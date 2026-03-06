Chăm chút ca khúc trong phim Việt

Phim "Tài" - đạo diễn Mai Tài Phến, nhà sản xuất Mỹ Tâm - sẽ chính thức ra rạp từ ngày 6-3. Đây là tác phẩm mới nhất có phần âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng bởi Mỹ Tâm cùng ê-kíp của cô.

Kể chuyện bằng âm thanh

Trong phim "Tài", có ca khúc do Mỹ Tâm viết, thể hiện và cũng có bài do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác. Dù chưa công bố chi tiết nhưng khi đoạn video clip nhạc phim này rò rỉ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Trong tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Mỹ Tâm sản xuất là "Chị trợ lý của anh" - ra rạp năm 2019, ca khúc "Nơi mình dừng chân" do chính ca sĩ ngôi sao này thể hiện đã trở thành bản hit, góp phần giúp tăng độ lan tỏa cho phim. Sau đó, cô còn thực hiện album nhạc phim "Chị trợ lý của anh" với 6 ca khúc, gửi tặng người hâm mộ.

Đáng chú ý, phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" do Chung Chí Công đạo diễn có đến 14 ca khúc xuất hiện. Trong đó, 10 ca khúc gốc được sáng tác dành riêng cho phim này.

"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" được ghi nhận là tác phẩm điện ảnh Việt có số lượng nhạc phim nhiều nhất tính đến nay. Trong đó, ca khúc "Đến lúc bông hoa sẽ nở" của tác giả Huỳnh Tâm (Huỳnh Phạm Thanh Tâm) được lựa chọn sau khi vượt qua gần 200 bản nhạc khác.

"Âm nhạc đã trở thành một dòng chảy xuyên suốt trong phong cách kể chuyện của tôi nhiều năm qua. Tôi luôn cố gắng thử nghiệm để khán giả cảm thấy dễ chịu khi xem. Tôi tin rằng nếu nhạc phim tìm được điểm chạm với trái tim khán giả và được thực hiện đúng cách, đây sẽ là một thể loại rất tiềm năng" - đạo diễn Chung Chí Công nhận xét.

Việc kể chuyện bằng âm thanh và hình ảnh đã được đạo diễn này mài giũa qua gần 100 phim ngắn giàu yếu tố âm nhạc. Trong tác phẩm "Cảm ơn người đã thức cùng tôi", âm nhạc thực sự là yếu tố không thể thiếu, góp phần chinh phục khán giả không thua diễn viên chính nào.

Những phim khác như: "Nhà mình đi thôi", "Thỏ ơi!!", "Nhà ba tôi một phòng", "Mùi phở"… cũng được đầu tư rất kỹ phần âm nhạc. "Nhà mình đi thôi" có các ca khúc: "Nhà mình đi thôi", "Chuyện nhà mình cuối năm", "Lời tạm biệt chưa nói', "VinaDzo". Trong "Thỏ ơi!!", ca khúc "Giữ anh em cũng làm không xong" do nữ chính Lyly sáng tác và thể hiện; "Hoa gạo" do Ngọc Đại - Phan Huyền Thư sáng tác, NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương trình diễn.

NSND Thanh Lam và ca sĩ Văn Mai Hương trong MV “Hoa gạo” - một trong những ca khúc của phim “Thỏ ơi!!”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang cũng có đến 4 ca khúc, gồm: "Đứa trẻ mùa đông chí" do Jack sáng tác, thể hiện và "Nhớ nhớ quên quên", "Tình yêu hột quẹt", "Từ ngày hôm nay" đều do Nguyễn Đình Vũ sáng tác, Anh Tú Atus trình diễn. Trong khi đó, "Mùi phở" đã mời Hòa Minzy và Tuấn Cry, NSƯT Xuân Hinh thể hiện ca khúc "Lão ông cưới vợ" (Minh Beta sáng tác, Masew hòa âm). Phim này còn có ca khúc "Mùi ký ức", do Minh Beta sáng tác và trình diễn.

Lan tỏa cùng tác phẩm điện ảnh

Ca khúc trong phim không chỉ tạo được sự chú ý, thu hút khán giả lúc ra rạp mà còn có hiệu ứng sau đó, giúp phim được nhắc nhớ ngay cả khi họ rời rạp.

Ca khúc "Phép màu" mà Nguyễn Hùng sáng tác, thể hiện trong phim ngắn "Đàn cá gỗ" (đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt) được nhiều người cho rằng đã tạo nên "phép màu", giúp tác phẩm đạt được doanh thu tốt khi ra rạp. Ca khúc "Sau lời từ khước" do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, thể hiện trong phim "Mai" đã khiến cái kết trong câu chuyện cuộc đời nhân vật trở nên đầy da diết. Nhiều khán giả sau khi xem phim đã trở lại rạp lần nữa cũng vì ca khúc này.

Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện ca khúc “Ở trong khu rừng” - phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”

Phan Mạnh Quỳnh quả là "có duyên" với các ca khúc trong phim. "Sao cha không" do anh sáng tác trong phim "Bố già" của Trấn Thành đã tạo được hiệu ứng tích cực. Phan Mạnh Quỳnh còn sáng tác ca khúc "Có chàng trai viết lên cây" và "Từ đó" cho phim "Mắt biếc" (đạo diễn Victor Vũ), gây xúc động cho khán giả khi xem phim. Ca khúc "Ngày chưa giông bão" do anh sáng tác cho "Người bất tử" dù không giúp phim này đạt được doanh thu như kỳ vọng nhưng bài hát đã lan tỏa khắp nơi...

Theo nhiều khán giả, trong những phim ra rạp gần đây, ca khúc "Hoa gạo" đã giúp "Thỏ ơi!!" được chú ý hơn. Ca khúc "Đứa trẻ mùa đông chí" cũng là yếu tố quan trọng giúp "Nhà ba tôi một phòng" - phim điện ảnh đầu tay do Trường Giang đạo diễn - tăng doanh thu. Ca khúc "Ở trong khu rừng" - phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" do Nguyễn Hùng sáng tác, thể hiện cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Nhiều người trong cuộc cho rằng bất kỳ nhạc sĩ, ca sĩ nào cũng mong muốn bài hát của mình được lan tỏa rộng rãi. Tuy nhiên, để có được ca khúc hay, phù hợp với phim, nhạc sĩ cũng như ca sĩ thể hiện phải hiểu câu chuyện tác phẩm, hiểu nhân vật mà ca khúc nói đến như đại diện tiếng lòng của họ. Đạo diễn, giám đốc âm nhạc cũng cần có sự am tường để nhận biết sáng tác, giọng ca nào phù hợp trong phim của mình, thể hiện được điều mình muốn kể và truyền tải cảm xúc cần thiết cho khán giả.

Nhạc sĩ Phạm Hải Âu, giám đốc âm nhạc của phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi", cho biết anh mong muốn xây dựng một phần nhạc phim đầy đặn, giàu cảm xúc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc xử lý kỹ thuật. Do đó, anh đã mời dàn nhạc công tham gia thu âm trực tiếp nhằm tạo nên chất liệu âm thanh chân thật nhất.

"Làm sao để khán giả "cảm" được phần nhạc của phim? Tôi nghĩ muốn có được bản nhạc phim hay, chinh phục khán giả thì tác giả phải đầu tư công sức, dốc hết tâm can, sức lực cho việc sáng tác" - nhạc sĩ Phạm Hải Âu thổ lộ.

Các nhà chuyên môn nhìn nhận với sự phát triển không ngừng của điện ảnh Việt Nam, gần đây, ca khúc trong phim đã được nhà sản xuất chú trọng nhiều hơn. Nhiều ca khúc đã thành công, tạo độ lan tỏa mạnh trong công chúng, giúp tác phẩm điện ảnh thu hút nhiều khán giả mua vé đến rạp.



