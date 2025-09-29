HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chạy chục km chỉ nhận được hơn 20.000 đồng, nhiều tài xế Grab than khổ, muốn bỏ nghề

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Các tài xế GrabBike than phiền là giá cước giảm quá nhiều nên gây khó khăn cho họ.

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn tài xế công nghệ, chủ đề thu nhập sụt giảm được bàn luận sôi nổi. Không ít tài xế cho rằng mức chiết khấu và cách tính cước mới khiến họ ngày càng khó khăn trong việc bám trụ nghề.

Cước rẻ, thu nhập teo tóp

Anh Hồ Thanh Long, một tài xế Grab tại TP HCM, cho biết với những cuốc xe từng được tính giá 60.000 đồng, hiện nay chỉ còn khoảng 45.000–50.000 đồng. 

"Chạy cùng quãng đường, mất cùng thời gian, chi phí xăng xe không giảm mà thu nhập của tài xế lại giảm đáng kể. Chúng tôi rất áp lực trong việc trang trải chi phí hằng ngày" - anh nói.

Theo phản ánh của nhiều tài xế, trước đây giá cước được tính 3.500 đồng/km hoặc 2.800 đồng/km nhưng hiện nay, mức phổ biến chỉ khoảng 2.200–2.500 đồng/km cho các chuyến dài. Điều này đồng nghĩa một cuốc xe 10 km, tài xế chỉ nhận về khoảng 22.000 đồng sau khi trừ chiết khấu.

Cụ thể, anh Bình, tài xế GrabBike lâu năm, cho biết hiện hệ thống phân chia cước theo dịch vụ. Với GrabBike tiết kiệm, giá cước khoảng 3.000–3.500 đồng/km cho chặng ngắn và giảm còn 2.500 đồng/km nếu quãng đường dài. Trong khi đó, GrabBike Plus có mức giá cao hơn, 4.000–4.500 đồng/km cho cuốc ngắn và 3.500 đồng/km với cuốc dài.

Tuy nhiên, dịch vụ GrabBike tiết kiệm ra mắt hơn một năm qua lại được khách hàng chọn nhiều nhất vì giá thấp. "Khách chuộng tiết kiệm, đồng nghĩa tài xế cũng phải nhận cuốc này. Nếu chờ GrabBike Plus thì rất lâu mới có khách đặt" - tài xế tên Bùi Công Tân chia sẻ.

Tài xế Grab than vãn về giá cước giảm sâu ảnh hưởng đến thu nhập - Ảnh 2.

Các tài xế Grab than phiền về thu nhập giảm

CLIP: Chia sẻ từ một tài xế Grab

Áp lực chi phí và đời sống

Các tài xế cho biết thu nhập giảm trong khi chi phí sinh hoạt, giá xăng và khấu hao xe vẫn giữ nguyên, thậm chí tăng. Điều này khiến đời sống của nhiều người rơi vào khó khăn. "Trung bình một ngày chạy 10–12 tiếng nhưng nhiều khi thu nhập chỉ còn vài trăm ngàn đồng, chưa trừ chi phí" - ông Trần Văn Phúc, tài xế Grab hơn 5 năm, cho biết.

Một số người còn so sánh với giai đoạn trước dịch COVID-19, khi thu nhập tốt hơn và công thức tính cước rõ ràng hơn. "Trước đây, giá khoảng 3.500 đồng/km, giờ giảm nhiều nhưng không ai biết Grab tính toán ra sao. Chúng tôi muốn có sự minh bạch để yên tâm gắn bó" - ông Phúc nói.

Nhiều tài xế cho biết họ mong muốn Grab công bố công thức tính giá rõ ràng, minh bạch mức chiết khấu và có cơ chế điều chỉnh hợp lý khi chi phí đầu vào tăng. "Nếu chỉ chạy cuốc tiết kiệm mà thu nhập ngày càng giảm, nhiều người sẽ phải bỏ nghề" - tài xế Hồ Thanh Long nói thêm.

Thực tế, không ít tài xế đã lựa chọn chuyển sang các ứng dụng khác hoặc tìm việc làm bổ sung. 

Tin liên quan

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế khắp cả nước

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế khắp cả nước

Đánh dấu năm đầu tiên trong thập kỷ thứ hai hoạt động tại Việt Nam, Grab triển khai chuỗi hoạt động tri ân dành cho các đối tác tài xế trên khắp cả nước.

YouTube Works Awards 2025: AI lên ngôi, Grab và La Vie thắng lớn

(NLĐO) - AI dẫn dắt xu hướng quảng cáo tại YouTube Works Awards 2025 - quảng cáo đa định dạng, Media Masters AI, giải pháp CTV mới được tôn vinh

Grab Việt Nam nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025"

Grab Việt Nam vừa được Tạp chí HR Asia vinh danh trong danh sách các doanh nghiệp nhận Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á trong năm 2025.

chi phí sinh hoạt Công nghệ Grab thu nhập TÀI XẾ GRAB xe cước xe Grab
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo