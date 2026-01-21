HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

WEF thúc đẩy tinh thần đối thoại

Anh Thư

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cho rằng đối thoại là một nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh đối đầu địa kinh tế trở thành rủi ro hàng đầu

Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos - Thụy Sĩ từ ngày 19 đến 23-1 (giờ địa phương), có sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu đến từ hơn 130 nước. Trong số này có 64 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ.

Với chủ đề "tinh thần đối thoại", hội nghị tập trung thảo luận một loạt thách thức toàn cầu cấp bách, như tăng cường hợp tác; khai mở các động lực tăng trưởng mới; triển khai đổi mới sáng tạo có trách nhiệm trên quy mô lớn; khoảng cách ngày càng tăng giữa người giàu và người nghèo; nỗi lo về xung đột địa kinh tế; chính sách thuế quan và sự xói mòn niềm tin giữa các cộng đồng cũng như giữa các quốc gia…

Theo AP, một chủ đề nổi bật khác là tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như tác động của AI đối với doanh nghiệp và việc làm. Sau nhiều năm đầu tư lớn cùng những kỳ vọng cao, các nhà lãnh đạo hiện tập trung vào việc AI thực sự tạo ra giá trị gì và làm thế nào để biến những thử nghiệm ban đầu thành những thay đổi lâu dài cho doanh nghiệp, ngành công nghiệp và xã hội.

Một loạt ấn phẩm do WEF công bố trước thềm hội nghị cho thấy rủi ro đang gia tăng và áp lực suy giảm đối với kinh tế toàn cầu trong một thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt và bị phân mảnh. Đáng chú ý, một khảo sát của WEF cho thấy đối đầu địa kinh tế đã trở thành rủi ro hàng đầu của thế giới trong ngắn hạn. Vì thế, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành WEF Borge Brende nhấn mạnh đến vai trò then chốt của đối thoại trong thế giới hiện nay. "Theo quan điểm của Diễn đàn Kinh tế thế giới, đối thoại không phải là điều xa xỉ; đó là một nhu cầu thiết yếu" - ông Brende nói với Tân Hoa Xã.

WEF thúc đẩy tinh thần đối thoại - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos - Thụy Sĩ ngày 20-1. Ảnh: AP

Một khảo sát mới của Công ty quan hệ công chúng Edelman (Mỹ) đối với gần 34.000 người ở 28 quốc gia cho thấy nỗi lo về thương mại và suy thoái kinh tế đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong lúc sự lạc quan đang giảm sút, đặc biệt là ở các nước phát triển. 

Ngoài ra, báo cáo do tổ chức phi chính phủ Oxfam công bố ngày 19-1 cho biết thế giới chứng kiến số lượng tỉ phú mới đạt mức kỷ lục - lần đầu tiên vượt quá 3.000 người - với tổng tài sản lên tới 18.300 tỉ USD. Trong khi đó, các nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống đói nghèo và nạn đói lại bị đình trệ. Kể từ năm 2020, tổng tài sản của các tỉ phú đã tăng 81%, cao gấp 26 lần con số cần thiết để xóa nghèo toàn cầu.

Tâm điểm trong ngày thứ 2 của hội nghị là các bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. 

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu và tham dự các sự kiện khác tại WEF trong 2 ngày 21 và 22-1. Chuyến đi đến Davos lần này của ông Donald Trump diễn ra giữa lúc Mỹ và các đồng minh châu Âu đang căng thẳng về tương lai đảo Greenland - lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. 

Tập trung đổi mới doanh nghiệp

Không ít lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới đang mất niềm tin vào triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn của công ty mình và ngày càng lo ngại trước những rủi ro đang đến gần. Đó là kết quả khảo sát được Tập đoàn Kiểm toán và Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC) công bố ngày 20-1 nhân dịp Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos - Thụy Sĩ. Cụ thể, chỉ 30% giám đốc điều hành (CEO) cho biết họ rất hoặc cực kỳ tự tin vào tăng trưởng doanh thu của công ty mình trong 12 tháng tới, thấp hơn mức 38% của năm 2025.

Ngoài những biến động về cung - cầu theo ngành, các CEO ngày càng lo ngại về những rủi ro trong ngắn hạn, như biến động kinh tế vĩ mô, an ninh mạng, gián đoạn công nghệ và căng thẳng địa chính trị. Bên cạnh đó, chỉ 12% CEO khẳng định AI mang lại lợi ích về chi phí và doanh thu trong khi 56% cho biết không ghi nhận được lợi ích tài chính đáng kể nào. Kết quả này cho thấy khoảng cách ngày càng lớn trong mức độ triển khai AI thành công giữa các doanh nghiệp.

Bất chấp những thách thức trên, nhiều CEO vẫn tập trung đổi mới doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng. Hơn 40% CEO cho biết công ty họ đã mở rộng sang các lĩnh vực mới trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, hơn 50% có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài trong năm 2026, với Anh, Đức, Trung Quốc, Singapore thuộc số những điểm đến hàng đầu. Các CEO toàn cầu đánh giá lĩnh vực công nghệ là ngành có tiềm năng tăng trưởng hàng đầu. Ở chiều ngược lại, các CEO trong lĩnh vực công nghệ đang tìm kiếm cơ hội mở rộng sang các ngành y tế, dịch vụ doanh nghiệp, ngân hàng và thị trường vốn.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 4.454 CEO tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 30-9 đến 10-11-2025.

Hải Hưng


