Cháy chung cư Hồng Kông: Số người chết tiếp tục tăng, 800 lính cứu hỏa dập từng tầng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cháy chung cư Hồng Kông: Số người chết tiếp tục tăng, 800 lính cứu hỏa dập từng tầng

Huệ Bình

(NLĐO) – Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được lửa tại ba tòa nhà thuộc chung cư cao tầng ở Hồng Kông - Trung Quốc, nhưng bốn tòa còn lại vẫn còn cháy lẻ tẻ.

Vụ hỏa hoạn cấp 5 (cấp độ cao nhất) xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court (Hoằng Phúc Uyển) tại quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông, vào chiều 26-11 trở thành một trong những thảm họa nhà ở nghiêm trọng nhất của thành phố kể từ năm 2008.

Ngọn lửa ban đầu bùng phát từ giàn giáo bên ngoài một tòa nhà, sau đó lan nhanh với tốc độ chóng mặt sang ít nhất 7 tòa nhà cao tầng của khu phức hợp, gây ra hậu quả thảm khốc.

Cháy chung cư Hồng Kông: Số người chết tiếp tục tăng, 800 lính cứu hỏa dập từng tầng (Clip: Thanh Long)

Tính đến sáng sớm ngày 27-11, con số thương vong đã tăng lên mức đáng báo động. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 44 người, bao gồm 40 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường và 4 người qua đời tại bệnh viện.

Theo trang HK01, một lính cứu hỏa 37 tuổi cũng đã hy sinh trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.

Cháy chung cư Hồng Kông: Số người chết tăng, hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1.

Hiện trạng đám cháy tại Hoằng Phúc Uyển dần dần được kiểm soát sau hơn 12 giờ bùng phát dữ dội. Ảnh: HK01

Bên cạnh đó, chính quyền Hồng Kông xác nhận vẫn còn 279 người mất tích sau thảm họa. Hiện có hơn 40 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Phản ứng trước tốc độ lan rộng "bất thường" của đám cháy, cảnh sát và sở cứu hỏa đã thành lập tổ chuyên trách để điều tra theo hướng hình sự, tập trung vào hai điểm nghi ngờ chính liên quan đến công trình bảo trì đang tiến hành.

Cháy chung cư Hồng Kông: con số thương vong đã tăng lên mức đáng báo động. (Clip: Thanh Long)

Thứ nhất là vật liệu bao bọc giàn giáo không đạt chuẩn. Các vật liệu che phủ giàn giáo như lưới bảo vệ, bạt chống thấm và tấm nhựa được sử dụng trong quá trình đại tu đã lan cháy mạnh mẽ và nhanh chóng hơn nhiều so với các vật liệu đạt tiêu chuẩn chống cháy quy định.

Thứ hai là các tấm xốp. Lực lượng cứu hỏa phát hiện tấm xốp cách nhiệt đã được dùng để bịt kín cửa sổ tại hành lang thang máy của các tầng nhà. Tấm xốp này là vật liệu cực kỳ dễ cháy và được cho là đã góp phần làm ngọn lửa lan rộng nhanh chóng theo chiều dọc và chiều ngang.

Cháy chung cư Hồng Kông: Số người chết tăng, hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa với hơn 800 người đang triển khai dập lửa từng tầng một. Ảnh: HK01

Hiện trạng đám cháy tại Hoằng Phúc Uyển dần dần được kiểm soát sau hơn 12 giờ bùng phát dữ dội.

Theo tuyên bố của giới chức Hồng Kông vào rạng sáng ngày 27-11, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu cho biết: "Lực lượng cứu hỏa có đủ nhân lực và khả năng để kiểm soát và dập tắt đám cháy". Đồng thời, ông thông báo rằng Hồng Kông sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ công tác này.

Cụ thể về tình hình dập lửa, Giám đốc Sở Cứu hỏa Dương Ân Kiện cho biết trong số 7 tòa nhà bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, ngọn lửa tại 3 tòa nhà đã được khống chế.

Bốn tòa nhà còn lại vẫn còn các đám cháy lẻ tẻ ở các tầng trên.

Lực lượng cứu hỏa với hơn 800 người đang triển khai dập lửa từng tầng một, đã đẩy lên đến tầng 17, 18 và cam kết sẽ tiếp tục làm việc từng bước để hoàn tất công tác cứu hỏa và cứu nạn tại tất cả các tầng một cách nhanh nhất.

Tin liên quan

Cháy 8 tòa nhà ở Hồng Kông: Thương vong nặng nề, còn hàng trăm người mất tích

Cháy 8 tòa nhà ở Hồng Kông: Thương vong nặng nề, còn hàng trăm người mất tích

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy tại đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc.

Cháy lớn ở Hồng Kông - Trung Quốc: Khói lửa bao trùm 8 tòa nhà, thương vong tăng nhanh

(NLĐO) – Nhiều người mắc kẹt bên trong 8 toà nhà dân cư bị khói lửa bao trùm ở quận Tai Po thuộc đặc khu Hồng Kông – Trung Quốc.

Thông tin bất ngờ về vụ cháy "tòa tháp 1.500 tuổi" ở Trung Quốc

(NLĐO) - Vụ hỏa hoạn thiêu rụi một tòa tháp ở tỉnh Giang Tô - Trung Quốc hôm 12-11 là do du khách sử dụng nến và nhang "thiếu trách nhiệm".

nguy kịch hỏa hoạn Hồng Kông cháy chung cư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo