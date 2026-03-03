HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Chặn xe, chém đứt lìa tay người đi đường

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệu tập nhóm đối tượng manh động, chặn xe, chém đứt lìa tay người đi đường trong đêm.

Ngày 3-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã triệu tập Nguyễn Thành Công (SN 2008) và Phạm Hồng S. (SN 2010, cùng trú tại phường Vĩnh Yên) và nhiều đối tượng liên quan để điều tra vì liên quan đến vụ chém đứt lìa tay người đi đường gây xôn xao dư luận vào ngày 1-3.

Chặn xe, chém đứt lìa tay người đi đường trong đêm - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 20 ngày 1-3, tại tuyến đường Kim Ngọc kéo dài nối cầu Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Yên, một nhóm thanh niên trú trên địa bàn (khu vực xã Thanh Trù cũ) đi trên 3 xe máy, mang theo dao quắm, đinh ba với mục đích tìm nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn. 

Khi đến Tổ dân phố Rừng, các đối tượng chặn xe anh Đ.D.Đ. (SN 2009), trú tại xã Yên Lạc. Nguyễn Thành Công đã dùng tuýp sắt gắn dao quắm chém trúng, khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay phải. 

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn và vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Xét thấy sự manh động của các đối tượng và xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận quần chúng nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng, rà soát camera an ninh, khoanh vùng, triệu tập các đối tượng liên quan.

Đến sáng 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập và làm rõ hành vi của Nguyễn Thành Công và Phạm Hồng S. cùng nhiều đối tượng liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Ngăn chặn đối tượng cầm dao rượt đuổi chém người, tổ trưởng an ninh bị thương

Ngăn chặn đối tượng cầm dao rượt đuổi chém người, tổ trưởng an ninh bị thương

(NLĐO)- Thấy Nguyễn Duy Mạnh, một đối tượng có tiền sử tâm thần, cầm dao rượt đuổi, chém người dân, 1 tổ trưởng tổ an ninh cơ sở đã vào khống chế, ngăn chặn

Nghi án chồng chém vợ rồi tự đâm mình trong nhà riêng ở Tây Ninh

(NLĐO) - Sau khi gây thương tích nặng cho vợ mình, người đàn ông đã dùng dao tự đâm vào mình

Vụ 2 người bị chém dã man: Một nạn nhân tử vong

(NLĐO) – Người phụ nữ - một trong hai nạn nhân vụ 2 người bị chém dã man ở phòng trọ, tỉnh Quảng Ngãi đã tử vong.

cơ quan Cảnh sát điều tra nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn cơ quan công an Cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ
