YouTube Works Awards 2025: AI lên ngôi, Grab và La Vie thắng lớn

Tối 12-9 tại TP HCM, YouTube vừa công bố các chiến dịch quảng cáo xuất sắc trong khuôn khổ YouTube Works Awards Việt Nam 2025. Sự kiện thường niên này quy tụ hơn 300 nhà tiếp thị và lãnh đạo thương hiệu, nhằm vinh danh những chiến dịch sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, để tạo ra kết quả kinh doanh vượt trội.

YouTube sở hữu hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung đa dạng và đóng vai trò chủ lực trong việc thúc đẩy kinh tế

YouTube tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong đời sống số của người Việt khi nền tảng tiếp cận hơn 93% người dùng Internet độ tuổi 18-29, lượng xem Gen Z tăng 125% trong năm qua. Hơn 33 triệu người Việt xem YouTube trên TV, trung bình 4 giờ mỗi ngày. Không chỉ là nơi giải trí, YouTube còn trở thành động lực kinh tế khi số kênh đạt doanh thu từ 10 con số tăng 35% so với năm trước.

Dữ liệu cho thấy quảng cáo trên YouTube mang lại ROI cao gấp 2,9 lần so với TV và vượt trội hơn mạng xã hội khác ít nhất 1,2 lần. Trung bình, quảng cáo giúp tìm kiếm thương hiệu trực tuyến tăng 20,8%.

YouTube Shorts cũng cho thấy hiệu quả khi khuyến khích người dùng giới thiệu thương hiệu nhiều hơn bất kỳ nền tảng nào khác.

Năm nay, hạng mục Masters of Media – tôn vinh các chiến dịch truyền thông ứng dụng AI – đã trở thành điểm nhấn. La Vie giành giải Nhất với chiến dịch “La Vie World Mental Health Day Campaign”, GrabFood giành giải Nhì với “Grab AI Media Master - Empower Everyday Business”, cho thấy AI không chỉ tối ưu quảng cáo mà còn giúp thương hiệu gắn kết sâu hơn với người tiêu dùng.

Các thương hiệu lớn cũng có màn thể hiện ấn tượng. Grab Vietnam giành giải cao nhất Best of Vietnam với chiến dịch “Grab 10 Years | A Decade Of Impact & Appreciation”, đồng thời thắng lớn ở hạng mục kể chuyện đa định dạng. Samsung gây chú ý với giải “Brands & Creators” nhờ hợp tác cùng nhà sáng tạo nội dung, còn Kinh Đô Mooncake được vinh danh với chiến dịch mùa lễ hội.

YouTube cũng giới thiệu loạt giải pháp quảng cáo mới trên TV kết nối Internet (CTV), như Immersive Masthead toàn màn hình và Shoppable CTV cho phép mua sắm trực tiếp trên TV, hứa hẹn mở ra trải nghiệm quảng cáo gắn liền AI và thương mại điện tử.

“Những chiến dịch được vinh danh năm nay cho thấy cách thương hiệu và nhà sáng tạo Việt Nam tận dụng đa định dạng và công nghệ AI để đạt tác động kinh doanh mạnh mẽ” - ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam chia sẻ.

Các chiến dịch đoạt giải tại Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại YouTube Works Awards Đông Nam Á 2025 vào ngày 7-10 tới tại Philippines, nơi những ý tưởng sáng tạo và ứng dụng AI xuất sắc nhất khu vực được vinh danh.

Bạn có thể xemm danh sách đầy đủ các chiến dịch thắng giải YouTube Works Awards Việt Nam 2025 tại đây.