Lao động

Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Quan tâm những trăn trở của người lao động

THANH NGA - MAI CHI - HUỲNH NHƯ

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn TP HCM đẩy mạnh các giải pháp phát huy vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động và chuyển đổi số mạnh mẽ

Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào chiều 24-12 với sự tham gia của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên Công đoàn. Đại hội đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức trong kỷ nguyên mới, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn.

Chú trọng phúc lợi đoàn viên

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã chia 15 tổ thảo luận, qua đó, góp ý nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hệ thống chỉ tiêu, chương trình đột phá, các nhóm chỉ tiêu, giải pháp của hoạt động Công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, nhóm chỉ tiêu liên quan việc tăng cường phúc lợi, các chương trình chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên - lao động đặc biệt được quan tâm. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM đề ra là chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm về các chương trình phúc lợi cho đoàn viên - lao động như: phối hợp với các đơn vị y tế để thành lập các điểm khám bệnh miễn phí, nhất là đối với lao động nữ, lao động ngành nặng nhọc, độc hại; chủ động đề xuất, đăng ký với UBND thành phố xét cho đoàn viên - lao động được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội khoảng 50.000 căn trong cả nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Trung Tính, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam, rất tâm đắc với giải pháp thành lập các điểm khám bệnh miễn phí cho đoàn viên - lao động, nhất là đối với lao động nữ, lao động ngành nặng nhọc, độc hại. Ông cho hay công ty ông hoạt động trong lĩnh vực điện tử, nhiều người lao động (NLĐ) làm việc trong môi trường có tiếng ồn lớn và được công ty tổ chức đưa đi các cơ sở y tế khám sức khỏe 6 tháng/lần. 

Qua đó, tầm soát và phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp. Nhưng cũng có nhiều NLĐ ở những doanh nghiệp làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại chưa có điều kiện để thăm khám kịp thời. Do đó, giải pháp này rất thiết thực với đoàn viên - lao động.

Còn ông Vũ Thông Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Hung Kiu (Việt Nam), cho hay nhu cầu mua nhà ở xã hội của NLĐ tại công ty rất lớn nhưng không thể tiếp cận chính sách do điều kiện đặt ra khó khăn, nhất là thu nhập - khi cả 2 vợ chồng đều là công nhân (CN). Vì vậy, ông kiến nghị có cơ chế cho NLĐ thuê ở những căn hộ có tiêu chuẩn vừa phải, giá phù hợp, gần các KCN.

Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Quan tâm những trăn trở của người lao động - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao đổi với các cán bộ Công đoàn tại tổ thảo luận. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Góp ý điều chỉnh các quy định

Góp ý tại các tổ thảo luận, nhiều đại biểu thống nhất với các chương trình đột phá mà dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM đề ra, nhất là chương trình đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

Ông Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng để tạo được đột phá trong công tác đối thoại, thương lượng thì sắp tới, LĐLĐ thành phố cần xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Trong đó, chú trọng đào tạo kiến thức về luật, quan hệ lao động, kỹ năng hòa giải, tham gia xử lý các tranh chấp… Chỉ khi cán bộ Công đoàn có đủ kiến thức và kỹ năng thì việc thương lượng mới thuận lợi, đạt hiệu quả.

Còn ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam, cho biết ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề thời gian làm việc, nghỉ ngơi của NLĐ. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến NLĐ. Theo ông, hiện nay, nhiều CN làm việc và tăng ca suốt 6 ngày trong tuần, thời gian làm thêm chiếm phần lớn thu nhập của họ. Song điều này dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe của bản thân NLĐ, không có thời gian dành cho bản thân, gia đình.

Vì vậy, ông cho rằng tổ chức Công đoàn cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc đề xuất xây dựng lộ trình giảm giờ làm, còn 44 giờ/tuần cho NLĐ, đồng thời giám sát chặt việc tổ chức tăng ca cho NLĐ.

Còn bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Juki (KCX Tân Thuận), cho rằng hiện cuộc sống của nhiều CN - lao động đang đối mặt với khó khăn, đặc biệt trong tiếp cận tín dụng và chăm sóc con nhỏ.

Theo bà Linh, NLĐ có nhu cầu vay vốn từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP do lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản thế chấp, phù hợp với đặc thù thu nhập của NLĐ. Nhưng theo quy định hiện nay, NLĐ khu vực đô thị có thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn từ 7 triệu đồng/tháng trở lên sẽ không đủ điều kiện vay vốn từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP.

Quy định này khiến một bộ phận CN, dù thu nhập chỉ ở mức vừa đủ trang trải sinh hoạt, khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Từ thực tế này, bà Linh đề nghị LĐLĐ thành phố kiến nghị các cơ quan quản lý xem xét điều chỉnh quy định về mức thu nhập, hoặc có cơ chế linh hoạt hơn để NLĐ có thu nhập thấp - trung bình vẫn được tiếp cận nguồn vốn trên. 

Ông BÙI THANH NHÂN - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Tập trung giải quyết các vướng mắc

Sau khi sắp xếp lại bộ máy, số lượng đoàn viên và Công đoàn cơ sở do LĐLĐ TP HCM quản lý rất lớn. Do vậy, để hoạt động hiệu quả, LĐLĐ thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động Công đoàn; quản lý, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên. Đây là giải pháp mang tính quyết định do sau khi sắp xếp tổ chức, số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách giảm nhiều nên việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động là bước đi rất quan trọng.

Đối với các khó khăn phát sinh trong quá trình hợp nhất, thời gian tới, LĐLĐ TP HCM sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoạt động Công đoàn được thông suốt, hiệu quả.

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI

(NLĐO)- Đại hội Công đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng nay 22-12, với sự tham gia của 368 đại biểu chính thức đại diện hơn 300.000 người lao động

650 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

(NLĐO)- Đại hội Công đoàn TPHCM là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thành phố

Đại hội Công đoàn TPHCM: Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội

(NLĐO) - Thảo luận tại Đại hội Công đoàn TPHCM, nhiều đại biểu đề xuất chính sách thiết thực như khám bệnh miễn phí, nhà ở xã hội, vốn vay ưu đãi...

