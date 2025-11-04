Chất liệu quý cho sàn diễn

Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật vừa bế mạc trại sáng tác văn học về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2025.

Các tiểu thuyết như "Tiễu phỉ" của Trần Nguyên Mỹ, "Người rừng" của Nguyễn Duy Liễm, "Gió từ đỉnh Nhìu Cồ San" của Trương Thị Thương Huyền hay "Cầu vồng hai màu" của Quỳnh Vân… đã vẽ nên những bức tranh sinh động về người lính từ chiến trường khốc liệt đến biên giới bình yên. Ở thể loại truyện ngắn và truyện ký, "Cúc quỳ nở muộn", "Người đi ngược nắng" hay "Hồi ức binh nhì" mang đến những lát cắt nhân văn, nơi ký ức chiến tranh hòa cùng hơi thở đời sống hôm nay.

Cảnh trong vở kịch “Đồng chí” - tác giả Lê Thu Hạnh, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu, Quốc Thịnh do Hội Sân khấu TP HCM đầu tư, đã đoạt giải vàng tại Liên hoan Sân khấu TP HCM lần thứ nhất năm 2024

Không chỉ dừng ở giá trị văn chương, thành quả của trại sáng tác còn mở ra "mỏ vàng" ý tưởng cho sân khấu đương đại. Nhiều tác giả, đạo diễn sân khấu tại TP HCM chia sẻ sự háo hức trước nguồn tư liệu quý này. Nhà biên kịch Trần Văn Hưng cho rằng: "Chúng tôi luôn cần những chất liệu mới về người lính, về chiến tranh nhưng dưới góc nhìn con người, thân phận và thời đại. Những tiểu thuyết, truyện ký trong trại sáng tác này có thể chuyển hóa thành kịch bản sâu sắc, gần gũi với khán giả".



