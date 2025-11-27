Vụ hỏa hoạn cấp 5 (cấp độ cao nhất) xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court (Hoằng Phúc Uyển) tại quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông, vào chiều 26-11 trở thành một trong những thảm họa nhà ở nghiêm trọng nhất của thành phố kể từ năm 2008.

Ngọn lửa ban đầu bùng phát từ giàn giáo bên ngoài một tòa nhà, sau đó lan nhanh với tốc độ chóng mặt sang ít nhất 7 tòa nhà cao tầng của khu phức hợp, gây ra hậu quả thảm khốc.

Cháy chung cư Hồng Kông: Số người chết tiếp tục tăng, 800 lính cứu hỏa dập từng tầng (Clip: Thanh Long)

Tính đến sáng sớm ngày 27-11, con số thương vong đã tăng lên mức đáng báo động. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 44 người, bao gồm 40 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường và 4 người qua đời tại bệnh viện.

Theo trang HK01, một lính cứu hỏa 37 tuổi cũng đã hy sinh trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trạng đám cháy tại Hoằng Phúc Uyển dần dần được kiểm soát sau hơn 12 giờ bùng phát dữ dội. Ảnh: HK01

Bên cạnh đó, chính quyền Hồng Kông xác nhận vẫn còn 279 người mất tích sau thảm họa. Hiện có hơn 40 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Phản ứng trước tốc độ lan rộng "bất thường" của đám cháy, cảnh sát và sở cứu hỏa đã thành lập tổ chuyên trách để điều tra theo hướng hình sự, tập trung vào hai điểm nghi ngờ chính liên quan đến công trình bảo trì đang tiến hành.

Cháy chung cư Hồng Kông: con số thương vong đã tăng lên mức đáng báo động. (Clip: Thanh Long)

Thứ nhất là vật liệu bao bọc giàn giáo không đạt chuẩn. Các vật liệu che phủ giàn giáo như lưới bảo vệ, bạt chống thấm và tấm nhựa được sử dụng trong quá trình đại tu đã lan cháy mạnh mẽ và nhanh chóng hơn nhiều so với các vật liệu đạt tiêu chuẩn chống cháy quy định.

Thứ hai là các tấm xốp. Lực lượng cứu hỏa phát hiện tấm xốp cách nhiệt đã được dùng để bịt kín cửa sổ tại hành lang thang máy của các tầng nhà. Tấm xốp này là vật liệu cực kỳ dễ cháy và được cho là đã góp phần làm ngọn lửa lan rộng nhanh chóng theo chiều dọc và chiều ngang.

Lực lượng cứu hỏa với hơn 800 người đang triển khai dập lửa từng tầng một. Ảnh: HK01

Hiện trạng đám cháy tại Hoằng Phúc Uyển dần dần được kiểm soát sau hơn 12 giờ bùng phát dữ dội.

Theo tuyên bố của giới chức Hồng Kông vào rạng sáng ngày 27-11, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu cho biết: "Lực lượng cứu hỏa có đủ nhân lực và khả năng để kiểm soát và dập tắt đám cháy". Đồng thời, ông thông báo rằng Hồng Kông sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ công tác này.

Cụ thể về tình hình dập lửa, Giám đốc Sở Cứu hỏa Dương Ân Kiện cho biết trong số 7 tòa nhà bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, ngọn lửa tại 3 tòa nhà đã được khống chế.

Bốn tòa nhà còn lại vẫn còn các đám cháy lẻ tẻ ở các tầng trên.

Lực lượng cứu hỏa với hơn 800 người đang triển khai dập lửa từng tầng một, đã đẩy lên đến tầng 17, 18 và cam kết sẽ tiếp tục làm việc từng bước để hoàn tất công tác cứu hỏa và cứu nạn tại tất cả các tầng một cách nhanh nhất.