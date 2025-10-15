Theo TS Mark A. Ashwill, Giám đốc điều hành Capstone Vietnam, hiện có khoảng 350.000 sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Trong đó, các quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines… đang dần trở thành điểm đến nổi bật, thay thế cho những lựa chọn truyền thống ở châu Âu và Mỹ.

Nhiều đại học châu Á đạt chuẩn quốc tế, nằm trong bảng xếp hạng uy tín như QS World University Rankings, Times Higher Education. Ảnh: NVCC

Sức hút của du học châu Á

TS Mark cho biết khoảng 94% sinh viên Việt Nam học tập tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ hàng đầu, theo thứ tự: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Mỹ, Trung Quốc, Canada, Singapore/Nga (đồng hạng), Đức và Pháp. Đáng chú ý, 33% trong số này đang theo học tại Hàn Quốc, tăng mạnh so với các năm trước.

Sự chuyển dịch rõ rệt sang khu vực châu Á xuất phát từ chất lượng học thuật được nâng cao, cơ hội học bổng ngày càng nhiều, mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước sở tại phát triển, cùng ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ từ phim ảnh, âm nhạc và ngôn ngữ.

Ngoài tiếng Anh, các ngôn ngữ được ưa chuộng nhất hiện nay là tiếng Trung, Nhật và Hàn, tiếp theo là một số ngôn ngữ châu Âu. Về ngành học, sinh viên Việt Nam vẫn ưu tiên các lĩnh vực kinh doanh, STEM, quản trị khách sạn - du lịch, công nghệ thông tin, tâm lý học và điều dưỡng.

“Các cơ sở giáo dục hiện rất cần sinh viên quốc tế, vì vậy đây là thời điểm thuận lợi cho học sinh Việt Nam du học" TS Mark A. Ashwill - Giám đốc điều hành Capstone Vietnam

Với nhiều sinh viên, du học không chỉ là cơ hội học tập mà còn là bước đệm để làm việc hoặc định cư tại các quốc gia thân thiện với người nhập cư, nhất là những nước đang thiếu hụt lao động có tay nghề cao.

Tuy cơ hội định cư ở các nước châu Á nhìn chung còn hạn chế hơn so với phương Tây nhưng một số quốc gia như Hàn Quốc và Singapore đã bắt đầu mở rộng chính sách visa lao động, tạo điều kiện cho sinh viên có kỹ năng cao ở lại làm việc.

Tiến sĩ Mark A. Ashwill (ở giữa) nhấn mạnh người trẻ vẫn cần chủ động theo dõi xu hướng nghề nghiệp và tránh những lĩnh vực dễ bị AI thay thế trong tương lai để có lựa chọn bền vững hơn. Ảnh: NVCC

Học sinh, sinh viên Việt Nam ngày càng chủ động

Các hội thảo du học vẫn giữ vai trò quan trọng khi giúp học sinh gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường nước ngoài. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay là nhiều bạn tự nộp hồ sơ hơn thay vì qua công ty tư vấn, đặc biệt là những người có thành tích tốt và hiểu biết rõ về quy trình du học. Việc tự nộp hồ sơ được khuyến khích nếu thí sinh đã chuẩn bị vững về ngoại ngữ, thông tin và sự tự tin.

Du học mang lại cơ hội phát triển nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi người học chuẩn bị kỹ để lựa chọn phù hợp. Ảnh: NVCC

Trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, xu hướng du học sang châu Á được dự báo tiếp tục tăng với những điểm đến mới nổi như Thái Lan - nơi có chương trình chất lượng, chi phí hợp lý và nhiều học bổng quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.

Lê Hoàng Thiên Ân (21 tuổi), dự định học thạc sĩ tại Thái Lan, cho biết lựa chọn này xuất phát từ chi phí hợp lý, vị trí địa lý gần Việt Nam và môi trường học tập năng động. Các chương trình truyền thông sáng tạo ở Thái Lan đa dạng, gắn liền với ngành công nghiệp giải trí phát triển, giúp sinh viên vừa học vừa trải nghiệm thực tế qua các hoạt động kinh doanh, F&B và văn hóa bản địa.

TS Mark khuyên rằng người học không nên chọn ngành chỉ vì xu hướng “hot” mà nên tìm điểm giao giữa năng lực, đam mê, khả năng tạo thu nhập và giá trị đóng góp cho xã hội. Đây được xem là hướng đi giúp xây dựng sự nghiệp bền vững và hạnh phúc lâu dài.

Theo thống kê của Bartra Wealth Advisors Việt Nam, chi phí du học châu Á dao động tùy quốc gia và ngành học, trung bình từ 8.000-25.000 USD/năm (khoảng 200-630 triệu đồng). Các nước như Philippines, Thái Lan, Malaysia có chi phí thấp hơn (8.000-15.000 USD/năm, tương đương 200-380 triệu đồng), trong khi Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản cao hơn (15.000-25.000 USD/năm, khoảng 380-630 triệu đồng). Nhiều quốc gia cho phép sinh viên làm thêm bán thời gian, như Hàn Quốc (tối đa 28 giờ/tuần trong kỳ học) hay Singapore và Malaysia với quy định tương tự.



