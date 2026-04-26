Sức khỏe

Hy hữu: Người đàn ông ngưng tim khi chơi pickleball, may mắn 1 bác sĩ nghe được tiếng kêu cứu

B.Vân

(NLĐO) - Một người đàn ông hơn 50 tuổi ở Đà Nẵng đã được cứu sống kịp thời sau khi rơi vào tình trạng ngưng tuần hoàn trong lúc chơi pickleball

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 25-6, khi đang chuẩn bị đến bệnh viện làm việc, bác sĩ Lê Quang Huy (Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng) nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà. Lúc này, trong sân có một người đàn ông bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi pickleball, cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, bác sĩ Huy ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng mất ý thức, tím tái, thở yếu, sùi bọt mép, mạch khó bắt. 

Nhận định đây là ca ngưng tuần hoàn nguy kịch, bác sĩ Huy lập tức khai thông đường thở, xử lý đờm dãi và tiến hành hồi sinh tim phổi bằng phương pháp ép tim ngoài lồng ngực.

Trong điều kiện không có hỗ trợ, bác sĩ đã liên tục ép tim trong hơn 5 phút. Sau nỗ lực cấp cứu khẩn trương, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức.

Bác sĩ Lê Quang Huy cấp cứu người bị ngưng tim trên sân pickleball

Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu 115 tiếp nhận và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.

Theo TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, trong cấp cứu ngưng tuần hoàn, từng phút đều mang ý nghĩa quyết định. 

Việc phát hiện sớm và thực hiện hồi sinh tim phổi đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường có thể làm tăng đáng kể cơ hội sống cho bệnh nhân. 

Phụ nữ đã "trùng tu" vòng 1 có nên chơi pickleball?

Phụ nữ đã "trùng tu" vòng 1 có nên chơi pickleball?

(NLĐO)- Cần áo thiết kế cho vận động mạnh, ôm riêng từng bầu ngực, bản lưng chắc, dây vai vững, khi nhảy thử hoặc chạy ngực gần như không “nhảy múa”

Đang chơi pickleball, người đàn ông nước ngoài ngừng tim

(NLĐO) - Người đàn ông 50 tuổi, quốc tịch Romania, ngừng tim khi chơi pickleball được các bác sĩ cứu sống, cảnh báo nguy cơ tim mạch khi vận động quá sức.

Chuyên gia cảnh báo những chấn thương không ngờ đến khi chơi Pickleball

(NLĐO) - Theo nghiên cứu mới, số ca chấn thương mắt do Pickleball tăng mạnh trong 3 năm qua, phần lớn ở người trên 50 tuổi.

    Thông báo