cá nhân, thi đấu ngẫu hứng và tự tin dứt điểm

Tại vòng 10 V-League 2025-2026, CLB Công an (CA) TP HCM sẽ chạm trán chủ nhà Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân lúc 18 giờ ngày 5-11 (FPT Play tường thuật trực tiếp).

Dứt điểm thiếu chuẩn xác

CLB CA TP HCM đang trải qua khoảng thời gian khó khăn vì thiếu vắng trụ cột. Không có lực lượng chủ chốt, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức nhận liền 2 thất bại ở 2 vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên, việc tạo cơ hội thi đấu cho cầu thủ trẻ cũng giúp ông Đức khai thác tiềm năng, tuyển chọn nhân lực kế thừa.

Mùa này, đội CA TP HCM thường bắt nhịp trận đấu nhanh, tự tin triển khai thế trận đôi công với đối phương song bỏ lỡ nhiều cơ hội vì dứt điểm thiếu chuẩn xác. Thầy trò ông Đức thường nhận bàn thua ở 2/3 khoảng thời gian thi đấu, bắt nguồn từ sự lơi lỏng khâu phòng ngự.

Trong trận thua Hải Phòng trên sân Thống Nhất hôm 1-11, hàng thủ chủ nhà bọc lót không kín, khiến thủ thành Patrik Lê Giang phải 2 lần vào lưới nhặt bóng chỉ trong vòng 5 phút. Trung vệ Matheus Felipe chưa thể lấy lại phong độ cũng như thể trạng tốt nhất sau chấn thương, là người trực tiếp mắc lỗi ở 2 bàn thua. Trong khi đó, chiều cao hạn chế khiến bộ đôi trung vệ Gia Bảo, Hoàng Phúc lộ khuyết điểm không chiến thua thiệt đối phương ở các tình huống cố định.

Đội Công an TP HCM tin vào chân sút trẻ - Ảnh 1.

Tiền đạo Quốc Cường dần khẳng định vị thế tại CLB CA TP HCM. Ảnh: QUỐC AN

"Lỗ hổng" trong sơ đồ chiến thuật của CA TP HCM nằm ở tuyến tiền vệ. Thiếu "nhạc trưởng" Endrick, tiền vệ Raphael Schorr và Võ Huy Toàn vì chấn thương, ông Đức phải đôn hậu vệ Việt Hoàng, kéo tiền đạo Văn Bình vào tuyến tiền vệ để san sẻ trọng trách thu hồi, kiểm soát bóng. Thi đấu trái sở trường, bộ đôi này không phát huy được năng lực, khiến đội nhà mất thế trận.

Hai vòng đấu thất bại vừa qua, CLB CA TP HCM bị hao hụt lực lượng nặng nề và thậm chí có thời điểm HLV Huỳnh Đức chỉ còn 1 ngoại binh trong đội hình xuất phát. Ở vòng 10, ông Đức sẽ tái ngộ đội bóng cũ - CLB Đà Nẵng. Ông Đức rất am hiểu bóng đá Đà thành, khi có thời gian dài gắn bó, gặt hái nhiều thành tích trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Đội bóng sông Hàn đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng với 7 điểm sau 9 vòng đấu. Hiện tại, Đà Nẵng cũng là một trong 5 đội nhận nhiều bàn thua ở V-League 2025-2026, với 14 lần để thủng lưới.

Ấn tượng chân sút trẻ

Khi Nguyễn Tiến Linh trở thành tâm điểm thu hút hậu vệ đối phương, chân sút Nguyễn Thái Quốc Cường đã có nhiều "đất diễn" hơn. Tuyển thủ U23 Việt Nam là người ghi bàn vào lưới Hải Phòng, mở tỉ số trận đấu ở vòng 9. Sau 9 lần ra sân ở V-League mùa này, Quốc Cường đã ghi 3 bàn thắng.

Mùa này, Quốc Cường không còn sắm vai dự bị, được HLV Huỳnh Đức trao nhiệm vụ hộ công, sát cánh cùng Tiến Linh trên hàng công CA TP HCM. Quốc Cường chia sẻ: "HLV Huỳnh Đức luôn yêu cầu cầu thủ phải tự tin khi ra sân để có thể chơi hết khả năng, cống hiến cho đội bóng. Kinh nghiệm của thầy Đức giúp toàn đội đoàn kết, quyết tâm hơn. Ông khắt khe với cầu thủ trong từng buổi tập nhằm thúc đẩy học trò nâng trình độ chuyên môn".

Tiến bộ từng ngày, dần khẳng định vị thế trong đội hình xuất phát CLB CA TP HCM song Quốc Cường cũng trăn trở về kinh nghiệm thực chiến non của bản thân. "Ở V-League mùa trước, tôi ra sân thi đấu với mục tiêu cọ xát, học hỏi, trải nghiệm đấu trường đẳng cấp cao. Tôi hy vọng bản thân sẽ là một phiên bản khác, tốt và đặc biệt hơn ở mùa này. Kinh nghiệm trận mạc là điều mà tôi sẽ cần cải thiện và tôi sẽ nỗ lực học hỏi, trau dồi từ các thầy, đồng đội trong tập luyện lẫn thi đấu" - tiền vệ 21 tuổi bày tỏ. 

CLB CA TP HCM đã rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau vòng 9. Nếu thắng, họ sẽ sớm trở lại tốp 3. Trong 5 lần chạm trán nhau gần nhất, CA TP HCM đều bất bại trước Đà Nẵng, bao gồm 4 chiến thắng.

Đội Công an TP HCM tin vào chân sút trẻ - Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo