Cháy 8 tòa nhà ở Hồng Kông - Trung Quốc: Câu chuyện về lính cứu hỏa tử nạn

Ngã xuống giữa tâm lửa

Trang The Mirror đưa tin nạn nhân họ Ho, 37 tuổi, có 9 năm phục vụ và làm việc tại trạm cứu hỏa Sha Tin của Hồng Kông. Anh được đồng nghiệp mô tả là người dũng cảm, luôn xung phong vào những vị trí nguy hiểm.

Các quan chức cho biết anh Ho có mặt tại hiện trường lúc 3 giờ 1 phút chiều (giờ địa phương), khi lửa bùng phát dữ dội tại khu dân cư gồm tám tòa nhà với hơn 1.900 căn hộ.

Đến 3 giờ 30 phút, lực lượng chỉ huy mất liên lạc với anh. Khoảng 30 phút sau, anh được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở một khu vực trống, trên mặt có nhiều vết bỏng nghiêm trọng.

Dù các nhân viên y tế đã sơ cứu và hồi sức tim phổi ngay lập tức, anh Ho tử vong ngay sau khi được đưa vào bệnh viện vào lúc 4 giờ 41 phút chiều.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa bao trùm tòa nhà ở Wang Fuk Court, Hồng Kông. Ảnh: AP

"Anh Ho là một lính cứu hỏa tận tụy và dũng cảm. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự mất mát này. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh ấy" - Giám đốc Sở Cứu hỏa Hồng Kông, ông Andy Yeung, bày tỏ

"Không có cảnh báo cháy"

Nhiều cư dân trong khu vực cho biết họ chỉ phát hiện cháy khi thấy khói mù mịt và nghe tiếng gõ cửa của bảo vệ, bởi chuông báo cháy đã không hoạt động dù tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy đầy đủ.

Cựu ủy viên quận Tai Po Herman Yiu Kwan-ho cho biết: "Cư dân đã ngửi thấy mùi khét nhưng chuông báo cháy vẫn không vang lên".

Một phụ nữ họ Kam, khoảng 60 tuổi, sống tại Kwong Fuk Estate, cho hay nhiều người quen của bà trong Wang Fuk Court hiện mất liên lạc, trong đó có một phụ nữ hơn 70 tuổi. Bà Kam cho biết người này thường ngủ trưa vào thời điểm xảy ra cháy và con gái bà không thể gọi được.

Ông Chan Kwong-tak, 83 tuổi, một cư dân sống lâu năm tại đây, bức xúc: "Nếu ai đang ngủ lúc đó thì coi như xong. Chúng tôi không được cảnh báo gì cả".

Cháy lớn ở Hồng Kông - Trung Quốc: Khói lửa bao trùm 8 tòa nhà, thương vong tăng nhanh (Clip: Thanh Long)

Nghi ngờ nguồn lửa liên quan đến giàn giáo tre

Ngọn lửa được cho là đã lan rất nhanh do hệ thống giàn giáo tre được dựng quanh các tòa nhà phục vụ sửa chữa mặt ngoài. Một số cư dân cho hay họ đã nhiều lần phản ánh về việc công nhân hút thuốc trong khu vực thi công nhưng không được xử lý triệt để. Nhiều người nghi ngờ tàn thuốc có thể là nguyên nhân gây cháy.

Một phụ nữ họ Cheung, 40 tuổi, kể rằng ban đầu bà không nghĩ phải sơ tán vì tưởng đám cháy xảy ra ở khu vực xa. Nhưng chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bao trùm nhiều tầng nhà. "Nhìn hệt như một dãy thuyền đang cháy, không ai dập được. Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn lửa nuốt chửng từng tòa nhà" - bà nói

Ngọn lửa nuốt chửng khu chung cư Wang Fuk Court. Ảnh: AP

Ảnh: AP