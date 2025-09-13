YouTube Works Awards 2025: AI lên ngôi, Grab và La Vie thắng lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

YouTube Works Awards 2025: AI lên ngôi, Grab và La Vie thắng lớn

Lê Duy

(NLĐO) - AI dẫn dắt xu hướng quảng cáo tại YouTube Works Awards 2025 - quảng cáo đa định dạng, Media Masters AI, giải pháp CTV mới được tôn vinh

Tối 12-9 tại TP HCM, YouTube vừa công bố các chiến dịch quảng cáo xuất sắc trong khuôn khổ YouTube Works Awards Việt Nam 2025. Sự kiện thường niên này quy tụ hơn 300 nhà tiếp thị và lãnh đạo thương hiệu, nhằm vinh danh những chiến dịch sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, để tạo ra kết quả kinh doanh vượt trội.

YouTube Works Awards 2025: AI lên ngôi, Grab và La Vie thắng lớn - Ảnh 1.

YouTube sở hữu hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung đa dạng và đóng vai trò chủ lực trong việc thúc đẩy kinh tế

YouTube tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong đời sống số của người Việt khi nền tảng tiếp cận hơn 93% người dùng Internet độ tuổi 18-29, lượng xem Gen Z tăng 125% trong năm qua. Hơn 33 triệu người Việt xem YouTube trên TV, trung bình 4 giờ mỗi ngày. Không chỉ là nơi giải trí, YouTube còn trở thành động lực kinh tế khi số kênh đạt doanh thu từ 10 con số tăng 35% so với năm trước.

ĐỌC THÊM

Dữ liệu cho thấy quảng cáo trên YouTube mang lại ROI cao gấp 2,9 lần so với TV và vượt trội hơn mạng xã hội khác ít nhất 1,2 lần. Trung bình, quảng cáo giúp tìm kiếm thương hiệu trực tuyến tăng 20,8%. 

YouTube Shorts cũng cho thấy hiệu quả khi khuyến khích người dùng giới thiệu thương hiệu nhiều hơn bất kỳ nền tảng nào khác.

Năm nay, hạng mục Masters of Media – tôn vinh các chiến dịch truyền thông ứng dụng AI – đã trở thành điểm nhấn. La Vie giành giải Nhất với chiến dịch “La Vie World Mental Health Day Campaign”, GrabFood giành giải Nhì với “Grab AI Media Master - Empower Everyday Business”, cho thấy AI không chỉ tối ưu quảng cáo mà còn giúp thương hiệu gắn kết sâu hơn với người tiêu dùng.

Các thương hiệu lớn cũng có màn thể hiện ấn tượng. Grab Vietnam giành giải cao nhất Best of Vietnam với chiến dịch “Grab 10 Years | A Decade Of Impact & Appreciation”, đồng thời thắng lớn ở hạng mục kể chuyện đa định dạng. Samsung gây chú ý với giải “Brands & Creators” nhờ hợp tác cùng nhà sáng tạo nội dung, còn Kinh Đô Mooncake được vinh danh với chiến dịch mùa lễ hội.

YouTube cũng giới thiệu loạt giải pháp quảng cáo mới trên TV kết nối Internet (CTV), như Immersive Masthead toàn màn hình và Shoppable CTV cho phép mua sắm trực tiếp trên TV, hứa hẹn mở ra trải nghiệm quảng cáo gắn liền AI và thương mại điện tử.

“Những chiến dịch được vinh danh năm nay cho thấy cách thương hiệu và nhà sáng tạo Việt Nam tận dụng đa định dạng và công nghệ AI để đạt tác động kinh doanh mạnh mẽ” - ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam chia sẻ.

Các chiến dịch đoạt giải tại Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại YouTube Works Awards Đông Nam Á 2025 vào ngày 7-10 tới tại Philippines, nơi những ý tưởng sáng tạo và ứng dụng AI xuất sắc nhất khu vực được vinh danh.

Bạn có thể xemm danh sách đầy đủ các chiến dịch thắng giải YouTube Works Awards Việt Nam 2025 tại đây.

Tin liên quan

Châu Á - Thái Bình Dương: Điểm nóng của việc ứng dụng AI

Châu Á - Thái Bình Dương: Điểm nóng của việc ứng dụng AI

(NLĐO) - Theo một khảo sát mới, 72% doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh nhu cầu nhân sự mới phải có hiểu biết về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

FPT giới thiệu ứng dụng AI trong giáo dục và y tế tại Triển lãm thành tựu A80

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm HÀNH TRÌNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC",Tập đoàn FPT góp mặt với gian hàng chủ đề "AI Nation - Quốc gia AI"

Một trợ lý AI "make in Việt Nam" tung tính năng mới, giúp tài xế tránh phạt nguội

(NLĐO) - Các tính năng nâng cao của trợ lý này bao gồm cảnh báo giao thông, báo cáo phạt nguội thông minh, bản tin AI đa chủ đề và sổ địa chỉ cá nhân.

YouTube Works Awards giải thưởng YouTube mạng xã hội video AI định hình AI lên ngôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo