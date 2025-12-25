Chặng đường phát triển mới cho phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn TPHCM

Sáng nay, 25-12, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể (phiên thứ hai) với sự tham gia của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên Công đoàn.

Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ nhất

Đến dự đại hội, có ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP cùng các nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên lãnh đạo TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên lãnh đạo LĐLĐ 3 địa phương (cũ)…

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, phát biểu khai mạc

Tập trung trí tuệ, tâm huyết

Phát biểu diễn văn khai mạc Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhấn mạnh Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I sẽ mở ra 1 chặng đường phát triển mới của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn.

Những quyết định của đại hội, thể hiện ý chí và nguyện vọng của các cấp Công đoàn, của đoàn viên, người lao động, sẽ đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện khát vọng "Thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

"Với ý nghĩa và yêu cầu đặt ra cho phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thành phố, tôi trân trọng đề nghị các đại biểu tham dự đại hội cần tập trung trí tuệ, tâm huyết, thực hiện tốt các nội dung, chương trình của đại hội, đóng góp tích cực xây dựng các văn kiện đại hội, để Công đoàn thành phố hoạt động ngày càng thực chất, mang lại hiệu quả và không ngừng lớn mạnh" - ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

Trong phiên trọng thể, đại hội đã thông qua báo cáo chương trình ngày làm việc thứ nhất; báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ TP trình Đại hội; Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luân tại các tổ về góp ý văn kiện và kết quả biểu quyết chỉ tiêu đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVC-LĐ với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền…

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng

Đại hội đã đề ra mục tiêu "Phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong, sáng tạo; đột phá chuyển đổi số để đổi mới phương thưc hoạt động; nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đồng hành cùng TPHCM vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới".

Trong đó, 3 chương trình đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn nhất là trong tuyên truyền, tập hợp, phục vụ đoàn viên, người lao động; Đầu tư nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và khu vực lao động phi chính thức; Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, cũng đề ra 7 nhóm chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, 16 chỉ tiêu phấn đấu hàng năm và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo

Tập trung đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhìn nhận 3 năm qua, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ TPHCM tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm nhấn, ghi dấu ấn rõ nét. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong, dẫn đầu, nơi khơi nguồn nhiều sáng kiến đổi mới của hoạt động Công đoàn cả nước.

LĐLĐ TPHCM tri ân các cán bộ không tái cử Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra

Các hoạt động chăm lo không ngừng được đổi mới bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, mang dấu ấn riêng với gần 5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo, hỗ trợ.

Trong thời gian tới, Công đoàn TPHCM tập trung làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tiếp tục làm tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật bởi TPHCM là địa phương phong phú đa dạng mang tính điển hình, những vấn đề mới, vấn đề lớn của Công đoàn thường xuất hiện, phát sinh từ đây nên những ý kiến, đề xuất của TPHCM được kỳ vọng mang tính đại diện lớn.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác thương lượng, đối thoại, nâng cao tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động... Mở rộng năng lực chăm lo, phát triển đa dạng, nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động