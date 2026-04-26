Sự việc xảy ra vào chiều ngày 25-6, khi đang chuẩn bị đến bệnh viện làm việc, bác sĩ Lê Quang Huy (Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng) nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà. Lúc này, trong sân có một người đàn ông bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi pickleball, cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, bác sĩ Huy ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng mất ý thức, tím tái, thở yếu, sùi bọt mép, mạch khó bắt.

Nhận định đây là ca ngưng tuần hoàn nguy kịch, bác sĩ Huy lập tức khai thông đường thở, xử lý đờm dãi và tiến hành hồi sinh tim phổi bằng phương pháp ép tim ngoài lồng ngực.

Trong điều kiện không có hỗ trợ, bác sĩ đã liên tục ép tim trong hơn 5 phút. Sau nỗ lực cấp cứu khẩn trương, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức.

Bác sĩ Lê Quang Huy cấp cứu người bị ngưng tim trên sân pickleball

Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu 115 tiếp nhận và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.

Theo TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, trong cấp cứu ngưng tuần hoàn, từng phút đều mang ý nghĩa quyết định.

Việc phát hiện sớm và thực hiện hồi sinh tim phổi đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường có thể làm tăng đáng kể cơ hội sống cho bệnh nhân.