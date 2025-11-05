Đội Công an TP HCM tin vào chân sút trẻ

Tại vòng 10 V-League 2025-2026, CLB Công an (CA) TP HCM sẽ chạm trán chủ nhà Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân lúc 18 giờ ngày 5-11 (FPT Play tường thuật trực tiếp).

Dứt điểm thiếu chuẩn xác

CLB CA TP HCM đang trải qua khoảng thời gian khó khăn vì thiếu vắng trụ cột. Không có lực lượng chủ chốt, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức nhận liền 2 thất bại ở 2 vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên, việc tạo cơ hội thi đấu cho cầu thủ trẻ cũng giúp ông Đức khai thác tiềm năng, tuyển chọn nhân lực kế thừa.

Mùa này, đội CA TP HCM thường bắt nhịp trận đấu nhanh, tự tin triển khai thế trận đôi công với đối phương song bỏ lỡ nhiều cơ hội vì dứt điểm thiếu chuẩn xác. Thầy trò ông Đức thường nhận bàn thua ở 2/3 khoảng thời gian thi đấu, bắt nguồn từ sự lơi lỏng khâu phòng ngự.

Trong trận thua Hải Phòng trên sân Thống Nhất hôm 1-11, hàng thủ chủ nhà bọc lót không kín, khiến thủ thành Patrik Lê Giang phải 2 lần vào lưới nhặt bóng chỉ trong vòng 5 phút. Trung vệ Matheus Felipe chưa thể lấy lại phong độ cũng như thể trạng tốt nhất sau chấn thương, là người trực tiếp mắc lỗi ở 2 bàn thua. Trong khi đó, chiều cao hạn chế khiến bộ đôi trung vệ Gia Bảo, Hoàng Phúc lộ khuyết điểm không chiến thua thiệt đối phương ở các tình huống cố định.

Tiền đạo Quốc Cường dần khẳng định vị thế tại CLB CA TP HCM. Ảnh: QUỐC AN

"Lỗ hổng" trong sơ đồ chiến thuật của CA TP HCM nằm ở tuyến tiền vệ. Thiếu "nhạc trưởng" Endrick, tiền vệ Raphael Schorr và Võ Huy Toàn vì chấn thương, ông Đức phải đôn hậu vệ Việt Hoàng, kéo tiền đạo Văn Bình vào tuyến tiền vệ để san sẻ trọng trách thu hồi, kiểm soát bóng. Thi đấu trái sở trường, bộ đôi này không phát huy được năng lực, khiến đội nhà mất thế trận.

Hai vòng đấu thất bại vừa qua, CLB CA TP HCM bị hao hụt lực lượng nặng nề và thậm chí có thời điểm HLV Huỳnh Đức chỉ còn 1 ngoại binh trong đội hình xuất phát. Ở vòng 10, ông Đức sẽ tái ngộ đội bóng cũ - CLB Đà Nẵng. Ông Đức rất am hiểu bóng đá Đà thành, khi có thời gian dài gắn bó, gặt hái nhiều thành tích trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Đội bóng sông Hàn đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng với 7 điểm sau 9 vòng đấu. Hiện tại, Đà Nẵng cũng là một trong 5 đội nhận nhiều bàn thua ở V-League 2025-2026, với 14 lần để thủng lưới.

Ấn tượng chân sút trẻ

Khi Nguyễn Tiến Linh trở thành tâm điểm thu hút hậu vệ đối phương, chân sút Nguyễn Thái Quốc Cường đã có nhiều "đất diễn" hơn. Tuyển thủ U23 Việt Nam là người ghi bàn vào lưới Hải Phòng, mở tỉ số trận đấu ở vòng 9. Sau 9 lần ra sân ở V-League mùa này, Quốc Cường đã ghi 3 bàn thắng.

Mùa này, Quốc Cường không còn sắm vai dự bị, được HLV Huỳnh Đức trao nhiệm vụ hộ công, sát cánh cùng Tiến Linh trên hàng công CA TP HCM. Quốc Cường chia sẻ: "HLV Huỳnh Đức luôn yêu cầu cầu thủ phải tự tin khi ra sân để có thể chơi hết khả năng, cống hiến cho đội bóng. Kinh nghiệm của thầy Đức giúp toàn đội đoàn kết, quyết tâm hơn. Ông khắt khe với cầu thủ trong từng buổi tập nhằm thúc đẩy học trò nâng trình độ chuyên môn".

Tiến bộ từng ngày, dần khẳng định vị thế trong đội hình xuất phát CLB CA TP HCM song Quốc Cường cũng trăn trở về kinh nghiệm thực chiến non của bản thân. "Ở V-League mùa trước, tôi ra sân thi đấu với mục tiêu cọ xát, học hỏi, trải nghiệm đấu trường đẳng cấp cao. Tôi hy vọng bản thân sẽ là một phiên bản khác, tốt và đặc biệt hơn ở mùa này. Kinh nghiệm trận mạc là điều mà tôi sẽ cần cải thiện và tôi sẽ nỗ lực học hỏi, trau dồi từ các thầy, đồng đội trong tập luyện lẫn thi đấu" - tiền vệ 21 tuổi bày tỏ.