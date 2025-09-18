Điểm "check-in" nào đang sốt tại Bangkok - Thái Lan?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm "check-in" nào đang sốt tại Bangkok - Thái Lan?

Tường Như

(NLĐO) - Hệ thống tám thang cuốn đan chéo nhau ngay sảnh chính của trung tâm thương mại Central Park Bangkok vừa mở cửa trở thành "nam châm" hút khách.

Những hình ảnh về thiết kế thang cuốn này lan tỏa chóng mặt trên các nền tảng trực tuyến, kéo theo dòng người đổ về để "check-in".

Central Park Bangkok là một phần then chốt trong siêu dự án khu phức hợp Dusit Central Park, với tổng vốn đầu tư lên đến 46 tỉ baht, nằm ngay ngã tư đường Silom và Rama IV, trung tâm Bangkok.

Khu trung tâm thương mại khai trương vào ngày 4-9, thu hút hơn 70.000 lượt khách chỉ trong ngày đầu tiên. Các bức ảnh thang cuốn nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, khơi dậy sự tò mò và hứng thú từ đông đảo tín đồ shopping.

Điểm "check-in" nào đang sốt tại Bangkok - Thái Lan? - Ảnh 1.

Central Park Bangkok vừa khai trương tại khu Silom, Bangkok - Thái Lan. Ảnh: Facebook

Các vị khách trải nghiệm chia sẻ rằng thiết kế sáng tạo – với thang cuốn xuyên lên khu giếng trời mở rộng – mang đến những tấm hình ấn tượng, hoành tráng, gợi nhớ đến các khu thương mại cao cấp ở Nhật Bản, Singapore hay Hàn Quốc.

Những nội dung này trên TikTok và Instagram nhận về hàng loạt lượt tương tác, thúc đẩy thêm nhiều người kéo đến "thiên đường sống ảo" vừa ra mắt để sáng tạo nội dung.

Các chuyên gia nhiếp ảnh đánh giá cao góc chụp từ dưới lên, tạo nên bố cục đầy sức sống với những đường chéo, truyền tải cảm giác chuyển động và năng lượng dồi dào. Sự sắp xếp bất đối xứng phá vỡ lối thiết kế cứng nhắc truyền thống, mang đến vẻ hiện đại, phá cách.

Hơn nữa, bảng màu tinh tế – tường sơn đào nhạt hài hòa cùng tay vịn trắng tinh khôi, dưới sự hòa quyện của ánh sáng tự nhiên và đèn LED – góp phần tạo nên không khí sang trọng, hướng tới tương lai.

Điểm "check-in" nào đang sốt tại Bangkok - Thái Lan? - Ảnh 2.

Thang máy đan xen trở thành điểm "check-in" bùng nổ trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Không gian đa tầng mang phong cách sân khấu này đã nhanh chóng biến thành bối cảnh lý tưởng cho các bộ sưu tập ảnh chân dung hay thời trang. Một số ý kiến còn ví von nó với khu tự phục vụ của Ikea – từng là điểm nóng chụp ảnh nổi tiếng, nơi những kệ hàng khổng lồ làm nổi bật sự bé nhỏ của con người, tạo hiệu ứng phim ảnh đầy kịch tính.

Giống như vậy, giếng trời tại Central Park Bangkok đang mở ra một sân chơi mới cho xu hướng nhiếp ảnh đường phố tại Bangkok, hứa hẹn tiếp tục làm nóng cộng đồng sáng tạo.

Tin liên quan

Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

(NLĐO)- Quảng trường Tam Thắng nhanh chóng trở thành điểm thu hút hàng ngàn lượt du khách và người dân đến tham quan, check-in trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Tân Thủ tướng Thái Lan công bố tài sản

(NLĐO) - Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul công khai khối tài sản của mình hôm 9-9, trong đó có máy bay, ca nô ..., với giá trị lên tới 124 triệu USD.

Người dân Bangkok hoảng sợ vì rung chấn từ động đất ở Myanmar

(NLĐO) - Một trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra gần bờ biển phía Nam Myanmar vào sáng 21-8, có thể cảm nhận được tại một số khu vực ở Bangkok - Thái Lan.

check-in Bangkok trung tâm thương mại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo