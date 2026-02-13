HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tưởng chỉ mệt, 2 người ngưng tim trước Tết

Hồng Đào

(NLĐO)- Có những trái tim dừng lại… rồi tiếp tục đập nhưng không phải lúc nào phép mầu cũng xảy ra

Ngày 13-3, BS.CKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), cho biết trước Tết nhiều ca ngưng tim vì chủ quan tưởng chỉ là mệt.

Trường hợp thứ nhất là một phụ nữ (SN1972), 2 ngày trước có chuyến đi dài, ngồi xe liên tục 6 tiếng. Về nhà, bà bị đau tức hai chân rồi khó thở tăng dần. Đến hôm sau khó thở nhiều mới gọi cấp cứu. Khi xe cấp cứu gần tới bệnh viện, bà bị ngưng tim. Ép tim ngay trên xe. Vào đến bệnh viện, ngưng tim lần hai. Ê-kíp cấp cứu hồi sinh tim phổi nâng cao, đặt nội khí quản.

Tưởng chỉ mệt, 2 người ngưng tim trước Tết - Ảnh 1.

Hai ca cấp cứu ngưng tim tại Bệnh viện Gia An 115 (Ảnh bác sĩ cung cấp)

Nhận định đây là thuyên tắc phổi cấp sau di chuyển dài. Thuốc tiêu sợi huyết được sử dụng khẩn cấp tại khoa cấp cứu. "Ba giờ sau, khi chúng tôi hỏi: "Chị nghe không?", chị ra dấu OK… dù vẫn còn thở máy"- BS Tuệ cho hay.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông (SN 1964), 2 ngày trước đã đau ngực nhưng không đi khám. Sáng nay đau tăng, khó thở, vào toilet rồi ngã gục. Khi chúng tôi đến, ông còn tỉnh nhưng rất mệt. Khi chuyển vừa tới bệnh viện ông bị ngưng tim. Ê- kíp hồi sinh tim phổi nâng cao, tim của ông đập trở lại. Cận lâm sàng xác định ông bị nhồi máu cơ tim diện rộng, nguy cơ tử vong rất cao.

BS Tuệ cho hay cả hai đều không có bệnh nền rõ ràng. Cả hai đều chủ quan với triệu chứng ban đầu. "Những ngày cuối năm, chúng tôi vẫn chạy đua với thời gian. Có những trái tim dừng lại… rồi đập lại. Nhưng không phải lúc nào phép màu cũng xảy ra"- BS Tuệ cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo:

Sau những chuyến đi dài, nhất là dịp cuối năm khi mọi người về quê, nếu đau chân, sưng một bên chân, khó thở tăng dần phải đi khám ngay. Đau ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, đừng chờ hết đau, mà phải gặp bác sĩ sớm.

Khám sức khỏe định kỳ không phải để "cho yên tâm", mà để phát hiện nguy cơ trước khi biến cố xảy ra. Khi có dấu hiệu nặng, gọi cấp cứu sớm. Mỗi phút chậm trễ là một phần cơ tim, một phần sự sống mất dần.

Cuối năm ai cũng bận nhưng đừng quên lắng nghe chính cơ thể mình.


Tin liên quan

Điện giật từ máy may khiến nam thanh niên ngưng tim

Điện giật từ máy may khiến nam thanh niên ngưng tim

(NLĐO) - Đang làm việc với máy may, nam thanh niên bất ngờ quỵ xuống bàn, mất ý thức, nghi ngờ tai nạn điện giật.

TP HCM: Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim

(NLĐO) - Một hành khách đi xe khách bất ngờ bị ngưng tim, có dấu hiệu của đột quỵ, đã may mắn được cứu sống

Điều kỳ diệu đến với cụ bà ngưng tim, huyết áp bằng 0 khi xe cấp cứu cách bệnh viện 5 phút

(NLĐO) - Trên đường đến bệnh viện, bệnh nhân bất ngờ ngưng thở, mất ý thức khi xe chỉ còn cách bệnh viện khoảng 5 phút.

