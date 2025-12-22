Charlie Nguyễn, Phan Gia Nhật Linh dốc sức cho phim có Hồng Ánh, Miu Lê

Phim đa thể loại

Nhà sản xuất "Đại tiệc trăng máu 8" ngày 22-12 tung video clip hậu trường đầu tiên, hé lộ ý tưởng làm phim cũng như yếu tố đa thể loại của tác phẩm này.

Phim có nhiều thể loại pha trộn

Không dễ thực hiện

Phan Gia Nhật Linh trong hậu trường

Cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn

Hậu trường của phim

"Phim có rất nhiều thứ quay cuồng, điên loạn, rối loạn. Nhiều người từ chối đồng hành với tôi trong phim này vì cho rằng nó quá khó để làm, cũng như khó có tiềm năng về thương mại, quá khó hiểu với khán giả số đông. Nhưng tôi không thấy vậy, tôi rất muốn làm phim này" - Phan Gia Nhật Linh trải lòng.

Đạo diễn và nhà sản xuất Charlie Nguyễn nhận định dự án này phức tạp vì có vẻ như là phim kinh dị, phim ma nhưng cũng có yếu tố gay cấn, điều tra, trinh thám, lột trần những bí ẩn. Đồng thời, phim cũng chứa đựng yếu tố tâm lý, tình cảm, gia đình và mang lại nhiều tiếng cười.

Tác phẩm đầu tiên Charlie Nguyễn và Phan Gia Nhật Linh hợp tác

Đây cũng là tác phẩm "bắt tay" đầu tiên của Charlie Nguyễn và Phan Gia Nhật Linh. Vì phức tạp, từ góc độ nhà sản xuất, Charlie Nguyễn nhận định "Đại tiệc trăng máu 8" là ván cược với khán giả. Ngân sách cho phim cũng cao so với mặt bằng chung của điện ảnh Việt. Cả hai dành mọi tâm huyết với 200% sức lực để hoàn thành phim tốt nhất có thể, phục vụ khán giả.

Phim đã công bố các diễn viên: Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý và hứa hẹn còn nhiều gương mặt khác.

Diễn viên Miu Lê

Hồng Ánh

Liên Bỉnh Phát

Hứa Vĩ Văn

Quỳnh Lý

Nhân vật giấu mặt ở cuối clip hậu trường

Vai trò của từng diễn viên vẫn được giữ kín, khiến tác phẩm giống như một "ma trận" đầy bí ẩn với khán giả. Tuy nhiên, điểm chung giữa họ là đều hứng thú với sự độc lạ của dự án.

Quốc Khánh thổ lộ: "Đây là bộ phim đặc biệt trong sự nghiệp của tôi, có lẽ sau này cũng khó có được một vai diễn như thế này". Diễn viên Quỳnh Lý cũng khẳng định đây là bộ phim anh rất muốn được trở thành một phần.

Hứa Vĩ Văn nghĩ đây là một bàn tiệc buffet, với nhiều món ngon cho khán giả lựa chọn. Hồng Ánh cho biết hơi "rối não" khi lần đầu đọc kịch bản nhưng khẳng định đây sẽ là một "đại tiệc điện ảnh" thú vị.