Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dự, chỉ đạo Đại hội Công đoàn TP HCM

Sáng nay, 25-12, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể (phiên thứ hai). Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, dự và chỉ đạo tại đại hội.

Tổ chức Công đoàn thành phố đã có sự nỗ lực lớn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đánh giá giai đoạn vừa qua, dù đối mặt với những biến động phức tạp, khó lường từ tình hình thế giới và khu vực, nhất là những hệ lụy từ suy thoái kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID -19; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, để duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp trực tiếp và vô cùng quan trọng của hơn 7,2 triệu lao động đang ngày đêm nỗ lực miệt mài trên các công xưởng, cơ quan, đơn vị, cùng tổ chức Công đoàn thành phố.

Tổ chức Công đoàn thành phố đã có sự nỗ lực lớn, ngày càng hoàn thiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và xây dựng quan hệ lao động hài hòa ngày càng thực chất, hiệu quả; chất lượng và hiệu quả trong việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Quan tâm 5 vấn đề trọng tâm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thống nhất cao với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà đại hội đề ra. Đồng thời, đề nghị Đại hội và Ban chấp hành LĐLĐ TP nhiệm kỳ mới quan tâm thực hiện 5 vấn đề trọng tâm sau:

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đó là, cần phải nhạy bén nhận diện và thích ứng với bối cảnh phát triển mới của thành phố. TPHCM đang quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng từ thâm dụng lao động sang kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực 7,2 triệu lao động sẽ phải có sự thay đổi căn bản về trình độ, kỹ năng tay nghề, và hoạt động Công đoàn phải chủ động đổi mới tư duy, chuẩn bị tâm thế để đón đầu những thay đổi trong quan hệ lao động để hỗ trợ đoàn viên, công nhân - lao động thích ứng, đảm bảo vị thế của người lao động trong nền kinh tế số, trong một đô thị đặc biệt.

Đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, nghiên cứu các mô hình tập hợp đoàn viên linh hoạt, phù hợp với không gian phát triển mới của thành phố.

Khơi dậy khát vọng cống hiến và tác phong công nghiệp trong đoàn viên, công nhân - lao động. Công đoàn cần có giải pháp thiết thực để khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, phát triển Thành phố trong từng đoàn viên, công nhân - lao động.

Chú trọng rèn luyện kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng. Tăng cường "sức đề kháng" cho công nhân - lao động trước các thông tin xấu, độc, làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại biểu tham dự đại hội

Triển khai thực chất, tránh hình thức

Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" phải bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, triển khai thực chất, tránh hình thức, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo; kịp thời tôn vinh, biểu dương các sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao và những doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động.

Phát triển tổ chức vững mạnh, gắn với việc phát huy chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích. Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, đề nghị các cấp công đoàn thành phố cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng tạo, gắn bó mật thiết với công nhân - lao động, có tri thức và kỹ năng để vận động, tập hợp đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trẻ - là nhân tố quyết định thành công của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên số và hội nhập. Phải lấy việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân - người lao động làm mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm...

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ TP cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch phù hợp, coi trọng tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, mạnh dạn thí điểm các mô hình, cách làm mới phù hợp với thực tiễn năng động của thành phố. Mỗi hoạt động Công đoàn phải mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của cả nhiệm kỳ, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra.