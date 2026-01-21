HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Châu Âu có “át chủ bài” đối phó Mỹ trong vấn đề Greenland

Xuân Mai

(NLĐO) – Các nước châu Âu đang nắm giữ 8.000 tỉ USD trái phiếu và cổ phiếu Mỹ.

Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương lao dốc sáng 21-1 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gay gắt về vấn đề Greenland.

Các chỉ số quan trọng như chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, chỉ số Kospi của Hàn Quốc, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đều giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 21-1.

img

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: NYSE

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng hứng chịu đợt bán tháo mạnh hôm 20-1. Chỉ số Dow Jones "bốc hơi" 870,74 điểm, tương đương 1,76%. Chỉ số S&P 500 giảm 2,06% và chỉ số Nasdaq Composite trượt dốc 2,39%. Đây là phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 10-2025 đối với cả 3 chỉ số chính của Mỹ.

Theo đài CNBC, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt và đồng USD suy yếu khi lời đe dọa của ông Donald Trump châm ngòi cho làn sóng rút vốn khỏi các tài sản của Mỹ. Chỉ số đồng USD (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 loại tiền tệ lớn – đã giảm 0,8% hôm 20-1. Đây là mức biến động cực lớn trên thị trường tiền tệ.

AkademikerPension, quỹ hưu trí của Đan Mạch, cho biết đang thoái vốn khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ do lo ngại về tình hình tài chính và nợ công của nước này.

Ông Brad Long, giám đốc đầu tư tại Wealthspire, chia sẻ mặc dù thuế quan không phải chuyện mới và vấn đề Greenland cũng chẳng lạ nhưng việc vũ khí hóa thuế quan trong ngắn hạn để đạt được một mục tiêu phi kinh tế hoặc chỉ mang tính kinh tế gián tiếp là điều mới mẻ. 

Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc các lựa chọn để trả đũa mức thuế mới nhất của Tổng thống Donald Trump và vũ khí mạnh nhất có thể nằm ở thị trường tài chính. 

Pháp đã và đang thúc giục EU sử dụng "công cụ chống cưỡng chế", có thể nhắm mục tiêu vào đầu tư trực tiếp nước ngoài và tài chính cũng như thương mại.

Theo ông George Saravelos, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngoại hối tại Ngân hàng Deutsche Bank (Đức), Mỹ có một điểm yếu quan trọng mà EU có thể khai thác. 

Ông Saravelos cho biết các nước châu Âu đang nắm giữ 8.000 tỉ USD trái phiếu và cổ phiếu Mỹ, gần gấp đôi phần còn lại của thế giới cộng lại. Ông nói thêm với mức độ nắm giữ USD vẫn còn rất cao trên khắp châu Âu, những diễn biến trong vài ngày qua có khả năng thúc đẩy mạnh hơn việc tái cân bằng danh mục thoát khỏi đồng USD.

